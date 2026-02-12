יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:22
כדורגל ישראלי

שווה הרבה: כמה מכבי ת"א הרוויחה מהאירופית?

דו"ח של אופ"א הציג את המספרים לגבי ההכנסות של הקבוצות על העונה שעברה במפעל, הצהובים גרפו סכום גדול של כמעט 9 מיליון אירו. הפירוט המלא בפנים

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

העונה הנוכחית הייתה השנייה ברציפות בה מכבי תל אביב הגיעה לשלב הליגה של הליגה האירופית. הצהובים אומנם לא הצליחו להגיע למקומות יותר רחוקים במפעל היבשתי השני בחשיבותו באירופה, כאשר ב-2025/26 אף סיימו במקום האחרון.

בעונת 2024/25 לעומת זאת, אלופת המדינה הצליחה להגיע למקום קצת יותר גבוה ונפרדה מהתחרות כשהיא במקום ה-29 מתוך 36 קבוצות. בעקבות כך, התל אביבים זכו לרווח כספי נאה, כך על פי דו”ח אופ”א שפורסם היום (חמישי) והציג את ההכנסות של הקבוצות השונות על העונה שעברה.

ראשית, על ההעפלה עצמה לליגה האירופית, גרפה מכבי ת”א סכום של 4.31 מיליון אירו. על הישגיהם בשלב הליגה הרוויחו המכבים עוד 963 אלף אירו, ועל המיקום הסופי שם עוד 600 אלף אירו. מבחינת מענק נוסף, על ערך הדירוג שלהם באירופה, הצהובים קיבלו 2.99 מיליון אירו.

אושר דוידה נאבק בלינדלוף (ראובן שוורץ)אושר דוידה נאבק בלינדלוף (ראובן שוורץ)

הסכום הכולל ומי מעל מכבי ת”א?

כלומר בסך הכל בחישוב כולל, מכבי ת”א הרוויחה מהעונה שעברה בליגה האירופית סכום מכובד של 8.864 מיליון אירו. לשם השוואה על פי אותו דו”ח של אופ”א, קבוצתו של ענאן חלאילי, אוניון סן ז’ילואז הבלגית, סיימה במקום ה-21 ב-24/25 באירופית והיא נמצאת מקום אחד מעל מכבי ברווח הכולל שעומד מבחינת הבלגים על 9.503 מיליון אירו.

