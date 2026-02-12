אחרי הכדורסל והטניס: כדורמים נשים חוזר לארץ

לצד חזרת המשחקים ביורוליג וגביע דייויס בישראל, כעת אפשר לבשר שגם בענף הכדורמים חוזרים המשחקים לישראל. קבוצת הנשים של הפועל יקנעם תרשום היסטוריה כאשר תהיה קבוצת הנשים הראשונה בענף שתארח משחקים בשלב בתים אירופאי בישראל.

בשבוע הבא תארח הקבוצה מהצפון את גליפדה היוונית ואת מאנה בודפשט מהליגה ההונגרית במסגרת היורוקאפ, שהינו המפעל השני בחשיבותו באירופה.המשחק נגד היווניות יתקיים ביום רביעי, ואילו המשחק נגד ההונגריות יתקיים בשבת הבאה.

יקנעם העפילה לשלב הבתים ולמעשה ל-12 האחרונות במפעל, לאחר שבשלב המוקדמות גברה על וויבודינה, אלופת סרביה, וכן על היריבה ההונגרית קרלוטי. יקנעם כבר שיחקה בשלב הבתים הנוכחי מול היווניות וההונגריות את שני משחקי החוץ, ששניהם הסתיימו בהפסדים בתוצאות צמודות.

כעת תנסה הקבוצה הישראלית, במדיה משחקות שחקניות רבות מסגל נבחרת ישראל, לרשום לפחות נצחון אחד במשחקי הבית מול שני המועדונים הוותיקים שנחשבים ומוכרים באירופה.

אימון הנבחרות בבריכה (איגוד השחייה)

“לא מסתפקות בעצם ההעפלה”

בנוסף לסגל הישראלי, יקנעם צפויה להתחזק בשלוש שחקניות זרות לטובת המשחקים, שתי שחקניות מתאילנד ושחקנית סרבית. מי שמאמן את הקבוצה הוא מאמן נבחרת הנשים של סרביה, מילוש בראדיץ, כשהקפטנית היא שונית סטרוגו, שנחשבת בעיני רבים לשחקנית הטובה בהיסטוריה של הענף בישראל.

סטרוגו אמרה: "אין ספק שעצם ההעפלה לשלב הבתים במפעל כל כך יוקרתי מהווה הישג גדול עבורנו, אך אנחנו לא מסתפקות בכך ונגיע לשני המשחקים מתוך מטרה לנצח.

“היה לנו חשוב וקריטי שבתקופה כזו, אחרי מלחמה ארוכה וקשה, המשחקים ישוחקו בישראל. לכן החלפנו ביתיות כדי שנוכל לארח את שני המשחקים בארץ. אנחנו מקוות שקהל רב ככל האפשר יגיע לבריכה בווינגייט כדי לדחוף את והקבוצה ומקוות שמדובר ברגע היסטורי ראשון מבין רבים בהמשך".