יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:31
ספורט אחר  >> שחייה

אחרי הכדורסל והטניס: כדורמים נשים חוזר לארץ

עוד ענף חוזר הביתה. הפועל יקנעם תארח את גליפדה ואת מאנה בודפשט בשלב הבתים ביורוקאפ. הקפטנית, שונית סטרוגו: "מקוות שקהל רב יגיע לדחוף אותנו"

|
הפועל יקנעם נשים בכדורמים (צילום דפנה ונדל)
הפועל יקנעם נשים בכדורמים (צילום דפנה ונדל)

לצד חזרת המשחקים ביורוליג וגביע דייויס בישראל, כעת אפשר לבשר שגם בענף הכדורמים חוזרים המשחקים לישראל. קבוצת הנשים של הפועל יקנעם תרשום היסטוריה כאשר תהיה קבוצת הנשים הראשונה בענף שתארח משחקים בשלב בתים אירופאי בישראל.

בשבוע הבא תארח הקבוצה מהצפון את גליפדה היוונית ואת מאנה בודפשט מהליגה ההונגרית במסגרת היורוקאפ, שהינו המפעל השני בחשיבותו באירופה.המשחק נגד היווניות יתקיים ביום רביעי, ואילו המשחק נגד ההונגריות יתקיים בשבת הבאה.  

יקנעם העפילה לשלב הבתים ולמעשה ל-12 האחרונות במפעל, לאחר שבשלב המוקדמות גברה על וויבודינה, אלופת סרביה, וכן על היריבה ההונגרית קרלוטי. יקנעם כבר שיחקה בשלב הבתים הנוכחי מול היווניות וההונגריות את שני משחקי החוץ, ששניהם הסתיימו בהפסדים בתוצאות צמודות.

כעת תנסה הקבוצה הישראלית, במדיה משחקות שחקניות רבות מסגל נבחרת ישראל, לרשום לפחות נצחון אחד במשחקי הבית מול שני המועדונים הוותיקים שנחשבים ומוכרים באירופה.

אימון הנבחרות בבריכה (איגוד השחייה)אימון הנבחרות בבריכה (איגוד השחייה)

“לא מסתפקות בעצם ההעפלה”

בנוסף לסגל הישראלי, יקנעם צפויה להתחזק בשלוש שחקניות זרות לטובת המשחקים, שתי שחקניות מתאילנד ושחקנית סרבית. מי שמאמן את הקבוצה הוא מאמן נבחרת הנשים של סרביה, מילוש בראדיץ, כשהקפטנית היא שונית סטרוגו, שנחשבת בעיני רבים לשחקנית הטובה בהיסטוריה של הענף בישראל.

סטרוגו אמרה: "אין ספק שעצם ההעפלה לשלב הבתים במפעל כל כך יוקרתי מהווה הישג גדול עבורנו, אך אנחנו לא מסתפקות בכך ונגיע לשני המשחקים מתוך מטרה לנצח.

“היה לנו חשוב וקריטי שבתקופה כזו, אחרי מלחמה ארוכה וקשה, המשחקים ישוחקו בישראל. לכן החלפנו ביתיות כדי שנוכל לארח את שני המשחקים בארץ. אנחנו מקוות שקהל רב ככל האפשר יגיע לבריכה בווינגייט כדי לדחוף את והקבוצה ומקוות שמדובר ברגע היסטורי ראשון מבין רבים בהמשך".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */