אתם קבעתם: מארק קוסטה הוא Winner המחזור

המחזור ה-22 בליגת העל כבר מאחורינו ורגע לפני שיתחיל לו מחזור נוסף כבר מחר (שישי) בצהריים, אתם בחרתם, הצבעתם והשפעתם על Winner המחזוור. בתום מאבק צמוד, נקבע כי מי שזכה בתואר הוא מארק קוסטה, החלוץ של הפועל פתח תקווה.

אם בשלב מסוים היה נראה שהוא כבר לא יקבל את הצ’אנס בהפועל פתח תקווה, החלוץ פורח בענק בתקופה האחרונה. את החותמת לכך קיבלנו במחזור האחרון נגד בני סכנין, כשהוא כבש צמד גדול שקירב משמעותית את קבוצתו לפלייאוף העליון. קוסטה כבש בדקה ה-29 ושוב בדקה ה-59 ב-1:2 על שרון מימר ושחקניו.

מארק קוסטה חוגג (אורן בן חקון)

עקף בין היתר גם את אבו פרחי ובלוריאן

מארק קוסטה גבר על חלוץ מכבי תל אביב סייד אבו פרחי, בלם הפועל באר שבע אור בלוריאן, שחקן הפועל תל אביב עמית למקין, קשר מ.ס אשדוד רועי גורדנה, וגם על מגן הפועל ירושלים הראל שלום.