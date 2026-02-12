יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:12
שונות  >> Winner השבוע

אתם קבעתם: מארק קוסטה הוא Winner המחזור

אחרי מאבק צמוד: החלוץ של הפועל פתח תקווה שכבש צמד מול בני סכנין, גבר על אבו פרחי, בלוריאן, למקין, גורדנה והראל שלום בדרך לקטוף את התואר

|
מארק קוסטה (צור חלפון - גרפיקה)
מארק קוסטה (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-22 בליגת העל כבר מאחורינו ורגע לפני שיתחיל לו מחזור נוסף כבר מחר (שישי) בצהריים, אתם בחרתם, הצבעתם והשפעתם על Winner המחזוור. בתום מאבק צמוד, נקבע כי מי שזכה בתואר הוא מארק קוסטה, החלוץ של הפועל פתח תקווה.

אם בשלב מסוים היה נראה שהוא כבר לא יקבל את הצ’אנס בהפועל פתח תקווה, החלוץ פורח בענק בתקופה האחרונה. את החותמת לכך קיבלנו במחזור האחרון נגד בני סכנין, כשהוא כבש צמד גדול שקירב משמעותית את קבוצתו לפלייאוף העליון. קוסטה כבש בדקה ה-29 ושוב בדקה ה-59 ב-1:2 על שרון מימר ושחקניו.

מארק קוסטה חוגג (אורן בן חקון)מארק קוסטה חוגג (אורן בן חקון)

עקף בין היתר גם את אבו פרחי ובלוריאן

מארק קוסטה גבר על חלוץ מכבי תל אביב סייד אבו פרחי, בלם הפועל באר שבע אור בלוריאן, שחקן הפועל תל אביב עמית למקין, קשר מ.ס אשדוד רועי גורדנה, וגם על מגן הפועל ירושלים הראל שלום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */