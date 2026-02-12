רשמית: נייג'ל הייז דייויס חתם בפנאתינייקוס

אחת הסאגות הגדולות ביותר ביורוליג הגיעה לסיומה, כאשר פנאתינייקוס הכריזה באופן רשמי על צירופו של נייג’ל הייז דייויס. בכך, הירוקים גברו על הפועל תל אביב וגם על פנרבחצ’ה במהלך הזה, והצליחו לשים את הידיים שלהם על אחד השחקנים הטובים ביותר ביבשת בשנים האחרונות.

הייז דייויס זכה רק בעונה שעברה עם פנרבחצ’ה ביורוליג ואף נבחר ל-MVP של הפיינל פור, ואז הוא ניסה את מזלו ב-NBA. אחרי חצי שנה לא מוצלחת בפיניקס, הוא הועבר בטרייד למילווקי, הבאקס שחררו אותו מיד ובכך נפל הפור שהוא ישוב לאירופה. הוא חתם על חוזה לשנתיים וחצי.

המרדף החל מיד והפועל ת”א וקבוצתו הקודמת פנר רצו, אבל בסופו של דבר דימיטריס ינאקופולוס ניצח במאבק וצירף אותו לסוללת הכוכבים שיש כבר לארגין עתמאן. הייז דייויס ינסה לעזור ליוונים לצאת מהתקופה הרעה ולצעיד גם אותם, כמו שהצעיד את פנר, לזכייה באליפות אירופה העונה.