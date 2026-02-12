יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

מכבי תל אביב הודיעה על פרידה מדומיניק פרייס

המנהל הטכני של הצהובים, שהגיע למועדון ב-2023, מסיים את דרכו לאחר שנתיים וחצי במועדון. גולדהאר: "היה לעונג לעבוד עם אדם בעל ידע ונוכחות"

|
דומיניק פרייס (צילום אתר רשמי)
דומיניק פרייס (צילום אתר רשמי)

מכבי תל אביב עברה שינוי דרמטי לא מזמן שהחליטה להביא את רוני דיילה במקומו של ז’רקו לאזטיץ’, אבל השינוי ממשיך ולא רק על הקווים. האלופה הודיעה היום (חמישי) באופן רשמי על סיום דרכו של איש צוות נוסף, כשדומיניק פרייס עוזב את המועדון.

מכבי ת”א הודיעה: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מודה למנהל הטכני, דומיניק פרייס, שמסיים את תפקידו לאחר שנתיים וחצי מוצלחות במועדון. דומיניק הצטרף למכבי בקיץ 2023 ומילא תפקיד משמעותי בהתפתחות המבנה המקצועי של המועדון, והיה גורם מרכזי ביישום אסטרטגיית גיוס ופיתוח השחקנים, בתקופה מורכבת ומאתגרת במיוחד. העבודה הקשה והמקצועיות של דומיניק, בשילוב גישתו הצנועה ונכונותו לאמץ את דרישות התפקיד, הפכו אותו בטבעיות למתאים למועדון”.

הבעלים, מיץ' גולדהאר, אמר: "אני מודה לדומיניק על המסירות והמחויבות שלו. היה לעונג לעבוד עם אדם בעל ידע ונוכחות כמו שלו. הוא לא תמיד היה בפרונט ובמרכז, אך פעל ביעילות והטביע את חותמו. אני מאחל לו הצלחה בפרק הבא בקריירה שלו. דומיניק תמיד יהיה חלק ממשפחת מכבי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגן נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */