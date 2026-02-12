עתמאן: אני לא מקדיש מחשבה לאף החתמה כרגע

לקראת המפגש הקריטי מחר (שישי) בין פנאתינייקוס לפנרבחצ'ה ביורוליג, התייצב היום המאמן ארגין עתמאן למסיבת העיתונאים המסורתית. לצד ההכנות המקצועיות, עתמאן נאלץ להתמודד עם שאלות על עתידו של נייג'ל הייז דייויס, שעל פי בעלי הקבוצה סגר ועתיד להצטרף לירוקים מאתונה.

כשנשאל ישירות על הפורוורד האמריקאי, עתמאן בחר לסגור את הנושא במהירות: "אני מצטער, אבל בשלב זה המחשבות שלי נתונות אך ורק למשחק נגד פנרבחצ'ה", הצהיר המאמן הטורקי. "אני לא מקדיש מחשבה לאף החתמה או העברה כרגע. כל הריכוז שלי ושל הצוות מושקע בהכנות למשימה שעל המגרש".

ארגין עתמאן (רועי כפיר)

נאן חוזר למרכז הבמה

מעבר לבורסת השמות, הבשורה המקצועית המשמעותית ביותר עבור הירוקים היא חזרתו של קנדריק נאן. לאחר תקופת היעדרות בשל פציעה, המאמן אישר כי הכוכב שלו מוכן: "נאן כשיר ב-100%. הוא אמנם החסיר משחקים, אבל הוא שחקן מנוסה מאוד ואני מאמין שהוא יוכל לתרום 25-30 דקות כבר מחר".

עתמאן הוסיף כי חזרתו של נאן קריטית למערך: "שיחקנו תקופה ללא סנטר וללא נאן, ואיבדנו נקודות מול קבוצות שהיינו צריכים לנצח. כששחקן ברמה שלו, סקורר שהוא מועמד ל-MVP, חוזר לרוטציה, זה משנה את כל השיטה שלנו".