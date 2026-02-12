התוכניות החדשות במשרד התרבות והספורט

יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:12
החלו העבודות לקידום שינויים ובניית מתקנים חדשים בישראל. על הפרק: מבנה אגף הנשים, שלוחות של וינגייט בצפון והשקעה בפיתוח פנימיות וכפרי נוער

במשרד התרבות והספורט החלו בימים האחרונים לקדם תוכניות חדשות שישפיעו על הציבור הישראלי. ל-ONE נודע כי אגף הנשים במנהל הספורט כבר החל לעבוד במבנה חדש במטרה לקדם פעילות ספורטיבית בקרב נשים, אושר תקציב ראשוני לתכנון שלוחת וינגייט צפון, ולאחרונה הוחלט גם להשקיע כספים בפיתוח מתקנים בכפרי נוער ופנימיות.

ראשית, אגף ספורט נשים הוקם והמבנה שלו כבר אושר. שרון זאבי מונתה למנהלת תחום תחרותי-הישגי בכיר, לימור הרשקו מונתה לתפקיד מנהלת ספורט ברשויות לגיוון והכלה, ד”ר דגנית פחימה תשמש כיועצת אורח חיים בריא, ושייטת העבר ורד בוסקילה מונתה ליועצת מוגנות. בנוסף, ישנם עוד שלושה מכרזים פתוחים, ובקרוב ימונו גם מנהלות לתחום פיתוח ספורט הנשים ולתחום המוגנות.

בין היתר, נקבע במסגרת תפקידן כי הן יעבדו על מנת לקדם ספורט בחברה החרדית והערבית, כמו גם שילוב של אוכלוסיות מיוחדות. האגף כבר אישר מבחן תמיכה לקידום ספורט הנשים ב-40 מיליון שקל שיהיו למעשה תוספת לתקציב השוטף. אגב, בשבוע האחרון התקיים כנס בנושא מוגנות והטרדות מיניות בהשתתפות גורמים רבים מהספורט הישראלי.

גורמים במשרד התרבות והספורט אמרו: “המדינה לא יכולה להרשות לעצמה להפריט נושא כזה משמעותי של ספורט נשים לגופים אחרים, אלא לקחת על עצמה אחריות ולהקים אגף ספורט נשים. זה מה שעשינו בתוך כמה חודשים. הוקם אגף עם שמונה תקנים, מנהלת אגף בכיר ותקציב של 40 מיליון שקל. זה ישפיע על המדינה. בין היתר, המטרה שלנו היא לקדם פעילות בחברה הערבית והחרדית, כלומר להגיע למקומות שבעבר לא זכו לתמיכה הראויה”.

“מתקנים אלו יעניקו להם את ההזדמנות לחלום בגדול”

בתוך כך, לראשונה משרד התרבות והספורט ישקיע שבעה מיליון שקלים לשדרוג והקמת מתקני ספורט ראויים לילדים בכפרי נוער ובפנימיות. לאחר פרסום מבחן התמיכה, 18 פנימיות וכפרי נוער זכו בתקציב, בין היתר מירושלים, בעפולה, בכפר גלים, בגליל התחתון, ברמת נגב, בשומרון, בכרמיאל ובמגדל העמק. במשרד התרבות והספורט הגדירו את הפרויקט במילים “מסיכון לסיכוי”.

מי שעמד מאחורי המהלך, בין היתר, היה מנכ״ל משרד התרבות והספורט, כפיר כהן, שגדל בפנימייה. בחשבון הפייסבוק שלו פרסם המנכ״ל פוסט בנושא: “כששיחקתי במגרש האספלט האפור בכפר הילדים עפולה עילית, שבו גדלתי מגיל 5, כל מה שיכולתי לדמיין היה את הרגע שבו אבקיע גול במדי נבחרת ישראל, מול אצטדיון מלא בקולות עידוד.

“זה היה חלום שהבעיר את ליבי. היום, אני מתרגש לשתף אתכם בהישג משמעותי - בזכות העבודה המשותפת שלנו במשרד התרבות והספורט, הצלחנו לראשונה לשדרג ולבנות 18 מתקני ספורט בכפרי נוער ופנימיות”.

כפיר כהן הוסיף וכתב: “מתקנים אלו לא רק שישדרגו את חוויית הספורט של הילדים, אלא גם יעניקו להם את ההזדמנות לחלום בגדול, בדיוק כמו שאני חלמתי. אני רוצה להודות לעובדות ועובדי המשרד המדהימים, שהפכו את החלום של ילד קטן לחזון רחב היקף. יחד, אנו מחויבים להעניק לכל ילדה וילד את כל הכלים הדרושים להם כדי לפרוץ גבולות בעולמות הספורט והתרבות”.

שלוחות של וינגייט יבנו בצפון

בנושא אחר. לקראת סיום כהונת הממשלה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר ממשיך לפעול על מנת להקים את שלוחות וינגייט. משרדו העביר למכון וינגייט תקציב של 10 מיליון שקל לתכנון של וינגייט צפון בחיפה ובכרמיאל, בדיוק כפי שנעשה בבאר שבע.

השאלה הגדולה היא מהיכן יגיעו התקציבים להקמת השלוחות בהמשך, כאשר על פי ההערכות יצטרכו לגייס יותר ממיליארד שקל לטובת הפרויקטים הללו. אם כן הם יקומו, ספורטאים בצפון ובדרום גם יזכו לקבל שירותים מהמדינה, בדיוק כפי שמקבלים במכון הלאומי שנמצא במרכז הארץ.

