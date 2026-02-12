עידן טראו חתם על חוזה ל-4.5 שנים במכבי ת"א

מכבי תל אביב השלימה היום (חמישי) את החתמתו של השוער המבטיח עידן טראו על חוזה ארוך טווח ל-4.5 שנים. טראו (יליד 2007), המתנשא לגובה מרשים של 1.92 מטרים, נחשב לאחד הכישרונות הגדולים במחלקת הנוער של הצהובים. הוא אף מחזיק בדרכון רומני שיכול לסייע לו בעתיד.

השוער הצעיר, שנבחר בעונה שעברה לשוער העונה בליגת העל לנוער, החליף באימוני הבוגרים את יואב גראפי שהושאל להפועל חיפה ובימים האחרונים טראו מתאמן תחת מאמן השוערים החדש של הקבוצה הבוגרת, דין קיילי, וכך יהיה עד לסיום העונה.

טראו שחתם על החוזה באמצעות סוכנו, טל בן חיים, בלט במחלקת הנוער של מכבי ת”א והתקופה שלו שם כוללת עד כה 3 אליפויות רצופות (נערים א', ב' ו-ג') בחמש שנים בסך הכל במחלקה.

עידן טראו עם ג'ק אנגלידיס ובן מנספורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עידן טראו עם סוכנו טל בן חיים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בעונה הנוכחית הספיק לרשום 22 הופעות, זאת לאחר שבעונה שעברה עמד בשער ב-29 משחקים. החתמתו של השוער על חוזה ארוך טווח מסמנת את האמון הרב שרוחשים לו במכבי תל אביב לקראת המשך הקריירה. רק אתמול הצטיין בניצחון קבוצת הנוער 0:1 על מכבי חיפה בשמינית גמר גביע המדינה.

דיילה: ״היה חשוב לי לתת ביטחון לשחקנים״

קמארה כשיר לבית”ר, וגם: דילמת הזרים

בנושא אחר, מוחמד עלי קמארה השלים היום אימון מלא נוסף והוא כשיר למשחק מול בית”ר ירושלים ביום שני הקרוב. יחד עם זאת, יש לציין כי כל שמונת הזרים של הצהובים כשירים וכעת רוני דיילה יצטרך להתמודד מול הדילמה של איזה זר להשאיר מחוץ לסגל - אלא אם במועדון יוחלט לספוג את הקנס שמוערך בשווי של כ-4 מיליון שקל על ידי רישום זר שמיני בסגל למשחקי הקבוצה, דבר שטרם קרה העונה ועל כן יש להניח שדיילה יצטרך להשאיר זר ביציע.

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

במשחקים הראשונים דיילה הלך עם הייטור לצד טייריס אסאנטה כבלם בהרכב, אך קמארה היה פצוע ויהיה מעניין לראות מה יחליט דיילה עד יום שני בהתאם לאימוני הקבוצה והיכולת שכולם יציגו כאשר אם לא יהיו פציעות, ניכר כי ההחלטה על איזה זר יהיה בהרכב ואיזה זר יהיה ביציע תיפול על העמדה הזו של הבלם לצד אסאנטה.