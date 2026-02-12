חדשות רעות לריאל מדריד: אמבפה בספק לסוסיאדד

ריאל מדריד ממשיכה בהכנות לקראת המפגש מול ריאל סוסיאדד בשבת ב-22:00, אך קיליאן אמבפה נותר בספק משמעותי. החלוץ הצרפתי ערך אימון שני ברציפות בחדר הכושר, בשל אי נוחות בברך שמאל שמלווה אותו מאז הנקע שספג בתחילת השנה.

במועדון בנו עבורו תוכנית ייעודית במטרה לפתור אחת ולתמיד את הבעיה, ולא מתכוונים לקחת כל סיכון, במיוחד כשברקע מחכה המפגש בליגת האלופות מול בנפיקה ליסבון. ההחלטה הסופית לגבי שיתופו תתקבל רק מחר, ערב המשחק.

מאז שחזר לשחק בסופר קאפ, אמבפה כמעט שלא נח. מלבד הפוגה קצרה בגביע המלך מול אלבסטה, הוא שותף בכל ששת המשחקים האחרונים והציג כושר יוצא דופן. הוא כבש 9 שערים בתקופה הזו, כולל צמדים מול מונאקו, ויאריאל ובנפיקה, והוסיף שערים מול לבאנטה, ראיו וייקאנו ולנסיה. בסך הכל יש לו 38 שערים העונה, שהם 48% מ-79 שערי הקבוצה. העונה החמיץ רק 4 משחקים, וכעת ייתכן שייאלץ להיעדר שוב.

גם אסנסיו לא התאמן

במקביל, ראול אסנסיו לא התאמן גם הוא, הפעם בשל מחלה דמוית שפעת. עם זאת, השתתפותו בשבת אינה נראית בסכנה. הבלם, שהפך לשחקן משמעותי אצל ארבלואה, משחק כבר תקופה עם שבר בשוק, אך צפוי להיות כשיר. מאחר שהוא מושעה מהמשחק מול בנפיקה, ההערכה היא שאנטוניו רודיגר יחזור להרכב מול ריאל סוסיאדד כדי לצבור דקות לקראת ליגת האלופות. הגרמני לא שיחק מאז 8 בינואר בשל בעיות בברך, אך שב לסגל לאחר כחודש היעדרות.

לצד אי הוודאות סביב אמבפה, לארבלואה יש 3 חיסורים ודאיים: ג’וד בלינגהאם, אדר מיליטאו ורודריגו ממשיכים בתהליכי ההחלמה שלהם. מנגד, ויניסיוס חוזר לסגל לאחר שריצה עונש השעיה במשחק במסטאייה. כעת נותר לראות האם אמבפה יספיק להיות כשיר בזמן, או שריאל מדריד תיאלץ להסתדר בלעדיו במשחק החשוב בברנבאו.