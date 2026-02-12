יום חמישי, 12.02.2026 שעה 16:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

חדשות רעות לריאל מדריד: אמבפה בספק לסוסיאדד

יהיה כשיר בזמן? אימון שני ברציפות לצרפתי בחדר הכושר, במועדון בנו עבורו תוכנית ייעודית. אסנסיו החולה לא התאמן גם הוא, בלינגהאם ורודריגו בחוץ

|
קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה (רויטרס)

ריאל מדריד ממשיכה בהכנות לקראת המפגש מול ריאל סוסיאדד בשבת ב-22:00, אך קיליאן אמבפה נותר בספק משמעותי. החלוץ הצרפתי ערך אימון שני ברציפות בחדר הכושר, בשל אי נוחות בברך שמאל שמלווה אותו מאז הנקע שספג בתחילת השנה.

במועדון בנו עבורו תוכנית ייעודית במטרה לפתור אחת ולתמיד את הבעיה, ולא מתכוונים לקחת כל סיכון, במיוחד כשברקע מחכה המפגש בליגת האלופות מול בנפיקה ליסבון. ההחלטה הסופית לגבי שיתופו תתקבל רק מחר, ערב המשחק.

מאז שחזר לשחק בסופר קאפ, אמבפה כמעט שלא נח. מלבד הפוגה קצרה בגביע המלך מול אלבסטה, הוא שותף בכל ששת המשחקים האחרונים והציג כושר יוצא דופן. הוא כבש 9 שערים בתקופה הזו, כולל צמדים מול מונאקו, ויאריאל ובנפיקה, והוסיף שערים מול לבאנטה, ראיו וייקאנו ולנסיה. בסך הכל יש לו 38 שערים העונה, שהם 48% מ-79 שערי הקבוצה. העונה החמיץ רק 4 משחקים, וכעת ייתכן שייאלץ להיעדר שוב.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

גם אסנסיו לא התאמן

במקביל, ראול אסנסיו לא התאמן גם הוא, הפעם בשל מחלה דמוית שפעת. עם זאת, השתתפותו בשבת אינה נראית בסכנה. הבלם, שהפך לשחקן משמעותי אצל ארבלואה, משחק כבר תקופה עם שבר בשוק, אך צפוי להיות כשיר. מאחר שהוא מושעה מהמשחק מול בנפיקה, ההערכה היא שאנטוניו רודיגר יחזור להרכב מול ריאל סוסיאדד כדי לצבור דקות לקראת ליגת האלופות. הגרמני לא שיחק מאז 8 בינואר בשל בעיות בברך, אך שב לסגל לאחר כחודש היעדרות.

לצד אי הוודאות סביב אמבפה, לארבלואה יש 3 חיסורים ודאיים: ג’וד בלינגהאם, אדר מיליטאו ורודריגו ממשיכים בתהליכי ההחלמה שלהם. מנגד, ויניסיוס חוזר לסגל לאחר שריצה עונש השעיה במשחק במסטאייה. כעת נותר לראות האם אמבפה יספיק להיות כשיר בזמן, או שריאל מדריד תיאלץ להסתדר בלעדיו במשחק החשוב בברנבאו.

