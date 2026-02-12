מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וק, התייחס לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד בשבת ב-19:30 והדגיש כי מצפה לקבוצתו אתגר לא פשוט. לדבריו, תנאי המגרש והאווירה ישפיעו, אך המיקוד חייב להיות בהשגת שלוש נקודות בלי קשר למה שקורה במגרשים אחרים. קוז'וק גם התייחס לחיזוקים החדשים ולתמיכת הקהל, שהסתער על הכרטיסים, והבהיר כי המטרה היא להחזיר את האוהדים הביתה עם חיוך.

רן קוז'וק אמר לקראת המשחק מול אשדוד: "משחק קשה כמו כל משחק, גם בבית וגם בחוץ. ברור שלאופי של האצטדיון, לגודל ולתנאים מסביב יש משמעות. חווינו את זה בריינה ועשינו שם תיקון למשחקים קודמים כשהפסדנו בחוץ בתנאים דומים, למשחק הזה ספציפית נצטרך להיערך בהתאם ולבוא מאוד מוכנים".

האם העובדה שמכבי ת”א ובית”ר משחקות ראש בראש משפיעה?

”אנחנו צריכים להבין שבאים למשחק שבו אנחנו רוצים להביא שלוש נקודות. שם צריכים למקד את מירב המאמצים והמחשבה, מה שמסביב לא רלוונטי".

קוז'וק: "לאופי של האצטדיון יש משמעות"

אילון אלמוג ואלון תורג’מן לא חלק מהסגל ובמקרה יוצא שהם משחקים נגדכם.

”שניהם שחקנים מצוינים שנתנו לנו הרבה. בסוף זה תהליכים טבעיים שקורים בכדורגל. אנחנו מאוד אוהבים את שניהם ומכבדים אותם ואת האיכויות שלהם. נצטרך להתמודד עם אשדוד והפועל חיפה כקבוצה ומפה זה הזמן לאחל להם בהצלחה".

“בטוח שהשילוב עם אבו רומי ואיסט יהיה טוב מאוד”

איך ההתרשמות שלך ממוחמד אבו רומי וג’בון איסט?

”ידענו מה אנחנו מקבלים, הם שחקנים ששיחקו בליגה וידענו לעמוד על האיכויות שלהם לפני שהגיעו. הם יוסיפו לנו שניהם, כל אחד בעמדה שלו, נצטרך לחכות ולראות, אבל אני בטוח שהשילוב איתם יהיה טוב מאוד".

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

הקהל חיסל את הכרטיסים למשחק.

”כל הכבוד, הקהל הוא חלק מאיתנו, הדרך המשותפת הזו שאנחנו עושים, בטח במשחק האחרון כשהייתה אווירה מצוינת. אשדוד מגרש יחסית קרוב אז אני שמח שבאים הרבה אנשים ונעשה הכל כדי שנגרום להם לחזור מאושרים הביתה".