החתמות ארוכות טווח בנוער של הפועל ירושלים

אחרי לא מעט עונות מאכזבות, בהן קבוצות הנוער של הפועל ירושלים לא הצליחו להעפיל לליגת העל לנוער, נראה כי רק דבר בלתי צפוי יימנע עמידה במשימה מקבוצת הנוער הנוכחית של המועדון האדום מהבירה. החניכים של אמיר סופר מוליכים את טבלת לאומית דרום עם יתרון של 10 נקודות ומשחק עודף על פני סגנית המוליכה, הפועל הוד השרון, יתרון שקשה לראות תרחיש שהקבוצה תשמוט. ביום שני תתארח הקבוצה אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי באר שבע, שמדורגת מתחת לקו האדום, בתקווה לנצח ולשפר עוד את מעמדה בפסגת הטבלה.

לצד המאבק על העפלה לליגת העל בהפועל ירושלים עוסקים גם בחשיבה לטווח ארוך על הדור הצעיר. אחרי שאת העונה הזו התחיל עם קבוצת הבוגרים החלוץ ישראל דאפה (2009), שאף כבש שער במשחק גביע הטוטו בו ניצחה הקבוצה 0:1, ולאחר מכן רשם עוד עשר הופעות חלקיות במדי הקבוצה הבוגרת, אחריהן שב לקבוצת הנוער, בתקופה האחרונה משתלב בהצלחה בקבוצת הבוגרים קפטן קבוצת הנוער, נדים ורסאנה (2006), שכבש 17 שערים ב-15 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת הנוער, ורשם לאחרונה שמונה הופעות חלקיות בקבוצת הבוגרים - בחמישה מהמשחקים עלה בהרכב. עוד שחקן שהחל את העונה עם קבוצת הבוגרים הוא הקשר נתי שפראו (2008), שרשם בשורותיה שלוש הופעות חלקיות בגביע הטוטו ובמשחקי ליגת העל.

היום (חמישי) הודיעה הנהלת המועדון על החתמתם לטווח ארוך של שניים מהשחקנים הבולטים ביותר העונה בקבוצת הנוער: הבלם ג'ניה אונישצ'וק ושחקן הכנף מאור בן שמעון.

ג'ניה אונישצ'נקו (רועי קור)

דרכם של אונישצ’וק ובן שמעון

הבלם ג'ניה אונישצ'וק, יליד אוקטובר 2008, הצליח בעונתו הראשונה בקבוצה, לעלות ב-22 משחקים בכל המסגרות בהרכב, רק בשני משחקים הוחלף. השחקן כבש שני שערי ליגה וספג ארבעה כרטיסים צהובים. השחקן החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' מחלקת הנוער של א.ס האדומים אשדוד, בעונתו הרביעית והאחרונה במועדון האשדודי הרבה לשחק לסירוגין בקבוצת נערים ב' ובקבוצת נערים ג'. בשנתון נערים ב' הצטרף להפועל ירושלים וזוהי העונה שלישית שלו בקבוצה. מהפועל ירושלים נמסר: "בלם קבוצת הנוער בן ה-17.5 חתם על חוזה במועדון. ג'ניה אונישצ׳וק הגיע אלינו לפני 3 שנים מאשדוד, התחנך באקדמיה האדומה בחוות הנוער הציוני והתבלט במרכז ההגנה בזכות טכניקה מעולה ומשחק הראש. בהצלחה, ג׳ניה".



שחקן נוסף שהוחתם הוא שחקן הכנף, מאור בן שמעון (2007), מלך שערי הקבוצה עם 16 שערים ב-21 הופעות בכל המסגרת. השחקן החל את דרכו בקבוצת טרום ג' של מחלקת הנוער של בית"ר מעלה אדומים, בשנתון ילדים ב' הצטרף להפועל ירושלים ומאז עושה דרך רצופה ומוצלחת בקבוצות המועדון. מהפועל ירושלים נמסר: "שחקן הכנף בן ה-18.5 חתם על חוזה מקצועני ראשון. מאור בן שמעון הגיע אלינו לפני 6 שנים כחלק משיתוף הפעולה עם מעלה אדומים - מאז פרץ, בישל וכבש בכל קבוצות הגיל במחלקת הנוער, כיום הוא מלך שערי קבוצת הנוער ומתאמן באופן קבוע עם הבוגרים. בהצלחה, מאור".