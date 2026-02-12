יום חמישי, 12.02.2026 שעה 23:13
יום חמישי, 12/02/2026, 22:00אצטדיון קהילתי גטץ'ליגה אנגלית - מחזור 26
ארסנל
דקה 56
0 0
שופט: ג'ון ברוקס
ברנטפורד
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20
מערכת ONE | 12/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
הצלה גדולה של ראיה (IMAGO)
הצלה גדולה של ראיה (IMAGO)

במשחק שנועל את המחזור ה-26 בליגה האנגלית, ארסנל מתארחת בשעה זו באצטדיון ג’י-טק אצל ברנטפורד. חניכיו של מיקל ארטטה רוצים להחזיר את ההפרש בפסגת הטבלה ל-6 נקודות, לאחר הניצחון של מנצ’סטר סיטי, בעוד הצרעות נאבקים על מקום שיוביל אותם להשתתפות במפעלים האירופיים בעונה הבאה.

התותחנים, שמגיעים בלי סאליבה (חולה) ועם סאקה ואודגור על הספסל, נמצאים בתקופה טובה ומעודדים במיוחד אחרי הניצחון 0:1 בדרבי הלונדוני על צ’לסי במסגרת גומלין חצי גמר גביע הליגה, ו-2:4 לזכותה בתוצאה הכוללת, שהבטיח עלייה לגמר. גם בפרמייר ליג, מוליכת הטבלה נמצאת בכושר נהדר כשהיא לא הפסידה במשחק חוץ למעלה מחודשיים, למעשה מאז ה-2:1 הדרמטי נגד אסטון וילה בתוספת הזמן בתחילת חודש דצמבר.

מנגד, המארחת גם היא רושמת עונה מוצלחת מבחינתה כשהיא ממוקמת במקום השביעי בטבלה ולוטשת עיניים אל אחד המקומות שיובילו אותה להתמודד בזירה האירופית בשנה הבאה. בתשעת משחקיהם האחרונים בליגה, רשמו הצרעות שישה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד בודד.

במאזן הכוחות בין הקבוצות ישנו יתרון ברור לארסנל כאשר בעשר ההתמודדויות האחרונות ניצחו האדומים-לבנים שבע פעמים. ניצחונה האחרון של המארחת התרחש לפני חמש שנים במחזור הפתיחה של עונת 2021/22 בה גברה 0:2 על היריבה הלונדונית.

מחצית שניה
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לינסן שעצר את מדואקה בעבירה
  • '47
  • החמצה
  • ארסנל פתחה טוב יותר את המחצית השנייה, טרוסאר בעט מתוך הרחבה אך הכדור נהדף
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בארסנל עם פתיחת המחצית השנייה, מרטין אודגור מחליף את אברצ'י אזה
מחצית ראשונה
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לגיוקרש שעצר מתפרצת של ברנטפורד
אג'ר מול מדואקה (IMAGO)אג'ר מול מדואקה (IMAGO)
  • '22
  • החמצה
  • הצלה נהדרת של ראיה לאחר נגיחה מקרוב של תיאגו
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לגבריאל לאחר עבירה על תיאגו
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון נשלף לעבר יאנלט מברנטפורד לאחר תפיסה מיותרת בחולצתו של אזה במרכז המגרש
  • '1
  • החלטת שופט
  • פתיחת המשחק! השופט ג'ון ברוקס הוציא את המשחק לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד