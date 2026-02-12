הרכבים וציונים



הצלה גדולה של ראיה (IMAGO) הצלה גדולה של ראיה (IMAGO)

במשחק שנועל את המחזור ה-26 בליגה האנגלית, ארסנל מתארחת בשעה זו באצטדיון ג’י-טק אצל ברנטפורד. חניכיו של מיקל ארטטה רוצים להחזיר את ההפרש בפסגת הטבלה ל-6 נקודות, לאחר הניצחון של מנצ’סטר סיטי, בעוד הצרעות נאבקים על מקום שיוביל אותם להשתתפות במפעלים האירופיים בעונה הבאה.

התותחנים, שמגיעים בלי סאליבה (חולה) ועם סאקה ואודגור על הספסל, נמצאים בתקופה טובה ומעודדים במיוחד אחרי הניצחון 0:1 בדרבי הלונדוני על צ’לסי במסגרת גומלין חצי גמר גביע הליגה, ו-2:4 לזכותה בתוצאה הכוללת, שהבטיח עלייה לגמר. גם בפרמייר ליג, מוליכת הטבלה נמצאת בכושר נהדר כשהיא לא הפסידה במשחק חוץ למעלה מחודשיים, למעשה מאז ה-2:1 הדרמטי נגד אסטון וילה בתוספת הזמן בתחילת חודש דצמבר.

מנגד, המארחת גם היא רושמת עונה מוצלחת מבחינתה כשהיא ממוקמת במקום השביעי בטבלה ולוטשת עיניים אל אחד המקומות שיובילו אותה להתמודד בזירה האירופית בשנה הבאה. בתשעת משחקיהם האחרונים בליגה, רשמו הצרעות שישה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד בודד.

במאזן הכוחות בין הקבוצות ישנו יתרון ברור לארסנל כאשר בעשר ההתמודדויות האחרונות ניצחו האדומים-לבנים שבע פעמים. ניצחונה האחרון של המארחת התרחש לפני חמש שנים במחזור הפתיחה של עונת 2021/22 בה גברה 0:2 על היריבה הלונדונית.