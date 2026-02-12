יום חמישי, 12.02.2026 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"הם לא היו כאן, הם יגיעו רק כדי לגזור את הסרט"

הבוקר התקיים דיון בנושא שיקום יישובי הצפון והדרום בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". סגן ראש העיר של ק"ש זעם: "איך אף אחד ממשרד הספורט לא היה כאן"

|
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)
היציע באצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

הבוקר (חמישי) התקיים דיון בוועדת המשנה לספורט ביוזמתו של יושב ראש הוועדה ועמ”ש לספורט, בנושא שיקום תשתיות הספורט בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” ביישובי הצפון, קריית שמונה והדרום.

אלכס קורצ’ין, סגן ראש העיר קריית שמונה ומחזיק תיק הספורט, פתח ואמר: “ אף אחד ממשרד הספורט לא היה כאן! חה”כ דוידסון היחיד שהיה פה וראה את הבעיות. אני לא מתבכיין אבל אנחנו צריכים עזרה לשקם פה את הספורט. בואו, בואו תראו, איך אף אחד ממשרד הספורט לא היה פה? אתה יודע מתי הם יבואו? כשנפתח את המגרש הם יבואו לגזור את הסרט. לא רוצה! שלא יבואו!”

חה״כ סימון דוידסון הוסיף: “אם זה באמת נכון ושר הספורט לא הגיע לקריית שמונה, זה חמור מאוד, קודם כל מבחינה אנושית. אתה יודע כמה פעמים הייתי בקריית שמונה? העיר מתה! וזה כואב, זו המדינה שלנו! זה המקום הראשון שצריך לנסוע אליו. אני קורא למנכ”ל משרד הספורט מחר בבוקר לנסוע לקריית שמונה ולתת להם את כל שיבקשו” סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */