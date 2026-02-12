היחסים למשחק בין מכבי ת"א לבאיירן מינכן

לקראת סוף שבוע אדיר של ספורט, כבר היום (חמישי) נזכה לראות מספר משחקים חשובים ומעניינים. במוקד – מכבי תל אביב תארח בהיכל יד אליהו את באיירן מינכן במסגרת היורוליג. בכדורגל, אתלטיקו מדריד תארח את ברצלונה לחצי גמר הגביע הספרדי, ומנצ’סטר יונייטד תתארח אצל הקולצ’ונרוס בליגת האלופות לנשים.

המחזור ה-28 של היורוליג סידר לנו מפגש מסקרן בין שתי קבוצות עם מאזן זהה, כשמכבי ת”א תארח את באיירן מינכן. הצהובים פייבוריטים למשחק, כשניצחון שלהם מעל 5 נקודות יהיה שווה פי 1.80. ניצחון של הגרמנים או הפסד ב-4 נקודות ומטה יביא למנחשים יחס זהה.

בגביע המלך הספרדי, אתלטיקו מדריד תארח את ברצלונה, למשחק הראשון מבין שניים בחצי הגמר. הקטלונים פייבוריטים למשחק עם יחס של 1.85 לניצחון, בעוד ניצחון של המארחת יהיה שווה פי 2.75, תיקו יביא יחס של 3.65.

שחקני ברצלונה חוגגים עם דני אולמו (IMAGO)

בליגת האלופות לנשים, מנצ’סטר יונייטד תיצא למשחק חוץ במסגרת שמינית הגמר מול אתלטיקו מדריד. ניצחון של האנגלים שווה יחס של פי 1.85, תיקו יביא למנחשים יחס של פי 3.25 וניצחון של המארחת יביא שווה 3.10.