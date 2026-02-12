יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:22
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

היחסים למשחק בין מכבי ת"א לבאיירן מינכן

ב-Winner קבעו שהצהובים פייבוריטים במעט, כשניצחון שלהם ביותר מ-5 נקודות שווה פי 1.80. וגם: אתלטיקו מדריד מול ברצלונה ויונייטד בצ'מפיונס לנשים

|
ג'ימי קלארק מתכונן לזריקה (רועי כפיר)
ג'ימי קלארק מתכונן לזריקה (רועי כפיר)

לקראת סוף שבוע אדיר של ספורט, כבר היום (חמישי) נזכה לראות מספר משחקים חשובים ומעניינים. במוקד – מכבי תל אביב תארח בהיכל  יד אליהו את באיירן מינכן במסגרת היורוליג. בכדורגל, אתלטיקו מדריד תארח את ברצלונה לחצי גמר הגביע הספרדי, ומנצ’סטר יונייטד תתארח אצל הקולצ’ונרוס בליגת האלופות לנשים.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

המחזור ה-28 של היורוליג סידר לנו מפגש מסקרן בין שתי קבוצות עם מאזן זהה, כשמכבי ת”א תארח את באיירן מינכן. הצהובים פייבוריטים למשחק, כשניצחון שלהם מעל 5 נקודות יהיה שווה פי 1.80. ניצחון של הגרמנים או הפסד ב-4 נקודות ומטה יביא למנחשים יחס זהה.

בגביע המלך הספרדי, אתלטיקו מדריד תארח את ברצלונה, למשחק הראשון מבין שניים בחצי הגמר. הקטלונים פייבוריטים למשחק עם יחס של 1.85 לניצחון, בעוד ניצחון של המארחת יהיה שווה פי 2.75, תיקו יביא יחס של 3.65.

שחקני ברצלונה חוגגים עם דני אולמו (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים עם דני אולמו (IMAGO)

בליגת האלופות לנשים, מנצ’סטר יונייטד תיצא למשחק חוץ במסגרת שמינית הגמר מול אתלטיקו מדריד. ניצחון של האנגלים שווה יחס של פי 1.85, תיקו יביא למנחשים יחס של פי 3.25 וניצחון של המארחת יביא שווה 3.10.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */