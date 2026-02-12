צוות לחומרים מסוכנים בדק את החדר בווינגייט

לאחר חשיפת התוכנית “שיחת היום” של ONE על פרשת ניסיון ההרעלה של הספורטאית, צוות מיוחד לבדיקת חומרים מסוכנים הגיע לחדר בו נמצא החומר הרעיל על מנת לבצע בדיקות נוספות וכדי לבדוק מהו החומר הרעיל שנמצא מתחת למיטתה של הספורטאית ואת רמתו על פי התקנים של משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

המתלוננת הגישה את התלונה נגד אמה של ספורטאית אחרת בחשד כי הייתה לכאורה מעורבת באירוע. על כן, במשטרה חושדים כי מדובר בסכסוך בין ספורטאיות. לעת עתה, אגב, האימונים בנבחרת ממשיכים כרגיל בצל הפרשה, אך החדר בו הספורטאית לנה נותר סגור עד לתום החקירה והתבצעו בו בדיקות נוספות.

כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, הספורטאית הגיעה לנוח במגורים במכון וינגייט בין האימונים, אך הרגישה כי משהו לא תקין בעקבות ריח חריף שעלה ממיטתה. המתעמלת חשה ברע והתלוננה בפני אנשי הנבחרת. במכון וינגייט פעלו במהירות וביסודיות, וגילו מתחת למיטתה כדורי מתכת קטנים החשודים ככדורי כספית, ואז עלה החשד כי גורם זר חדר למגורים והניח אותם שם. בעקבות זאת, הוגשה תלונה במשטרת נתניה בחשד כי לכאורה נעשה ניסיון להרעיל את המתעמלת באמצעות כספית.

במכון וינגייט בשלב זה לא מגיבים ומאפשרים למשטרה לסיים את החקירה.