יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:36
ספורט אחר

צוות לחומרים מסוכנים בדק את החדר בווינגייט

פרשת ההרעלה: צוות מיוחד הגיע כדי לבצע בדיקות נוספות בחדר בו לנה הספורטאית, שהגישה תלונה נגד אמא של ספורטאית אחרת בחשד שהייתה מעורבת לכאורה

|
רכב משטרה (IMAGO)
רכב משטרה (IMAGO)

לאחר חשיפת התוכנית “שיחת היום” של ONE על פרשת ניסיון ההרעלה של הספורטאית, צוות מיוחד לבדיקת חומרים מסוכנים הגיע לחדר בו נמצא החומר הרעיל על מנת לבצע בדיקות נוספות וכדי לבדוק מהו החומר הרעיל שנמצא מתחת למיטתה של הספורטאית ואת רמתו על פי התקנים של משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

המתלוננת הגישה את התלונה נגד אמה של ספורטאית אחרת בחשד כי הייתה לכאורה מעורבת באירוע. על כן, במשטרה חושדים כי מדובר בסכסוך בין ספורטאיות. לעת עתה, אגב, האימונים בנבחרת ממשיכים כרגיל בצל הפרשה, אך החדר בו הספורטאית לנה נותר סגור עד לתום החקירה והתבצעו בו בדיקות נוספות.

כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, הספורטאית הגיעה לנוח במגורים במכון וינגייט בין האימונים, אך הרגישה כי משהו לא תקין בעקבות ריח חריף שעלה ממיטתה. המתעמלת חשה ברע והתלוננה בפני אנשי הנבחרת. במכון וינגייט פעלו במהירות וביסודיות, וגילו מתחת למיטתה כדורי מתכת קטנים החשודים ככדורי כספית, ואז עלה החשד כי גורם זר חדר למגורים והניח אותם שם. בעקבות זאת, הוגשה תלונה במשטרת נתניה בחשד כי לכאורה נעשה ניסיון להרעיל את המתעמלת באמצעות כספית.

במכון וינגייט בשלב זה לא מגיבים ומאפשרים למשטרה לסיים את החקירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */