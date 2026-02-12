הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: גילויים חדשים מפרשת ההרעלה, המהפכה ששוקלים לעשות בכדורגל הישראלי והמאבק של הפועל ת"א גידי ליפקין ואסי ממן | 12/02/2026 13:00 עזיז אוואטרה מול לויזוס לויזו (ראובן שוורץ) גילויים חדשים מפרשת ניסיון ההרעלה, המהפכה ששוקלים לעשות בכדורגל הישראלי והמאבק של הפועל תל אביב: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש