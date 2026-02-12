4 מתוך 6 מאמני הצמרת ללא חוזה לעונה הבאה

אנחנו נמצאים באמצע חודש פברואר 2026, הישורת האחרונה של העונה כבר נראית באופק, אך בכדורגל הישראלי מתפתח תרחיש חסר תקדים שטרם נראה כמותו במחוזותינו. מבט חטוף על צמרת ליגת העל מגלה תמונה כאוטית: בארבע מתוך שש הקבוצות הראשונות בטבלה, האיש על הקווים אינו מחזיק בחוזה לעונה הבאה. חוסר הוודאות הזה, דווקא בשיא המתח הספורטיבי, מסמן כי הקיץ הקרוב עשוי להפוך למשחק כיסאות מוזיקליים אחד גדול.

ב"ש מחכה, יצחקי בוחן את השטח

אצל מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, השקט הנוכחי הוא מדומה בלבד. המאמן רן קוז'וק, שהוביל את הקבוצה לפסגה, מסיים את חוזהו בקיץ ועדיין לא חתם על הארכה. המשא ומתן בין הצדדים כבר החל, אך נתקל במכשול משמעותי: פערים כספיים שלא נסגרו. לאור חוסר ההסכמה על המספרים, הצדדים החליטו להקפיא כרגע את המגעים ולחכות להמשך העונה.

במקום השני, בית"ר ירושלים נמצאת בסיטואציה מורכבת לא פחות. גם לברק יצחקי אין חוזה לעונה הבאה, אך שם הסיפור הוא טקטיקה של המתנה. יצחקי העביר מסר למועדון כבר לפני מספר שבועות כי לעת עתה הוא אינו מעוניין לשבת למו"מ. בבירה מבינים היטב את הרמז: המאמן מחכה לראות כיצד תסתיים העונה, ובהתאם לכך יציב את דרישותיו. מנגד, במועדון כבר הבהירו כי לבעלים ברק אברמוב יש תקרת שכר ברורה למאמן, מה שעשוי ליצור פיצוץ או פשרה כואבת בהמשך.

אגב, אברמוב מספרים כעס מאוד מההדחה בגביע לבני יהודה, כי לפני המשחק הוא העביר מסר לצוות המקצועי , שלא לעשות רוטציה רחבה בהרכב כי היא תעלה ביוקר. אברמוב שועל זכיות בגביע המדינה, כבעלי בני יהודה זכה עם הקבוצה ב-2 זכיות , ועם בית"ר ירושלים רשם גם זכייה נוספת בגביע המדינה. לכן אברמוב התפוצץ מכעס מההדחה לקבוצה משכונת התקווה.

סימני שאלה בצהוב ובירוק

גם בתל אביב העניינים לא סגורים. מכבי תל אביב, המדורגת שלישית, החתימה לא מכבר את המאמן הנורבגי רוני דיילה, אך בהודעת המינוי הודגש כי החוזה הוא עד לסיום העונה בלבד. המסר ברור: שני הצדדים נמצאים בתקופת מבחן הדדית. במועדון, וגם בסביבתו של דיילה, רוצים לוודא שהשידוך עובד לפני שמתחייבים לטווח הארוך.

המצב המעניין, ואולי המוזר ביותר, מתרחש במכבי חיפה החמישית בטבלה. ברק בכר, שהגיע באמצע העונה כדי להציל את הספינה, מחזיק בחוזה עד תום העונה בלבד. בכר עצמו פיזר ערפל כשאמר לאחרונה במסיבת עיתונאים לאחר משחק: "או שאהיה מאמן בעונה הבאה או שלא".

אך מתחת לפני השטח, התמונה מורכבת יותר. במכבי חיפה לא ממהרים להחתים את המאמן המעוטר, בעוד שבכר נראה כמי שמשדר אותות מצוקה וממש מתחנן במסרים שלו לקבוצה כי הוא רוצה להמשיך. נכון לעכשיו, התמונה רחוקה מלהיות ברורה, והשאלה האם בכר יעמוד על הקווים בסמי עופר גם בעונה הבאה נותרת פתוחה לחלוטין.

היציבות היחסית והסעיף של פרץ

בתוך ים אי-הוודאות הזה, יש גם אי של יציבות: לאליניב ברדה, מאמן הפועל תל אביב הממוקמת במקום הרביעי, יש חוזה מובטח לעונה הבאה. במקום השישי, אצל הפועל פתח תקווה, המצב הוא "כן, אבל". לעומר פרץ יש אומנם חוזה לעונה הבאה, אך הוא מחזיק בפתח מילוט בדמות סעיף שחרור נמוך יחסית. פרץ יכול לעזוב את הקבוצה תמורת פיצוי של שלוש משכורות בלבד , סכום המוערך בכ-100 אלף שקלים מה שמשאיר גם את עמדת המאמן במלאבס בסימן שאלה מסוים.

אם קוז'וק לא ימשיך בב"ש, אז השם של פרץ נמצא חזק מאוד בתוכניות המועדון. על פניו, נראה שבסוף העונה אנו צפויים לראות תחלופה משמעותית על הקווים בחלק גדול מקבוצות הצמרת. מצב שבו בארבע מהקבוצות המובילות הכל פתוח באמצע פברואר, הוא תרחיש נדיר שלא זכור כמותו בכדורגל הישראלי ועשוי להכתיב את הטון לא רק במאבקי האליפות הנוכחיים, אלא בעיקר בבניית העונה הבאה.