נבחרת ישראל בבית עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו

טורניר ליגת האומות שיתחיל בעוד כמה חודשים נמצא לפנינו, כשהערב (חמישי) התקיימה בבלגיה, בבריסל, הגרלת שלב הבתים למפעל הבינלאומי. נבחרת ישראל ציפתה לראות מי יהיו יריבותיה בין ספטמבר לנובמבר 2026, כשהמפעל הפעם יהיה בפורמט שונה מזה שהתרגלנו אליו. הפלייאוף ושלבי ההכרעה יתקיימו במרץ ויוני 2027. ההגרלה קבעה שיריבות הנבחרת יהיו אוסטריה, אירלנד וקוסובו.

כל הנבחרות חולקות לארבע ליגות לפי רמת ביצועיהן, ובתוך כל ליגה התמיינו לארבעה דרגים. כל בית הורכב מנבחרת מכל דרג, כשכל נבחרת תשחק שישה מחזורים, משחק בית ומשחק חוץ נגד כל היריבות, במסגרת שלושה חלונות של שני משחקים. החבורה של רן בן שמעון הוגרלה מהדרג הראשון של הליגה השנייה, ליגה B, לבית מספר 3.

על מה משחקים?

הנבחרות מתחרות בין היתר גם על עלייה וירידה לליגה גבוהה או נמוכה יותר. אלה שיסיימו במקום הראשון בבתים בליגות ב', ג' ו-ד' עולות ישירות ליגה, בעוד שהאחרונות בכל בית בליגות א' ו-ב' יורדות ישירות ליגה. התחרות תכלול גם משחקי פלייאוף על עלייה/ירידה לאחר שלב הבתים, הנבחרות המדורגות במקום השלישי בליגה א' יתמודדו מול סגניות ליגה ב', והנבחרות המדורגות במקום השלישי בליגה ב' יתמודדו מול סגניות ליגה ג'.

נבחרת ישראל (רויטרס)

הקשר ליורו 2028

כמו כן, הצטיינות בליגת האומות עשויה לשפר את סיכויי הנבחרת להעפיל ליורו 2028. מלבד האפשרות לעלות דרג בהגרלת מוקדמות היורו, בין ארבע לתשע נבחרות עשויות להגיע לפלייאוף מוקדמות אליפות אירופה דרך ליגת האומות. יש לציין גם כי מספר הכרטיסים לפלייאוף היורו תלוי בביצועי מארחות הטורניר (אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד), להן נשמרים מקומות בפלייאוף במידה שלא יעפילו מהמוקדמות.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

הדרגים המלאים

ליגה B

דרג 1: סקוטלנד, הונגריה, פולין וישראל.

דרג 2: שווייץ, אוסטריה, בוסניה ואוקראינה.

דרג 3: אירלנד, גיאורגיה, סלובניה ורומניה.

דרג 4: שבדיה, צפון מקדוניה, צפון אירלנד וקוסובו.

ליגה A

דרג 1: פורטוגל, ספרד, צרפת וגרמניה.

דרג 2: איטליה, הולנד, דנמרק וקרואטיה.

דרג 3: סרביה, בלגיה, אנגליה ונורבגיה.

דרג 4: וויילס, צ’כיה, יוון וטורקיה.

ליגה C

דרג 1: איסלנד, אלבניה, מונטנגרו וקזחסטן.

דרג 2: פינלנד, סלובקיה, בולגריה וארמניה.

דרג 3: בלארוס, איי פארו, קפריסין ואסטוניה.

דרג 4: לטביה או גיברלטר, לוקסמבורג או מלטה, מולדובה וסן מרינו.

ליגה D

דרג 1: אזרבייג’ן, ליטא, גיברלטר או לטביה, מלטה או לוקסמבורג.

דרג 2: ליכטנשטיין ואנדורה.

* שאר הדרגים של ליגה D ייקבעו בחודש מרץ 2026.