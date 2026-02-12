יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

טל ברודי מועמד להיכל התהילה של הכדורסל

אגדת מכבי ת"א נכלל ברשימת המועמדים הסופיים לכניסה ב-2026, שנה שנייה ברציפות שבה הוא מועמד: "שגריר כדורסל ברחבי העולם במשך למעלה מ-50 שנים"

|
טל ברודי (מערכת ONE)
טל ברודי (מערכת ONE)

טל ברודי מועמד להיכל התהילה של הכדורסל. אגדת מכבי תל אביב נכלל ברשימת המועמדים הסופיים לכניסה ב-2026, שנה שנייה ברציפות שבה הוא מועמד לכבוד היוקרתי.

בהודעת היכל התהילה נמסר כי ברשימת המועמדים נמצא גם טל ברודי, מגדולי הכדורסלנים בתולדות ישראל ומכבי ת"א. על מועמדותו של ברודי בן ה-82 נכתב: “שגריר כדורסל ברחבי העולם במשך למעלה מ-50 שנה, הוביל את מכבי תל אביב לזכייה בגביע אלופות אירופה של פיב"א ב-1977, מה שסימן את הפעם הראשונה שקבוצה ישראלית זכתה בתואר הגדול ביותר למועדונים באירופה”.

עוד צוין כי כ-'All-American' באוניברסיטת אילינוי בשנת 1965, נבחר ברודי במקום ה-12 בדראפט ה-NBA על ידי בולטימור בולטס, אך העדיף לשחק בישראל. במהלך הקריירה שלו נכנס להיסטוריה כספורטאי הישראלי הראשון שקיבל את פרס ישראל, העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה, בשנת 1979.

טל ברודי ושמעון מזרחי (איציק בלניצקי)טל ברודי ושמעון מזרחי (איציק בלניצקי)

ברודי זכה עם מכבי תל אביב ב-10 אליפויות ובשישה גביעי מדינה. בנוסף, נכנס להיכל התהילה הבינלאומי של הספורט היהודי ב-1996, להיכל התהילה של הספורט היהודי בארצות הברית ב-2011 ולהיכל התהילה של הספורט באילינוי בשנת 2020.

