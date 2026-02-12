מסקרן: קפטן הפועל תל אביב עבר למכבי נתניה

במעבר חד: עידן קפלנר, הקשר בשנתון 2007, עוזב את הפועל תל אביב לאחר כשש עונות רצופות. הקפטן של האדומים עובר לקבוצת הנוער של מכבי נתניה, שנמצאת לה בפלייאוף העליון של ליגת העל לנוער, בדומה לקבוצתו עד לא מזמן. המעבר בוצע באמצעות נציגו של השחקן, שי נטע, בנוכחותו של בני לם, המנהל המקצועי במחלקה.

קפלנר רשם העונה 20 הופעות במדי קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, כשמשחקו האחרון היה במסגרת הגביע, הניצחון 1:2 על בני סכנין והעפלה לשלב רבע הגמר. מקצועית, הרגיש עידן כי הגיע הזמן לשלב הבא. מכבי נתניה הייתה רצינית ורכשה אותו, בעוד היו התעניינויות בו קבוצות נוספות, כמו הפועל פתח תקווה ובית"ר ירושלים.

בנובמבר 2015 החל לשחק כדורגל, אז חבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב. לאחר שלוש וחצי עונות, לא רצופות (לא נרשם כשחקן בעונת 2016/17), עבר למי שהייתה בעבורו בית למשך כשש עונות, הפועל תל אביב, במדיה החל לשחק בקבוצת ילדים ב'. 171 הופעות לשחקן במחלקת הנוער של האדומים, כשעובר עתה לקבוצתו השלישית בקריירה.