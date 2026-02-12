יום חמישי, 12.02.2026 שעה 12:17
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

מסקרן: קפטן הפועל תל אביב עבר למכבי נתניה

עידן קפלנר, קשר בשנתון 2007, עוזב את המועדון שהיווה בעבורו בית מאז 2019. רשם 8 הופעות בנבחרות הצעירות של ישראל, גדל במחלקת הנוער של מכבי ת"א

|
עידן קפלנר ובני לם (באדיבות מכבי נתניה)
עידן קפלנר ובני לם (באדיבות מכבי נתניה)

במעבר חד: עידן קפלנר, הקשר בשנתון 2007, עוזב את הפועל תל אביב לאחר כשש עונות רצופות. הקפטן של האדומים עובר לקבוצת הנוער של מכבי נתניה, שנמצאת לה בפלייאוף העליון של ליגת העל לנוער, בדומה לקבוצתו עד לא מזמן. המעבר בוצע באמצעות נציגו של השחקן, שי נטע, בנוכחותו של בני לם, המנהל המקצועי במחלקה.

קפלנר רשם העונה 20 הופעות במדי קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, כשמשחקו האחרון היה במסגרת הגביע, הניצחון 1:2 על בני סכנין והעפלה לשלב רבע הגמר. מקצועית, הרגיש עידן כי הגיע הזמן לשלב הבא. מכבי נתניה הייתה רצינית ורכשה אותו, בעוד היו התעניינויות בו קבוצות נוספות, כמו הפועל פתח תקווה ובית"ר ירושלים.

בנובמבר 2015 החל לשחק כדורגל, אז חבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב. לאחר שלוש וחצי עונות, לא רצופות (לא נרשם כשחקן בעונת 2016/17), עבר למי שהייתה בעבורו בית למשך כשש עונות, הפועל תל אביב, במדיה החל לשחק בקבוצת ילדים ב'. 171 הופעות לשחקן במחלקת הנוער של האדומים, כשעובר עתה לקבוצתו השלישית בקריירה.

