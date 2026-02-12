חימנס נמכר רשמית לבורנמות', ריאל תרוויח בענק

זה היה רק עניין של זמן עד שאלכס חימנס יהפוך לשחקן מן המניין של בורנמות'. תחת הדרכתו של אנדוני איראולה הוא הפך לאחד המגנים הימניים המבטיחים בפרמייר ליג, ואחרי 22 הופעות בלבד במדי הקבוצה האנגלית, הוא נשאר באופן קבוע. לאחר שבקיץ האחרון צורף בהשאלה ממילאן תמורת עסקה שהוערכה ב-1.5 מיליון אירו, המועדון האנגלי השלים כעת את רכישתו הסופית של שחקן נבחרת ספרד עד גיל 21, תוצר מחלקת הנוער של ריאל מדריד.

בורנמות' תשלם 20 מיליון אירו כדמי העברה קבועים ועוד 5 מיליון אירו בבונוסים, כפי שסוכם עם מילאן. מעבר לכך שעמד בדרישה לשחק לפחות 18 משחקים העונה, חימנס הרשים את המועדון בהשפעתו וביכולתו. למרות גילו הצעיר, 20 בלבד, וניסיונו המוגבל יחסית ברמות הגבוהות, המגן הספרדי השתלב בצורה מושלמת בכדורגל האנגלי. כפי שאמר מאמנו, "הוא משתפר ממשחק למשחק". חימנס חתם על חוזה לחמש וחצי שנים, עד 2031.

רווח גדול לריאל מדריד

ריאל מדריד, שבה גדל חימנס, איבדה את זכות הסירוב הראשונה עליו. עם זאת, היא לא איבדה את הרווח הכספי המשמעותי מהעסקה. בעוד מילאן תקבל את חמשת מיליון האירו הראשונים מדמי ההעברה, ריאל מדריד, שמכרה את חימנס לרוסונרי תמורת 5 מיליון אירו ב-2024, תקבל 50% מהסכום הנותר. בסך הכל, כמעט 13 מיליון אירו.

אלכס חימנס (IMAGO)

הופעותיו המרשימות בבורנמות', כולל שער הבכורה שכבש מול ליברפול לפני כמה שבועות, לא רק הבטיחו לו מקום בהרכב של איראולה, אלא גם משכו את תשומת לבו של לואיס דה לה פואנטה. ואף יותר מכך: חימנס, שכעת הוא שחקן בורנמות' באופן רשמי, נכלל ברשימת הסגל המוקדמת של ספרד לקראת מונדיאל הקיץ הבא. מאמן הנבחרת עוקב אחריו מקרוב, והבכורה שלו בנבחרת הבוגרת היא ככל הנראה רק עניין של זמן.