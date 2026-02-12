יום חמישי, 12.02.2026 שעה 12:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

חימנס נמכר רשמית לבורנמות', ריאל תרוויח בענק

הצ'ריז הפכו את המגן הספרדי, שהגיע בהשאלה ממילאן בקיץ, לשחקן קבוע שלהם תמורת 20 מיליון אירו ועוד 5 מיליון בבונוסים. הבלאנקוס יקבלו 50% מהסכום

|
אלכס חימנס (IMAGO)
אלכס חימנס (IMAGO)

זה היה רק עניין של זמן עד שאלכס חימנס יהפוך לשחקן מן המניין של בורנמות'. תחת הדרכתו של אנדוני איראולה הוא הפך לאחד המגנים הימניים המבטיחים בפרמייר ליג, ואחרי 22 הופעות בלבד במדי הקבוצה האנגלית, הוא נשאר באופן קבוע. לאחר שבקיץ האחרון צורף בהשאלה ממילאן תמורת עסקה שהוערכה ב-1.5 מיליון אירו, המועדון האנגלי השלים כעת את רכישתו הסופית של שחקן נבחרת ספרד עד גיל 21, תוצר מחלקת הנוער של ריאל מדריד.

בורנמות' תשלם 20 מיליון אירו כדמי העברה קבועים ועוד 5 מיליון אירו בבונוסים, כפי שסוכם עם מילאן. מעבר לכך שעמד בדרישה לשחק לפחות 18 משחקים העונה, חימנס הרשים את המועדון בהשפעתו וביכולתו. למרות גילו הצעיר, 20 בלבד, וניסיונו המוגבל יחסית ברמות הגבוהות, המגן הספרדי השתלב בצורה מושלמת בכדורגל האנגלי. כפי שאמר מאמנו, "הוא משתפר ממשחק למשחק". חימנס חתם על חוזה לחמש וחצי שנים, עד 2031.

רווח גדול לריאל מדריד

ריאל מדריד, שבה גדל חימנס, איבדה את זכות הסירוב הראשונה עליו. עם זאת, היא לא איבדה את הרווח הכספי המשמעותי מהעסקה. בעוד מילאן תקבל את חמשת מיליון האירו הראשונים מדמי ההעברה, ריאל מדריד, שמכרה את חימנס לרוסונרי תמורת 5 מיליון אירו ב-2024, תקבל 50% מהסכום הנותר. בסך הכל, כמעט 13 מיליון אירו.

אלכס חימנס (IMAGO)אלכס חימנס (IMAGO)
כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

הופעותיו המרשימות בבורנמות', כולל שער הבכורה שכבש מול ליברפול לפני כמה שבועות, לא רק הבטיחו לו מקום בהרכב של איראולה, אלא גם משכו את תשומת לבו של לואיס דה לה פואנטה. ואף יותר מכך: חימנס, שכעת הוא שחקן בורנמות' באופן רשמי, נכלל ברשימת הסגל המוקדמת של ספרד לקראת מונדיאל הקיץ הבא. מאמן הנבחרת עוקב אחריו מקרוב, והבכורה שלו בנבחרת הבוגרת היא ככל הנראה רק עניין של זמן.

