גונסאלו גארסיה דועך עם אמבפה - ופורח בלעדיו

ברצלונה ואתלטיקו מדריד תיפגשנה הערב (חמישי, 22:00) בחצי גמר גביע המלך הספרדי, אך גם הליגה הספרדית נמשכת והמחזור ה-24 עתיד לצאת מחר לדרך, גם בפנטזי. האלופה של האנזי פליק תהיה זו שתנעל אותו כשתשחק באופן נדיר ביום שני ב-22:00 מול ג’ירונה. ריאל מדריד תפגוש את ריאל סוסיאדד כבר בשבת ב-22:00, כשקיליאן אמבפה שבעונה נפלאה נמצא בספק למשחק.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

המחליף של הצרפתי, אם האחרון לא יפתח, הוא גונסאלו גארסיה, שמכיר היטב את התחושה של חיים בין שתי מציאויות. גביע העולם למועדונים פתח עבורו דלת שנראתה סגורה. הוא טס לארצות הברית כשעתידו המקצועי עדיין לא ברור, מתלבט לאן פניו מועדות, ואז וירוס השבית את אמבפה. לפתע, הוא קיבל את המפתחות וסיפק את הסחורה.

איבד את זה: האם סימאונה רואה את הסוף?

כי כשגונסאלו מרגיש שהוא המוקד, כשהרחבה שייכת לו בלבד והזרקורים אינם מתחלקים, הוא מביא מספרים. הסטטיסטיקה מדברת, והמגרש מאשר. בלי אמבפה, 10 שערים ב-800 דקות. עם אמבפה, 0 שערים ב-574 דקות. נתון קר שמשרטט תמונה לא נוחה.

עובדה כואבת

אמבפה אינו אשם בדבר. להיפך, העונה שלו פנומנלית. כמעט שער למשחק, השחקן הטוב בעולם כיום. אבל הנוכחות שלו משתלטת על הכל. המשחק סובב סביבו, השטחים זזים בהתאם לתנועות שלו, וההחלטות האחרונות תלויות בו. ובמערכת האקולוגית הזו, גונסאלו עדיין לא מצא את מקומו.

החלוץ עצמו מקבל זאת בטבעיות. "בסופו של דבר, זה נכון שאני לא מקבל הרבה דקות, אבל זה כי אמבפה לפניי והוא בעונה יוצאת דופן. כמעט שער למשחק. הוא השחקן הטוב בעולם. מה שאני צריך לעשות זה להתרכז בעצמי ולתת הכל בכל אימון. לעבוד הכי קשה שאפשר כדי שכשההזדמנויות האלה יגיעו, אהיה מוכן". אין כאן טענות, אלא היררכיה ברורה.

גונסאלו גארסיה בטירוף (רויטרס)

הקרב על הצל של אמבפה

העונה סיפקה גם רגע משמעותי נוסף. אנדריק היה זה שהחזיק ביתרון במרוץ המשני להיות היורש הטבעי של הצרפתי, אבל פציעה שינתה הכל. הספרדי גנב את ההצגה. כי כשהוא קיבל דקות אמיתיות, הוא ענה עם שערים. מלך השערים של גביע העולם למועדונים. בחלון ההעברות, לאחר שאנדריק הושאל לליון, הספרדי פתח את השנה עם 4 שערים מהירים. שלושער מול בטיס כשאמבפה פצוע, אחרי שהצרפתי דחף את עצמו עד הקצה במשחק גביע המלך מול טלאוורה כדי להשוות את שיא השערים של כריסטיאנו רונאלדו בשנה קלנדרית. גונסאלו חזר להרכב הראשון ויותר מעמד בציפיות.

ואז הגיעה הסופר קאפ הספרדי בג'דה. דרבי שבו שוב הותיר חותם כחלוץ בודד. בגמר מול ברצלונה, כשאמבפה על הספסל אחרי זימון של הרגע האחרון, גונסאלו כבש ובישל כבר במחצית הראשונה, השפעה מיידית. זה היה השער האחרון שלו עד היום. מאז, עוד 6 הזדמנויות. למעט משחק גביע המלך מול אלבסטה, כולן לצד אמבפה. ושוב, בצורת.

לצד אמבפה הוא לא כובש, בלעדיו פורח. גארסיה (רויטרס)

המספרים הכוללים ממחישים את התופעה: אמבפה כבש 38 מתוך 77 השערים של הקבוצה העונה. התלות בו בלתי ניתנת להכחשה. וכשקבוצה מתרגלת להביט תמיד לאותו כיוון, האחרים חיים בצלו. גונסאלו אינו קורבן של אמבפה, אבל חלוקת הזרקורים הזו יוצרת נזק משני. ואחת ההשלכות היא חלוץ שזקוק לרצף דקות ולביטחון כדי למצות את מלוא הפוטנציאל שלו.

בריאל מדריד הסבלנות אינה אין סופית, גם לא הדקות. גונסאלו יודע זאת. "זו ריאל מדריד, ואני יודע שאני המחליף הטבעי של אמבפה", הוא מסביר בבגרות של מי שמבין את מקומו. לכן ברור לו שהמאבק על מקומו של הצרפתי מתנהל גם מול אנדריק, שנהנה מיותר הזדמנויות ומסביבה נוחה יותר לפרוח. אז איך תיראה ריאל בשבת? נכון לעכשיו אלו ההרכבים המשוערים בלה ליגה.

אלצ'ה - אוססונה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אלצ’ה: איניאקי פנייה, אדריאה פדרוסה (ג’ון דונלד), ויקטור צ’וסט, פדרו ביגאס, לאו פטרו, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, אלייש פבאס, גונסאלו ויאר (לוקאס ספדה), אלברו רודריגס ואנדרה סילבה.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אלחנדרו קטאנה, חורחה אראנדו, חאבי גלאן, לוקאס טורו, רובן גארסיה (ג'ון מונקאיולה), איימאר אורוס, ראול מורו, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

אנטה בודימיר חוגג (IMAGO)

אספניול - סלטה ויגו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, קלמנס רידל, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, אדו אקספוסיטו, סיריל אנגונג (טייריס דולאן), פרה מייה ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה (חאבי רואדה), מיגל רומאן, איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (הוגו אלברס), פר לופס (יאגו אספאס) ובורחה איגלסיאס.

אוסקר מינגסה (רויטרס)

חטאפה - ויאריאל (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, עבד אל-אבקאר, דומיניגוש דוארטה, זייד רומרו, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מרטין סטריאנו ולואיס ואסקס.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, פאו נבארו (רפא מארין), רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה (אלפונסו פדראסה), פאפה גיי, דני פארחו (סנטי קומסנייה), טייז'ון ביוקאנן, אלברטו מוליירו, ניקולה פפה וז’ורז’ מיקאוטדזה.

דני פארחו (La Liga)

סביליה - אלאבס (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו (חוסה אנחל קרמונה), סזאר אספיליקווטה, נמניה גודל, קיקה סלאס, גבריאל סואסו, בטיסטה מנדי, לוסיאן אגומה, צ'ידרה אג'וקה, ניאל מופה ואקור אדאמס.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס (דניס סוארס), קלבה (עבדה רבאש), קרלס אלנייה, טוני מרטינס ולוקאס בויה.

ג'וד בלינגהאם מול נמניה גודל (רויטרס)

ריאל מדריד - ריאל סוסיאדד (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דויד חימנס (טרנט אלכסנדר ארנולד), ראול אסנסיו (אנטוניו רודיגר), דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה (גונסאלו גארסיה).

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו (אריץ אלוסטונדו), ג’ון מרטין, איגור סובלדיה, אייהן מוניוס, ג’ון גורוצ’אטגי, בניאט טוריאנטס, אלברו אודריוסולה (גונסאלו גדש), סרחיו גומס (פבלו מרין), קרלוס סולר (ווסלי) ומיקל אויארסבאל (אורי אוקרסון).

בספק. אמבפה (רויטרס)

אוביידו - אתלטיק בילבאו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דויד קארמו, לאון ביילי (דני קאלבו), חאבי לופס, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, איליאס שיירה, היית’ם חסן (טיאגו פרננדס), אלברטו ריינה ופדריקו ויניאס.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס, אמריק לאפורט (דני ויויאן), אדאמה בואירו (איניגו לקווה), מיקל חאורחיסר, איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס (סלטון סאנצ’ס), ניקו וויליאמס, ניקו סראנו וגורקה גורוסטה.

ניקו וויליאמס (IMAGO)

ראיו וייקאנו - אתלטיקו מדריד (ראשון 17:15)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי (לואיז פיליפה), אלפונסו אספינו, פדרו דיאס (ג’רארד גומבאו), אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, איליאש אחומאש (קרלוס מרטין), אלברו גארסיה וחורחה דה פרוטוס.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מארק פוביל, חוסה חימנס, רובין לה נורמן, דויד האנצ’קו, מרקוס יורנטה, אלכס באאנה, ג’וליאנו סימאונה (ניקו גונסאלס), טיאגו אלמאדה (חוליאן אלברס), אלכסנדר סורלות' ואדמולה לוקמן.

אדמולה לוקמן ומרקוס יורנטה (IMAGO)

לבאנטה - ולנסיה (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, אדריאן דה לה פואנטה, אונאי אלגזאבל, מתיאס מורנו, מאנו סאנצ'ס, הוגו ראחובר, פבלו מרטינס, קארים טונדה, איבן רומרו, קרלוס אלברס ואטה איונג.

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, לואיס ריוחה, אראי קומרט, אונאי נונייס, חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’, חאבי גרה (סזאר טארגה) לוקאס בלטראן, דייגו לופס (ארנו דאנג'ומה) והוגו דורו (עומאר סאדיק).

אטה איונג (IMAGO)

מיורקה - בטיס (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו (דויד לופס), יוהאן מוחיקה, עומאר מסקראל, סאמו קוסטה, סרג’י דארדר (מתאו מוריי), פבלו טורה (מתאו ג'וסף), יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל, נתן, דייגו יורנטה (מארק ברטרה), ריקרדו רודריגס (ולנטין גומס), אלברו פידלגו (נסלון דאוסה), מארק רוקה, אנתוני, עבדה אזלזולי, פבלו פורנאלס וסדריק בקאמבו (צ’ימי אווילה).

ודאט מוריצ'י (IMAGO)

ג'ירונה - ברצלונה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ויטור רייס, דיילי בלינד, ארנאו מרטינס, איבן מרטין, פראן בלטראן, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, מארק ברנאל (מארק קסאדו) פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד (דני אולמו, פראן טורס) ורוברט לבנדובסקי.