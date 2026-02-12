יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

פלונטר הזרים: מי יישאר מחוץ לסגל מול מכבי?

אחרי צירופו של נאנא אנטווי ובשל החיסורים בהגנה, מאמן בית"ר נדרש להכרעה לא פשוטה. טבארש? קאלו? מי ישלם את המחיר? וגם: צפי לטדי מלא ביום שני

|
אנטווי, טבארש, גונזאלס וקאלו (IMAGO, אורן בן חקון ורדאד ג'בארה)
אנטווי, טבארש, גונזאלס וקאלו (IMAGO, אורן בן חקון ורדאד ג'בארה)

הצטרפותו של נאנא אנטווי יצרה לברק יצחקי לא מעט כאבי ראש לקראת המשחק הקרוב מול מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים מחזיקה כעת בסגל שמונה זרים, ובמצב הנתון המאמן יצטרך לקבל החלטה מי מהם יישאר מחוץ לסגל למשחק המרכזי בטדי. בשל היעדרותם של ירדן כהן וגרגורי מורוזוב, שסוחבים כרטיסים צהובים, יצחקי צפוי לשבץ את נאנא אנטווי בסגל, גם אם לא יפתח בהרכב. מכאן מתחיל הפלונטר האמיתי.

טבארש, קאלו או שינוי מפתיע

השאלה המרכזית נוגעת לאילסון טבארש. הקשר פתח בהרכב מול הפועל באר שבע, והמעבר החד מהרכב הפותח ליציע מול מכבי תל אביב נראה מוזר, אך האפשרות קיימת. מיגל סילבה צפוי להיכלל בסגל, בוריס אינו נמצא בוודאות בתוכניות, ועל החלוץ חסונד גונזאלס בבית"ר לא מתכוונים לוותר. אז האם סמואל קאלו יהיה זה שישלם את המחיר? בבית"ר מסבירים כי ההחלטות יתקבלו ביום ראשון, סמוך למשחק.

אלתורים בהגנה, התלבטות בקישור

בית"ר תגיע להתמודדות ללא שני המגנים הראשונים שלה. אחת האופציות שייבחן ברק יצחקי היא הצבתו של גיל כהן בעמדת המגן השמאלי. רועי אלימלך מיועד לפתוח כמגן ימני, אך בבית"ר מציינים כי אם נאנא אנטווי ייראה בכושר מתאים, הוא עשוי לפתוח. בקישור בוריס אינו צפוי להמשיך בהרכב, אך סביבו יש לא מעט סימני שאלה. יצחקי יצטרך לבחור את השילוב המתאים מבין ירין לוי, דור מיכה, עדי יונה וטבארש, אם האחרון ייכלל בכלל בסגל. ההכרעה תלויה בתוכנית המשחק שיבחר המאמן.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

טדי מתמלא והאמון ברכש

מעבר להתלבטויות המקצועיות, בבית"ר נערכים לאצטדיון טדי מלא באוהדי הקבוצה. היציעים המזרחי, המערבי, הצפון מערבי והדרומי כבר סולד אאוט. באתר לאן נותרו כרטיסים ליציע הצפוני, ובמידה שגם הם יאזלו, ייפתח למכירה היציע הצפון מזרחי. אם כל הכרטיסים יימכרו, כשלושים אלף אוהדי בית"ר יתמכו בקבוצה ביום שני.

בבית"ר משוכנעים כי נעשו עסקאות טובות בחלון ההעברות. לגבי חסונד גונזאלס, במועדון מבקשים סבלנות ולא למהר לשפוט אותו לפני שישלים משחק מלא. בנוגע לנאנא אנטווי, בצוות המקצועי בטוחים שמדובר בבינגו, שחקן שיכול לשחק גם כמגן ימני וגם בכנף ימין בזכות המהירות שלו. כעת, כל שנותר הוא לראות כיצד יצחקי יפתור את הפלונטר ועם איזה סגל תעלה בית"ר לקרב מול מכבי תל אביב.

