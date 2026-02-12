טבריה: הבקרה יוצרת מציאות, אין חוזים כפולים

מלחמת עירוני טבריה נגד הבקרה התקציבית נמשכת, כאשר הקבוצה הוציאה הבוקר הודעה החושפת, לדבריה, חלק מהדיון בין הצדדים וטוענת למחדל מצד הבקרה התקציבית.

"אוהדים יקרים, במהלך חודשים רבים של חקירות שניהלה ההתאחדות כנגדנו, נבדקו החשדות הבאים (לפי השאלות שנשאלנו בחקירה): מרמה, אי דיווח, אי רישום, זיוף מסמכים, תשלומים במזומן, הטיית משחקים, חוזים כפולים ועוד. בפועל האשמה היחידה שנותרה בכתב האישום “חוזים כפולים” שהמשמעות היא שהמועדון שילם שכר ובונוסים לשחקנים יותר ממה שכביכול דווח לבקרה”, נכתב בהודעתה של טבריה.

“התובע בכתב האישום התבסס אך ורק על הדו״ח שהכינה לו הבקרה ועל החומר שהעביר המועדון. מבדיקה של דו״ח הבקרה על ידי מיטב המומחים בארץ התגלו עשרות ליקויים חמורים. החלטנו לפרסם רק אחד מיני רבים לצורך ההבנה ובחרנו את זה שהכי פחות משמעותי בהפרשים בינינו לבקרה התקציבית. עירוני טבריה התחייבה לשלם מענק צבירת נקודות לשחקניה. בפועל רק מי ששיחק זכאי למענק, כלומר במקסימום רק 16 שחקנים בכל משחק יהיו זכאים”, הוסיפו בקבוצה.

שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

“מחדל או רשלנות? אתם תחליטו”

“דו״ח הבקרה "החליט בטובו" להעניק נקודות בכל משחק ל-25 שחקני הקבוצה הרשומים במועדון, דבר שניפח במאות אלפי ש״ח את שכר השחקנים בדו״ח הבקרה ויצר הפרשים מלאכותיים בין האמת שלנו לדו״ח המוטה שלהם. וזה רק קצה הקרחון. מחדל או רשלנות? אתם תחליטו. נילחם בבית הדין, נילחם במגרשים, נילחם ביציעים”, הוסיפו.

המועדון המשיך ואמר: “הבקרה התקציבית התנהלה בצורה לקויה, חישוב מענקי הנק' הוא רק קצה הקרחון. בידי המועדון ליקויים רבים אשר מתורגמים למאות אלפי שקלים. בידיכם גם המסמך שקובע כי הבקרה יכולה לדרוש מהספונסר "דורות" להשלים מיליון וחצי שקלים אל תוך התקציב. עלו על עץ גבוה מאוד”.

במישור המקצועי, טבריה תהנה מסגל מלא למשחק בשבת (17:30, אצטדיון מרים בנתניה) מול עירוני קריית שמונה. סמביניה, שבמועדון לא מרוצים מיכולתו, צפוי לאבד את מקומו בהרכב לטובת הארון שפסו.