ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

טבריה: הבקרה יוצרת מציאות, אין חוזים כפולים

המועדון חשף בהודעה רשמית מקרה מתוך רשימת המקרים הנדונה בכתב האישום של הקבוצה בפרשת החוזים הכפולים, כדי להראות שהבקרה מסלפת לדבריו את המציאות

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

מלחמת עירוני טבריה נגד הבקרה התקציבית נמשכת, כאשר הקבוצה הוציאה הבוקר הודעה החושפת, לדבריה, חלק מהדיון בין הצדדים וטוענת למחדל מצד הבקרה התקציבית. 

"אוהדים יקרים, במהלך חודשים רבים של חקירות שניהלה ההתאחדות כנגדנו, נבדקו החשדות הבאים (לפי השאלות שנשאלנו בחקירה): מרמה, אי דיווח, אי רישום, זיוף מסמכים, תשלומים במזומן, הטיית משחקים, חוזים כפולים ועוד. בפועל האשמה היחידה שנותרה  בכתב האישום “חוזים כפולים” שהמשמעות היא שהמועדון שילם שכר ובונוסים לשחקנים יותר ממה שכביכול דווח לבקרה”, נכתב בהודעתה של טבריה.

“התובע בכתב האישום התבסס אך ורק על הדו״ח שהכינה לו הבקרה ועל החומר שהעביר המועדון. מבדיקה של דו״ח הבקרה על ידי מיטב המומחים בארץ התגלו עשרות ליקויים חמורים. החלטנו לפרסם רק אחד מיני רבים לצורך ההבנה ובחרנו את זה שהכי פחות משמעותי בהפרשים בינינו לבקרה התקציבית. עירוני טבריה התחייבה לשלם מענק צבירת נקודות לשחקניה. בפועל רק מי ששיחק זכאי למענק, כלומר במקסימום רק 16 שחקנים בכל משחק יהיו זכאים”, הוסיפו בקבוצה.

שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

“מחדל או רשלנות? אתם תחליטו”

“דו״ח הבקרה "החליט בטובו" להעניק נקודות בכל משחק ל-25 שחקני הקבוצה הרשומים במועדון, דבר שניפח במאות אלפי ש״ח את שכר השחקנים בדו״ח הבקרה ויצר הפרשים מלאכותיים בין האמת שלנו לדו״ח המוטה שלהם. וזה רק קצה הקרחון. מחדל או רשלנות? אתם תחליטו. נילחם בבית הדין, נילחם במגרשים, נילחם ביציעים”, הוסיפו.

המועדון המשיך ואמר: “הבקרה התקציבית התנהלה בצורה לקויה, חישוב מענקי הנק' הוא רק קצה הקרחון. בידי המועדון ליקויים רבים אשר מתורגמים למאות אלפי שקלים. בידיכם גם המסמך שקובע כי הבקרה יכולה לדרוש מהספונסר "דורות" להשלים מיליון וחצי שקלים אל תוך התקציב. עלו על עץ גבוה מאוד”.

במישור המקצועי, טבריה תהנה מסגל מלא למשחק בשבת (17:30, אצטדיון מרים בנתניה) מול עירוני קריית שמונה. סמביניה, שבמועדון לא מרוצים מיכולתו, צפוי לאבד את מקומו בהרכב לטובת הארון שפסו. 

