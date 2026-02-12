יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:56
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

אוהדי באר שבע חטפו את כל הכרטיסים לאשדוד

טירוף בקרב האוהדים, שקנו את כל 2,500 הכרטיסים שהוקצו תוך חצי שעה בלבד. בבירת הנגב מצפים להקצאה נוספת. קוז'וק לא צפוי לעשות שינוים בהרכב

|
אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אוהדי הפועל באר שבע בטירוף לקראת המשחק נגד מ.ס אשדוד במוצאי שבת. כל 2,500 הכרטיסים שהוקצו לטובת אוהדי האדומים נמכרו בתוך 30 דקות בלבד. כעת, במועדון מקווים להקצאה נוספת מצד אשדוד. 

בתוך כך, חלון ההעברות נסגר אתמול. בבאר שבע בסך הכל דיללו את הסגל כששחררו 6 שחקנים (דדיה, סימנטוב, גריטה, סאבובו, תורג'מן ואלמוג) וצירפו שניים – ג'בון איסט ומוחמד אבו רומי. 

בבירת הנגב מאמינים שהשינויים יסייעו כדי לעמוד במטרות של הקבוצה ועוד יותר מקווים שלא יצטערו על שנותרו רק עם 6 זרים מתוך מכסה של 8 זרים. שני האקסים הטריים, אלמוג ותורג'מן, ינסו לנקום ספורטיבית בשני המשחקים הקרובים בהם אמורים לפתוח מול האקסית. "מאמינים שהסגל הזה מספיק חזק ועמוק כדי להיאבק עד הסוף, היינו יכולים להתחזק עוד, אבל פחדנו שכל המוסיף גורע", אמר גורם במערכת. 

היום (חמישי) הקבוצה תחזור להתאמן אחרי יום אחד של חופש. על פי הערכה, מאמן הקבוצה רן קוז'וק לא צפוי לערוך שינויים לעומת ההרכב שפתח נגד בית"ר ירושלים, פרט להתלבטות אחת בין מיגל ויטור לג’יבריל דיופ. 

