אוהדי באר שבע חטפו את כל הכרטיסים לאשדוד

אוהדי הפועל באר שבע בטירוף לקראת המשחק נגד מ.ס אשדוד במוצאי שבת. כל 2,500 הכרטיסים שהוקצו לטובת אוהדי האדומים נמכרו בתוך 30 דקות בלבד. כעת, במועדון מקווים להקצאה נוספת מצד אשדוד.

בתוך כך, חלון ההעברות נסגר אתמול. בבאר שבע בסך הכל דיללו את הסגל כששחררו 6 שחקנים (דדיה, סימנטוב, גריטה, סאבובו, תורג'מן ואלמוג) וצירפו שניים – ג'בון איסט ומוחמד אבו רומי.

בבירת הנגב מאמינים שהשינויים יסייעו כדי לעמוד במטרות של הקבוצה ועוד יותר מקווים שלא יצטערו על שנותרו רק עם 6 זרים מתוך מכסה של 8 זרים. שני האקסים הטריים, אלמוג ותורג'מן, ינסו לנקום ספורטיבית בשני המשחקים הקרובים בהם אמורים לפתוח מול האקסית. "מאמינים שהסגל הזה מספיק חזק ועמוק כדי להיאבק עד הסוף, היינו יכולים להתחזק עוד, אבל פחדנו שכל המוסיף גורע", אמר גורם במערכת.

היום (חמישי) הקבוצה תחזור להתאמן אחרי יום אחד של חופש. על פי הערכה, מאמן הקבוצה רן קוז'וק לא צפוי לערוך שינויים לעומת ההרכב שפתח נגד בית"ר ירושלים, פרט להתלבטות אחת בין מיגל ויטור לג’יבריל דיופ.