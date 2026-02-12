יום חמישי, 12.02.2026 שעה 21:39
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

רבע 2, 05:35: מכבי ת"א - באיירן מינכן 28:33

יורוליג, מחזור 28: החבורה של עודד קטש שולטת בקצב המשחק ושומרת על יתרון נוח, כששלושת הישראלים שלה, סורקין, בלאט וגור לביא, בולטים בשורותיה

ג'ימי קלארק מכדרר (רועי כפיר)
ג'ימי קלארק מכדרר (רועי כפיר)

המחזור ה-28 של היורוליג נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מארחת את באיירן מינכן. הצהובים רוצים לשמור על מאזן מושלם מאז החזרה לארץ, כשהם עם חמישה ניצחונות מחמישה משחקים, ובנוסף להמשיך להיאבק על מקום בין עשר הראשונות ועל הכרטיס לפליי אין.

החבורה של עודד קטש מגיעה למשחק במומנטום אדיר, כשמעבר לארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, היא עם שני הפסדים בלבד מ-11 המשחקים האחרונים. מצד שני, גם מוקדם יותר העונה הצהובים הגיעו למפגש נגד באיירן בכושר אדיר, אז זה היה תשעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות, אבל אז הובסו 95:71 בגרמניה.

מן העבר השני, הבווארים נמצאים בתקופה נהדרת עם רצף של ארבעה ניצחונות רצופים במפעל הבכיר ביבשת, כולל 64:79 על הפועל תל אביב. נראה שהמינוי של סבטיסלב פשיץ’ עשה לה רק טוב, ועם מאזן 12:15, זהה לזה של מכבי, היא יכולה ביום טוב לחלום על העפלה לשלב הבא דרך הפליי אין.

המאזן בין הקבוצות נוטה לכיוון הצהובים, כשמתוך 17 מפגשים בעשרה הם יצאו עם ידם על העליונה. אבל כאמור, המפגש האחרון הסתיים באופן חד צדדי לטובת באיירן מינכן (71:95), במשחק בו אושיי בריסט היה היחיד ממכבי ת”א שהגיע לספרות כפולות, כשקלע 13 נקודות.

רבע ראשון: 20:26 למכבי ת”א

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית באיירן מינכן: ג’סטוס הולץ, אנדראס אובסט, אייזיאה מייק, נילס גיפי ודייויד מקורמק.

10:00-05:00: ג’ימי קלארק המשיך ללהוט עם שלשה שפתחה את המשחק, אך נילס גיפי ענה לו עם אחת משלו. סלים של רומן סורקין ו-וויל וריימן פתחו פער של חמש נקודות, אך אנדראס אובסט לא נתן לצהובים לברוח יותר מדי, עד שהגיע איפה לונדברג שצלף שלשה.

גג'ימי קלארק עולה לסל (רועי כפיר)
מרסיו סנטוס במאבק (רועי כפיר)מרסיו סנטוס במאבק (רועי כפיר)

05:00-00:00: המשחק הצמוד נמשך לו גם בחצי השני של הרבע, כשמכבי לא הייתה מספיק מרוכזת הגנתית ואפשרה לבאיירן להישאר קרוב. סורקין המשיך לבלוט בצהוב, כשגם תמיר בלאט נכנס לעניינים עם שתי שלשות מדויקות.

