איגוד האו-שו נגד התאחדות אילת: קרב על תקציבים

איגוד האו-שו הגיש תלונה לשר התרבות והספורט מיקי נגד התאחדות אילת, גוף הרוחב שמאגד תחתיו את ענפי הספורט שאינם אולימפיים, בטענה כי הוא גובה מהאיגודים הקטנים דמי חבר ואחוזים מכספי המלגות שניתנים לספורטאים.

בתגובתה, התאחדות אילת טענה כי מדובר בטענות ממוחזרות ותקפה בין היתר גם את התנהלות איגוד האו-שו, כפי שפורסם ב-ONE. כעת באיגוד האו-שו מסרו התייחסות לתגובת התאחדות אילת.

מאיגוד האו-שו נמסר: “לצערנו, תגובת התאחדות אילת מתעלמת מהטיעונים כבדי המשקל שפורטו במכתבים שהעברנו, באמצעות עו”ד אלדד אהרוני, למשרד התרבות והספורט, בנוגע לגביית דמי חבר וגביית אחוזים ממלגות הספורטאים והמאמנים. במקום זאת, תגובת אילת מנסה לייצר מראית עין של ‘סכסוך אישי’, ואף מגדילה לעשות כאשר היא מפריחה האשמות חסרות שחר כלפי התאחדות האו-שו”.

“אנו מבקשים להדגיש, כי התאחדות אילת איננה גוף פרטי או חברה פרטית. מדובר בעמותה, שמתקיימת מתקציב ממשלתי במטרה ללוות ולפתח ענפי ספורט לא-אולימפיים ולספק לאיגודים שירות וסיוע. העובדה, שהתאחדות אילת מעבירה תקציבים ומעניקה שירותים לאיגודי ספורט לא-אולימפי, וביניהם להתאחדות האו-שו, איננה מחווה של רצון טוב, כי אם חובתה על פי חוק, ולפיכך תמוה כי מנהליה מצפים להכרת תודה יוצאת דופן על עצם ביצוע חובתה החוקית״.

“במכתבינו לשר התרבות והספורט פירטנו קשיים חוקיים שאנו מזהים באופן גביית דמי החבר בהתאחדות אילת ובדרישה להשיב להתאחדות חלק מכספי המלגות המועברים לספורטאים ולמאמנים דרך קרן המלגות לאילת (שאמורה להתנהל כעמותה נפרדת מההתאחדות). אנו מצפים מהתאחדות אילת ומקרן המלגות לאילת לענות על טענותינו באופן ענייני, ולהסביר מהו הבסיס החוקי לפעולות עליהן אנו מלינים. בנוסף, חשוב לציין כי תקציב התאחדות אילת תלוי, בין היתר, בהישגי הספורטאים באיגודים שחוסים תחתיה, ולפיכך הצלחתם היא אינטרס ישיר שלה, ולא ‘טובה’ שמוענקת להם או לאיגודים״.

“להתאחדות האו-שו, כמו לכל אזרח משלם מיסים בישראל, עומדת הזכות לבקש דין וחשבון לגבי התנהלות התאחדות אילת, ולהקשות על העומדים בראשה בשאלות לגבי אופן קבלת ההחלטות בה ולגבי התנהלותה הכספית. ראוי כי עמותות ציבוריות, הממומנות מכספי הציבור, יעניקו לכל דורש מידע שקוף על התנהלותן הכלכלית, ועל האופן בו הן משתמשות במשאבים שהוקצו להן על מנת לשרת את ייעודן”.

“ראוי להביא לידיעת הציבור, כי התקציב הממשלתי של התאחדות אילת עומד על כמעט 10 מיליון ש״ח לשנה. לשם השוואה, התקציב המועבר ל-23 איגודים של ענפי ספורט לא-אולימפיים ביחד עומד עלפחות מ-7 מיליון ש״ח, שמתוכם כ-500,000 ש”ח מועברים בחזרה להתאחדות אילת כדמי חבר, וזאת כאשר על פי הדו״ח הכספי של העמותה, מדי שנה מסיימת התאחדות אילת את פעילותה עם יתרהמשמעותית של מיליוני שקלים”.

“התאחדות אילת מתהדרת בסיוע שהיא מעניקה לאיגודים. לפי הדו״חות הכספיים של אילת, סעיף ‘סיוע איגודים’ עומד על כ-800,000 ש״ח בשנה לכל ענפי הספורט הלא-אולימפיים. עד היום, על אף פניות חוזרות ונשנות מצידנו, לא זכינו לקבל מידע על הקריטריונים המשמשים את התאחדות אילת לחישוב סכומים אלו ועל האופן שבו חולקו בין האיגודים. את המידע על אופן הקצאת הסיוע אנו מקבלים בעקיפין דרך מנהל הספורט, אך כאמור, אין במידע זה כדי להסביר מהם הקריטריונים שלפיהם מתבצעת החלוקה”.

“דוגמה נוספת שמעלה תהיות לגבי אופן ניהול כספי הציבור בהתאחדות אילת היא השוואה בין שכר הבכירים בעמותה לעלות הסיוע לאיגודים. בשנים האחרונות, השכר של חמשת בעלי השכר הגבוה ביותרבהתאחדות אילת גבוה משמעותית מהיקף הסיוע לכל האיגודים החברים בהתאחדות אילת (23-25 איגודים!)”.

“אחד הנושאים שעלו בתגובתו של מר אריק קפלן הוא ההכנה למשחקי העולם 2022. גם בנושא זה עולות תהיות לגבי האופן שבו חילקה התאחדות אילת את תקציב ההכנה הייעודי שהוקצה לה על ידי המדינה. ניתן לראות, למשל, כי ענף סקי מים, שהכין ספורטאי אחד, קיבל תקציב דומה לענף קיקבוקס, שהכין ארבעה ספורטאים (351,433 ש״ח לסקי מים ו-375,000 ש”ח לקיקבוקס). ענף או-שו, שכמו ענף סקי מים הכין ספורטאי אחד, קיבל תקציב הכנה נמוך פי 7 (50,000 ש”ח). כאשר יש פערים כה גדולים בתקציבי ההכנה המועברים לענפים שונים, אך טבעי שהתאחדות אילת תציג בצורה שקופה את הקריטריונים לפיהם בוצעה החלוקה״.

“דוגמאות נוספות להתנהלות תמוהה ולא שקופה של התאחדות אילת ניתן למצוא למכביר, ואנו מצפים כי משרד התרבות והספורט ומנהל הספורט יבצעו בחינה מעמיקה ויספקו תשובות ברורות – לנו כאיגוד החברת בהתאחדות אילת ולציבור כולו, המממן את פעילותה. לאור כל זאת, בקשותינו משר התרבות והספורט לבחון את הסוגיות שעלו במכתבינו הן לגיטימיות וראויות, והתאחדות אילת מוזמנת להגיב להן בצורה מסודרת ועניינית כנדרש מגוף הממומן על ידי הציבור”.