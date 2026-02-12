"שפסו נפל קורבן, יכולים להרוס לו את הקריירה"

עו"ד שי טל התייחס בתוכנית "שיחת היום" לתפנית הדרמטית בפרשת החוזים הכפולים בעירוני טבריה, לאחר שהגיש בקשה דחופה לביטול כתב האישום נגד מרשו, הארון שפסו. עו”ד טל לטענות בדבר אכיפה בררנית ואי עמידה בקריטריונים שהציבה התביעה עצמה, כשהדברים מגיעים על רקע דרישתו לבטל את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק.

אתה הגשת לביה”ד המשמעתי בקשה לביטול כתב האישום נגד שפסו, שאתה מייצג אותו. אתה שזו קובע אכיפה בררנית ומציין שהחוזה שהציגו לך שהוא חתם עליו, הוא בכלל היה בחו”ל בזמן הזה.

”כן, אז בואו נעשה סדר כי היה דיון בשבוע שעבר ואני מאז קיבלתי מסמכים מהתובע. אנחנו רואים שהסכם הבקרה לעונה שעברה שהוצג לנו, נחתם ב-10 ביולי. ב-10 ביולי הלקוח שלי לא חתם על הסכם הבקרה”.

ויש שם חתימה שלו? זו אותה חתימה?

”הוא חתם בתאריך אחר, זה לא שהוא לא חתם בכלל, יש לנו אסמכתאות”.

עו"ד שי טל (באדיבות אבי אדיב)

הוא חתם לפני או אחרי?

”אחרי”.

לפי מה שאתה טוען, אז זייפו את החתימה שלו לכאורה?

”אני לא יודע, הוא לא זוכר גם מול מי הוא חתם. אבל זה לא האישיו”.

השאלה אם זו חתימה שלו או לא, כי אם לא זה סיפור אחר לגמרי. הטענה היא על העונה שעברה, נכון?

”כן, לעונה הזו אין פה עבירה. הוא חתם על הסכם בקרה עם סכום של 171 אלף שקל ברוטו והנספח שלא דווח לטענת התביעה מדבר על 156 אלף שקל”.

אני מסתכל בחוזה של ה-10 ביולי 2024, ואני רואה שיש בו חתימה אחת של טבריה ועוד חתימה שהיא קשקוש. זו החתימה של שפסו או לא? יש שם טופס הסכם שחקנים שנחתם ב-10 ביולי, שהופקד לבקרה.

”אני לא יודע מה אתה מביא. החוזה של ה-10 ביולי זה לא חוזה שנחתם על ידו”.

זו לא חתימה שלו ב-10 ביולי?

”אני צריך את המקור, אנחנו קיבלנו צילום. ב-10 ביולי הוא היה במחנה אימון של טבריה בחו”ל, הוא חתם על ההסכם והנספח ב-22 ביולי. אם תראה נספח שם, זה נחתם ב-22 ביולי”.

הארון שפסו (חג'אג' רחאל)

אז אתה טוען שזייפו את החתימה שלו.

”לא יודע אם זייפו ומה זייפו. זה לא העניין. התובע הצהיר שהוא הגיש כתבי אישום רק איפה שהפער בין הברוטו לנספח שלא דווח לכאורה הוא 100 אלף שקל, בעונה הנוכחית אין בכלל פער ואין עבירה. לגבי העונה הקודמת, יש פער שלא גולם בין הברוטו לנטו, אבל הוא לא מדבר על סכומים של 100 אלף שקל ולכן אנחנו מבקשים לבטל את כתב האישום”.

שלחתי לך עכשיו בוואטספ את המסמך, אני שואל אם זה זיוף של החתימה שלו.

”אני לא יכול לענות לך עכשיו, זה נראה שזו החתימה שלו. אני רוצה לראות את המקור”.

אולי הוא לא זוכר שהוא חתם במחנה אימון.

”לא, הוא לא חתם במחנה. יש תכתובות, יש הודעות וואטספ ב-21 ביולי שיבוא לחתום על ההסכם מצד המועדון”.

הארון שפסו (שחר גרוס)

אז מישהו חתם במקומו? המשטרה צריכה לחקור את זה.

”אבל מי שהיה צריך לחקור את זה זה החוקרים של ההתאחדות, זה דבר אלמנטרי לשאול לפני שמגישים כתב אישום. שפסו נפל קורבן, זה לא השחקן שצריך להגיש נגדו כתב אישום. שורת שחקנים ששיחקו בעונה שעברה בטבריה לא נכללו, ונגד שפסו כן על לא עוול בכפו. עכשיו שפסו מתכונן לעונה הבאה עם עננה מעל ראשו והם יכולים להרוס לו את כל הקריירה על כלום. לא נמשיך עם מלחמת ההתשה בין טבריה להתאחדות, רוצים הכרעה מהירה וששפסו ייצא מהתיק הזה”.

איך אתה חושב שזה ייגמר?

“להערכתי בין טבריה להתאחדות זה יגיע לעסקת טיעון, אבל השחקנים לא רלוונטיים”.

למה הם לא רלוונטיים?

”הם לא ידעו שהמועדון לא מדווח על הנספח שהם חתמו עליו”.

בית הדין כבר הגיב לך היום?

”לא, טרם. גם בדיון עשינו השלמות של מסמכים. אני מניח שתינתן החלטה כי זו בקשה מקדמית, לפני שבכלל צריך להגיש כתב הגנה”.