זכתה בזהב אולימפי אחרי שגנבה 15,000 אירו

סיפור חריג מאולימפיאדת החורף: הביאתלטית הצרפתייה ג'וליה סימון הורשעה בהונאת כרטיסי אשראי לאחר שגנבה סכום כסף לא מבוטל, והשתיקה את כולם

ג'וליה סימון עם המדליה (IMAGO)
מספר חודשים אחרי שהורשעה בפרשת הונאת כרטיסי אשראי שפגעה בחברתה לנבחרת צרפת, ג'וליה סימון רשמה אמש קאמבק ספורטיבי מרשים במיוחד כשקטפה את מדליית הזהב האולימפית בביאתלון, במקצה האישי ל-15 ק"מ.

נידונה ל-3 חודשי מאסר על תנאי

הצרפתייה בת ה-29 נידונה באוקטובר לשלושה חודשי מאסר על תנאי ולקנס בגובה 15,000 אירו לאחר שהורשעה בהונאה וגניבה. הפרשה הטילה צל כבד על השתתפותה במשחקים האולימפיים, לאחר שהואשמה כי השתמשה בכרטיסי האשראי של חברתה לנבחרת, ברזאז-בושה, וכן בזה של פיזיותרפיסט הנבחרת, לצורך רכישות מקוונות בסכום כולל העולה על 2,000 אירו. אותה ברזאז-בושה סיימה את המקצה אמש במקום ה-80 בלבד.

במהלך הדיון בבית המשפט הפלילי באלברוויל הודתה סימון בכל המיוחס לה והביעה חרטה. היא סיפרה כי אינה מצליחה להסביר את מעשיה ואף טענה שאינה זוכרת את האירועים עצמם, תוך שהיא מתקשה להבין את ההיגיון שעמד מאחוריהם.

גג'וליה סימון (IMAGO)

התאחדות הסקי הצרפתית הטילה עליה עונש משמעתי נוסף: השעיה לחצי שנה, כאשר חמישה חודשים מתוכה על תנאי, וכן קנס של 30,000 אירו, מחציתו על תנאי. העונשים לא מנעו ממנה להשתתף במשחקי החורף במילאנו וקורטינה, שם הצליחה להשאיר את הסערה מאחוריה, לפחות מבחינה מקצועית.

לאחר הזכייה סיפרה סימון על סערת הרגשות שחוותה על הפודיום, כשהיא חושבת על רגעי הספק, הקשיים והתמיכה שקיבלה בדרך. עם חציית קו הסיום הצמידה אצבע לשפתיה בתנועת "שקט", מחווה שכוונה לדבריה לאדם מסוים שנכח במקום ושעליו מתחה ביקורת בעקבות כתבה שלילית שפורסמה ערב קודם לכן. היא הדגישה כי ברצונה שיתמקדו בהישגיה הספורטיביים ולא ברכילויות, וביקשה שיניחו לה להתמקד בקריירה שלה.

מדובר בתואר אולימפי שמצטרף לארון עמוס במיוחד: לסימון כבר 10 זכיות באליפויות עולם, ולפני ארבעה ימים הוסיפה גם זהב אולימפי במרוץ השליחים המעורב בביאתלון.

