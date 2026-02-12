"לאזטיץ' הרגיש תחושת מיצוי, הוקל לו כשעזב"

על רקע סגירת חלון ההעברות והחתמתו של אנדריה רדולוביץ’ בהפועל חיפה, אסף וקנין התראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE, אך עיקר דבריו עסקו דווקא בז’רקו לאזטיץ’, המאמן שעזב את מכבי תל אביב ואותו הוא מייצג. וקנין התייחס לנסיבות הפרידה מהצהובים, לתקופה שעבר המאמן ועוד.

רדולוביץ’ היה צריך לחתום בב”ש ובסוף הגיע לכץ.

”הוא כבר היה מסוכם בב”ש מבחינת התנאים, היה משהו מבחינת ענייני ההשאלה ובסופו של דבר הוחלט מקצועית בב”ש לא להביא שחקן נוסף במיוחד על העמדה של כנף בצד ימין וזה לא התקדם. היה כבר מו”מ של משהו כמו 10 ימים. הדירקטור בווינה חבר קרוב שלי וכבר אמרתי לו שזה קרוב, חשבנו על פתרונות והפועל חיפה מאוד מאוד רצתה אותו. אני יכול להגיד לטובת כץ שהוא באמת יצא מכליו, נרתם ועשה משהו שאני לא זוכר שהתאמצו כ”כ להביא שחקן”.

זה שחקן שהיה אמור להגיע רחוק, היה מועמד לאינטר ולמילאן. איך הוא הגיע לפה בעצם?

“כל שחקן ששם שני גולים מועמד לסיטי ולאינטר, זה היה בצעירותו”.

איזה שחקן הפועל חיפה מקבלת פה?

”מאוד מגוון, עם רגל שמאל חזקה, טכני. ראפיד לא הייתה רוכשת שחקן כזה ב-1.5 מיליון אירו”.

אנדריה רדולוביץ' (IMAGO)

אז איך שחררו אותו ככה? להפועל חיפה יש אופציית רכישה.

”השאילו אותו”.

באיזה כושר הוא?

”כושר טוב”.

“לאזטיץ’ הגיע לתחושת מיצוי”

ייצגתם גם את לאזטיץ’, איך הוא עוזב את ישראל? באיזו תחושה?

”זו שאלה כללית מדי”.

האוהדים היו נגדו ולא רצו אותו אחרי שהביא אליפות, הקבוצה לא הייתה טובה. מה הוא אמר לך בשיחות איתו.

”בסופו של דבר כשמאמן מצליח אז אוהבים אותו וכשלא אז לא, את האמת? הוא עוזב בתחושה טובה”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מה הוקל לו בעצם? הוא הרגיש לא רצוי?

”כן. לא עניין של לא רצוי, אבל הגיע לתחושת מיצוי והרגע הזה הגיע. זה נגמר מבחינת שני הצדדים וזה הכל, הוא ממשיך לאתגר הבא”.

מבחינתו כשהוא שם את האצבע הוא מבין שהוא גם עשה טעויות? אתה רואה איך מכבי ת”א עכשיו פורחת.

”תמיד יש את אפקט המאמן החדש”.

לאזטיץ’ שיחק עם ראש בקיר לפעמים.

”כי הוא האמין בשיטה הזו ועשה את שיקולי הדעת שלו, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא טעה והוא לא היה צריך לשים אותו בהרכב וכדומה”.

לאזטיץ’ כעוס על הקהל?

“בסופו של דבר אם היו יורים גם לי וגם לך זיקוקים לחלון, גם אם זה קומץ, זה עדיין היה לא נעים. ברור שהוא כועס ונפגע מזה, על אחת כמה וכמה אחרי שהוא המשיך לעונה שנייה ולקח אליפות. הוא לא ציפה ליחס כזה מהקהל”.

הוא לא מצטער שהוא לא עזב את הארץ ישר אחרי המקרה?

”לא”.