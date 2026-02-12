"לנבחרת כמונו, המסלול בליגת האומות הוא טוב"

נבחרת ישראל תוגרל ב-19:00 בליגת האומות, במה שיזניק קמפיין אירופי חדש לחניכיו של רן בן שמעון שהשיגו בשנה האחרונה תוצאות מרשימות מול כמה מהנבחרות הגדולות בעולם. ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, דיבר בתוכנית “שיחת היום” לקראת ההגרלה שבפתח.

מה קורה בבלגיה?

”גשום, להבדיל מהארץ”.

איך קיבלו אתכם שם המדינות האחרות?

”אין ספק שאפשר לומר שהמתח ירד, הרבה יותר נעים, אין שום דבר על האג’נדה בקונגרס או שום דבר אחר שאמור להטריד אותנו”.

מתי חוזרים פה למשחקים בארץ?

”בהנחה שהמצב נשאר כפי שהוא, נראה לי שהקבוצות הישראליות במוקדמות באירופה כבר יוכלו לארח בארץ”.

הנבחרת לא תוכל לארח פה?

”ביוני טרם נקבע משחק”.

שלומי ברזל (איציק בלניצקי)

מה הולך להיות בהגרלת ליגת האומות?

”אנחנו בבית ב’, בואו נהיה מציאותיים – זה יותר מתאים לנו. לפגוש את איטליה, בלגיה וצרפת זה שלב אחר. במפעל עכשיו הנבחרת מקיימת שלושה משחקים, זה גם אתגר לוגיסטי, לנבחרת כמונו המסלול של האומות זה טוב, הצלחנו להגיע דרכו פעמיים לחצי גמר”.

איך שווייץ בדרג מתחתינו?

”גם אוסטריה, זו דינמיקה של מיקומים שאתה יכול לקבל גם בדרג הזה יריבות קשות, שלא יחשבו שזה דרג שמטיילים בו”.

באיזו שעה ההגרלה?

”ב-19:00 שעון ישראל”.

אתה מסתובב שם עם חליפה ועניבה?

”הכל, אין ברירה”.

יחד איתכם נמצא גם רן בן שמעון.

”הוא נסע לראות את המשחק של ענאן חלאילי, הם ניצחו בגביע. לאחר מכן הוא הגיע מיד לפה להגרלה”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

איזה בית בן שמעון מעדיף לקבל?

”למאמנים יש את ההעדפות שלהם, זה קשור לאיזה מומנטומים של נבחרות אחרות”.

מי אתה רוצה מהדרג השני?

”חשוב להזכיר שרק הראשונה עולה, אני חושב שהאוסטרים מצוינים למרות שיש לנו תוצאות לא רעות מולם, אז אני חושב שאני אלך על אוקראינה. אבל הסיפור הגדול ביותר מעבר להגרלה הוא שאנחנו נוכל לחזור לשחק סוף סוף בבית מול אצטדיונים מלאים”.

ובדרג השלישי את מי אתה רוצה?

”רומניה”.

ובדרג הרביעי?

”כל דבר שהוא לא צפון אירלנד או שבדיה, השבדים בדרג הרביעי בבית 4 וזה גם מומנטום של כדורגל. הם חוו קמפיין וחצי או שניים לא טובים”.

רן בן שמעון מתדרך את שחקניו (רדאד ג'בארה)

יש שם החלטות מהותיות או שזה קונגרס די יבש כזה?

”לא ראיתי שום דבר מהותי. יש את הסעיף של דו”ח היו”ר, אבל לא שמעתי שום דבר גדול או דרמטי”.

אחד העניינים הכי חמים היום זה אם להחזיר את רוסיה או לא.

”ביקשתי לראות את סדר היום, זה לא הופיע. לדעתי לא דיברו על זה גם בסעיף אחר”.

מקודם פרסמנו שבהתאחדות יעשו חשיבה מחודשת לגבי כך שהאליפות תוכרע על הדשא.

”בסופו של דבר הכדורגל הישראלי לימד אותנו, שלא משנה איפה נשים את הקו, הוא תמיד יאתגר את הקו. גם אם נחשוב על 50 אפשרויות שבהן אין הפסד טכני, תבוא האפשרות ה-51. זה בסדר שמתקנים תקנון, אבל לקבוצות יש חלק משמעותי מאוד. גם כששינו זוארץ ביטל את הרדיוסים והלכו על ענישה אחרת של רק קבוצות שיש להן מעל 5,000 מנויים וכד’, אתם רואים שזה חוזר על עצמו. אי אפשר להישאר בלי סנקציות בכלל, זה לא יעבור באופ”א ובפיפ”א”.