לוונטל: "כץ הבין שבלאומית לא יהיו לו קונים"

הפועל חיפה ביצעה את אחד ממסעי הרכש האינטנסיביים והמרשימים ביותר בחלון ההעברות האחרון במטרה להישאר בליגה. בשבת ב-15:00 הקבוצה מהכרמל תתארח אצל הפועל פתח תקווה ושחקן העבר שלה, אלי לוונטל, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

כץ פתח את הכיס בצורה נדיבה, הביא 9 שחקנים, זה כמו קבוצה חדשה.

”יואב הצהיר שהוא רוצה למכור את הקבוצה, הוא הבין שאם הוא ימכור קבוצה בלאומית אז לא יהיו קונים והוא חייב להשאיר את הקבוצה בליגת העל, כדי שיהיה לו בכלל מה למכור, לכן הוא הביא הרבה שחקנים ואני מקווה שזה יצליח”.

בוא תגיד מילה טובה לכץ.

”אמרתי, הוא הבין שהקבוצה עומדת לרדת ליגה ולכן הביא 9 שחקנים בחלון ינואר”.

אוהדי הפועל חיפה מניפים שלטים נגד יואב כץ (חגי מיכאלי)

אתה מאמין שהקבוצה תיראה אחרת עכשיו?

”זה יהיה לא פשוט, גם סילבס הוא מאמן חדש. הוא קיבל 9 שחקנים וצריך עכשיו לחבר קבוצה מחדש, זה לא יהיה קל. השאלה המשמעותית היא מתי הוא יצליח לחבר אותם”.

אתה חושב שזה ייראה טוב כבר במשחק הקרוב?

”אני מקווה שהוא יצליח לחבר את הפועל חיפה, והוא יבין שגם עם 9 שחקני רכש הפועל חיפה היא בתחתית ונלחמת על החיים שלה. הקבוצה חייבת לשנות את המשחק שלה”.

מכל הרכש, ממי אתה הכי מרוצה?

“היה חסר שחקן כנף ואני מרוצה מאוד מרדולוביץ’, וגם מהבלם הקרואטי ואני מקווה שהוא כבר ישחק כי דיבה בכושר קצת פחות טוב השנה”.

תוצאה למשחק הקרוב?

”1:2 להפועל חיפה. אני מאמין במשחק הזה ספציפית. הפועל פ”ת באה מנופחת עם ביטחון גדול מאוד, היא משחקת התקפי בכל המשחקים ואם הפועל חיפה תדע להתכונן טוב ולצאת למעברים, אז היא יכולה לנצח. יש עכשיו גם את אלון תורג’מן, בוא לא נשכח”.