יום חמישי, 12.02.2026 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"הפועל י-ם הבינה שעדיף לחיות מכוער מלמות יפה"

שחקן העבר מישל דיין בתוכנית "שיחת היום": "נדב זמיר הוא שוער העונה, אסור לקבוצה לשחרר אותו, נכס צאן ברזל והוא גם צריך להיות בנבחרת ישראל"

|
שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים תקווה להמשיך במסע הבריחה שלה מתחתית ליגת העל כשתתארח מחר (שישי, 14:00) באצטדיון בלומפילד למשחק קשה מאוד מול הפועל תל אביב. שחקן העבר של הקבוצה מהבירה, מישל דיין, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

בשידור לפניך כולם אמרו שהפועל ת”א תנצח בקלות.
”אני לא אמרתי לכם שהפועל ירושלים תישאר בליגה? ראיתם מול מכבי חיפה, אלמלא ההרחקה של אשאטה לא יודע אם חיפה הייתה מוציאה נקודות. ירושלים הבינה שעדיף לחיות מכוער מאשר למות יפה, זיו אריה שינה את המשחק בלי בילד אפ, בלי טעויות בחלק האחורי. הבנתי שהאצטדיון סולד אאוט, אך הפועל ת”א עם כמה שהיא תרצה להיות התקפית, זה עדיין ברדה והוא תמיד נזהר. יהיה לירושלים לא קל”.

אתה אוהב את השעה הזאת בשישי? מזכיר נשכחות קצת. אני זוכר דרבי ירושלמי בשישי בצהריים.
”נכון, זה היה בבלומפילד”.

מישל דיין (אורן בן חקון)מישל דיין (אורן בן חקון)

איזה משחק אתה חושב שיהיה לנו?
”ירושלים תשכב לאחור וצריך לציין שמבחינתי שוער העונה שלי הוא נדב זמיר. הוא עושה עונה מדהימה, בלי זמיר יכול להיות שהייתם מדברים על הפועל ירושלים כמו על ריינה. מחר תהיה לו עבודה, בטח בצד שהוא ישחק ליד הקהל של הפועל ת”א. מופעי הקהל שלהם זה משהו מטורף עם כל התהלוכות האלה, זה מסמר שיער. מרגש שככה הפועל ת”א חזרה למה שחזרה. מחר מצפה משחק שהפועל ת”א תוקפת ושולחת שחקנים, לא משחק קל לירושלים. צריך גם לזכור שלהפועל ת”א אחוזי הצלחה מטורפים בבלומפילד”.

“בכסף אפשר לעשות הכל”

נדב זמיר לדעתך בעונה הבאה יהיה בקבוצה אחרת?
”אני בטוח שיהיו פניות להפועל ירושלים לגביו, יש לו חוזה לעוד שנתיים. אבל בסוף הבנו שבכסף אפשר לעשות הכל. אני מאוד מקווה שאם הפועל ירושלים חושבת יותר קדימה ובעזרת השם שתישאר בליגה, אסור לה לשחרר אותו, הוא נכס צאן ברזל. אבל בסוף זה כסף, ראינו מה קרה עם דון”.

נדב זמיר תופס (אורן בן חקון)נדב זמיר תופס (אורן בן חקון)

זמיר צריך להיות בנבחרת?
”בוודאי, מהרגע שהוא קיבל את ההזדמנות, למרות שהיו הרבה שהרימו גבה, אבל מדובר בשוער מדהים ואישיות בלתי רגילה. כל הראיונות שלו, ההתנהלות שלו, תשימו לב להבדיל משוערים אחרים שיש להם התפרצויות כאלה ואחרות, או שמלינים על כל שריקה. לו אין את הדפוס הזה, זה משהו עמוק עמוק באופי שלו ויש לו המון המון שקט, עם משחק רגל טוב. למה שלא יהיה בנבחרת?”.

מה תהיה התוצאה מחר?
”אני חושב שיהיה תיקו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */