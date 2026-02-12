"הפועל י-ם הבינה שעדיף לחיות מכוער מלמות יפה"

הפועל ירושלים תקווה להמשיך במסע הבריחה שלה מתחתית ליגת העל כשתתארח מחר (שישי, 14:00) באצטדיון בלומפילד למשחק קשה מאוד מול הפועל תל אביב. שחקן העבר של הקבוצה מהבירה, מישל דיין, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

בשידור לפניך כולם אמרו שהפועל ת”א תנצח בקלות.

”אני לא אמרתי לכם שהפועל ירושלים תישאר בליגה? ראיתם מול מכבי חיפה, אלמלא ההרחקה של אשאטה לא יודע אם חיפה הייתה מוציאה נקודות. ירושלים הבינה שעדיף לחיות מכוער מאשר למות יפה, זיו אריה שינה את המשחק בלי בילד אפ, בלי טעויות בחלק האחורי. הבנתי שהאצטדיון סולד אאוט, אך הפועל ת”א עם כמה שהיא תרצה להיות התקפית, זה עדיין ברדה והוא תמיד נזהר. יהיה לירושלים לא קל”.

אתה אוהב את השעה הזאת בשישי? מזכיר נשכחות קצת. אני זוכר דרבי ירושלמי בשישי בצהריים.

”נכון, זה היה בבלומפילד”.

מישל דיין (אורן בן חקון)

איזה משחק אתה חושב שיהיה לנו?

”ירושלים תשכב לאחור וצריך לציין שמבחינתי שוער העונה שלי הוא נדב זמיר. הוא עושה עונה מדהימה, בלי זמיר יכול להיות שהייתם מדברים על הפועל ירושלים כמו על ריינה. מחר תהיה לו עבודה, בטח בצד שהוא ישחק ליד הקהל של הפועל ת”א. מופעי הקהל שלהם זה משהו מטורף עם כל התהלוכות האלה, זה מסמר שיער. מרגש שככה הפועל ת”א חזרה למה שחזרה. מחר מצפה משחק שהפועל ת”א תוקפת ושולחת שחקנים, לא משחק קל לירושלים. צריך גם לזכור שלהפועל ת”א אחוזי הצלחה מטורפים בבלומפילד”.

“בכסף אפשר לעשות הכל”

נדב זמיר לדעתך בעונה הבאה יהיה בקבוצה אחרת?

”אני בטוח שיהיו פניות להפועל ירושלים לגביו, יש לו חוזה לעוד שנתיים. אבל בסוף הבנו שבכסף אפשר לעשות הכל. אני מאוד מקווה שאם הפועל ירושלים חושבת יותר קדימה ובעזרת השם שתישאר בליגה, אסור לה לשחרר אותו, הוא נכס צאן ברזל. אבל בסוף זה כסף, ראינו מה קרה עם דון”.

נדב זמיר תופס (אורן בן חקון)

זמיר צריך להיות בנבחרת?

”בוודאי, מהרגע שהוא קיבל את ההזדמנות, למרות שהיו הרבה שהרימו גבה, אבל מדובר בשוער מדהים ואישיות בלתי רגילה. כל הראיונות שלו, ההתנהלות שלו, תשימו לב להבדיל משוערים אחרים שיש להם התפרצויות כאלה ואחרות, או שמלינים על כל שריקה. לו אין את הדפוס הזה, זה משהו עמוק עמוק באופי שלו ויש לו המון המון שקט, עם משחק רגל טוב. למה שלא יהיה בנבחרת?”.

מה תהיה התוצאה מחר?

”אני חושב שיהיה תיקו”.