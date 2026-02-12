יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

קסאדו שוקל: מעבר זמני לסעודיה וחזרה לאירופה

הקשר, שמוערך בחדר ההלבשה וע"י פליק, אך קיבל פחות דקות העונה, נותן עדיפות להישארות, אך שוקל חוויה של הלוך ושוב לסעודיה כפי שעשו וייגה ולאפורט

|
מארק קסאדו (IMAGO)
מארק קסאדו (IMAGO)

עם ירידה משמעותית במספר הדקות ביחס לעונה שעברה, בקושי 1,092 דקות לעומת הרבה יותר מ-2,000 בשלב זה של העונה הקודמת, עתידו של מארק קסאדו בברצלונה ב-2026/27 אינו מובטח. למרות שהאנזי פליק הבהיר מאז הקיץ האחרון כי אינו רוצה שיעזוב ואף העניק לו תפקיד בולט יותר בינואר, הוא אינו יכול להבטיח לו את ההמשכיות לה זכה בשני שלישים מהעונה הקודמת.

המספרים מדברים בעד עצמם. השחקן מדגיש כי העדיפות שלו היא ברצלונה, אך הוא מודע למצב, שכולל גם הצטרפות של שמות נוספים. פרנקי דה יונג ופדרי אינם ניתנים למגע, מארק ברנאל מתחיל למצוא את עצמו, גאבי צפוי לחזור החודש, ושמות חדשים עולים, כמו טומי מארקס שערך בכורה בשבת האחרונה. פליק אף השתמש באריק גארסיה לפני בוגר מחלקת הנוער.

אם כך, ואם הקשר בן ה-22 יחליט לנסות חוויה חדשה, סעודיה היא אופציה, כך עולה מדיווח ב’אס’. סוכנו החדש, ז'ורז'ה מנדש, שהצטרף בנובמבר, בקיא מאוד בשוק הסעודי, ממנו הגיע לאחרונה ז'ואאו קאנסלו, ויודע כי מדובר בשחקן אטרקטיבי.

מארק קסאדו בפעולה (IMAGO)מארק קסאדו בפעולה (IMAGO)

שוקל מתווה של “הלוך ושוב”

בגיל 22, ועם מוניטין גם בשווקים אחרים כמו הפרמייר ליג, השחקן ישקול רק מתווה של הלוך ושוב כפי שעשו גברי וייגה, אמריק לאפורט ואחרים. אין זה סוד שלליגה הסעודית יש פוטנציאל כלכלי שאינו נגיש לליגות אחרות, וכמובן שזהו תמריץ נוסף עבור השחקן, שיבחן את כל האפשרויות אם יחליט לעזוב. הכדורגל הסעודי כבר הביע עניין בקסאדו ב-2024.

זה יהיה עניין של סדרי עדיפויות. קסאדו הוא שחקן מוערך מאוד בחדר ההלבשה ונחשב לאחד המנועים של הקבוצה. בנוסף, בין אם הם חולקים סוכן ובין אם לא, הוא יצר חיבור קרוב עם לאמין ימאל. הכול פתוח. בינואר קסאדו שיחק מעט יותר, מה שמעיד שפליק ממשיך להאמין בו וששמועות על עזיבה בינואר, בדומה למה שקרה אשתקד עם גארסיה, ייתכן שאף סייעו להעניק לו יותר דקות כדי לשמור עליו חד ומעורב.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

בסיום העונה כולם יביטו זה לזה בעיניים ויקבלו החלטה. למרות שבארסה היא האפשרות המועדפת עליו, הדלת לסעודיה, כמו גם לפרמייר ליג, פתוחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */