יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:56
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

בהפועל ת"א התלהבו ולקחו יהלום ממכבי נתניה

רפאל ועקנין, בשנתון 2012, המשמש כשחקן כנף, עובר לוולפסון לעונה וחצי במטרה להוכיח כי הוא ראוי לחולצה האדומה. בנתניה, שיחק העונה כבר בנערים ג'

|
סמי פפיסמדוב, רפאל ועקנין ונמרוד אטיאס (פרטי)
סמי פפיסמדוב, רפאל ועקנין ונמרוד אטיאס (פרטי)

הפועל תל אביב מקבלת לידיה את רפאל ועקנין, שנתון 2012 שחקן ילדים א', שטעם מנערים ג' כבר העונה, שחקן כנף עם דריבל ומהירות. חתימתו של רפאל לעונה וחצי בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Toptalents & papascout11 בנוכחותם של נמרוד אטיאס וסמי פפיסמדוב. השחקן מימש את הזכות להשתחרר בהסגר, בתמורה לדמי השבחה.

מתחילת עונת 2025/26 רשם רפאל 15 הופעות במדי מכבי נתניה בליגת ילדים א' מרכז החזקה, שם התכבד בתשעה שערים, תחת הדרכתו של ירדן רבינוביץ’. מעבר לכך, בהופעת הבכורה שלו בליגת נערים ג' על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011, שנתון הגדול ממנו בשנה, התכבד בשער, בניצחון 0:2 על בית"ר ירושלים.

רפאל הוא נתנייתי בכל רמ”ח איבריו. דרכו בכדורגל הישראלי החלה בעונת המשחקים 2020/21 בקבוצת טרום ג' של מכבי נתניה, כשמשחקו הראשון היה באפריל 2021. מאז, חמש וחצי עונות רצופות בהן היה לשחקן היהלומים. הוא עוזב את מכבי נתניה לאחר 109 הופעות משכבת הגיל טרום ילדים ג' ועד לעונה, כשטעם גם מילדים א' וגם בנערים ג' של היהלומים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגן מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */