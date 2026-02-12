בהפועל ת"א התלהבו ולקחו יהלום ממכבי נתניה

הפועל תל אביב מקבלת לידיה את רפאל ועקנין, שנתון 2012 שחקן ילדים א', שטעם מנערים ג' כבר העונה, שחקן כנף עם דריבל ומהירות. חתימתו של רפאל לעונה וחצי בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Toptalents & papascout11 בנוכחותם של נמרוד אטיאס וסמי פפיסמדוב. השחקן מימש את הזכות להשתחרר בהסגר, בתמורה לדמי השבחה.

מתחילת עונת 2025/26 רשם רפאל 15 הופעות במדי מכבי נתניה בליגת ילדים א' מרכז החזקה, שם התכבד בתשעה שערים, תחת הדרכתו של ירדן רבינוביץ’. מעבר לכך, בהופעת הבכורה שלו בליגת נערים ג' על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2011, שנתון הגדול ממנו בשנה, התכבד בשער, בניצחון 0:2 על בית"ר ירושלים.

רפאל הוא נתנייתי בכל רמ”ח איבריו. דרכו בכדורגל הישראלי החלה בעונת המשחקים 2020/21 בקבוצת טרום ג' של מכבי נתניה, כשמשחקו הראשון היה באפריל 2021. מאז, חמש וחצי עונות רצופות בהן היה לשחקן היהלומים. הוא עוזב את מכבי נתניה לאחר 109 הופעות משכבת הגיל טרום ילדים ג' ועד לעונה, כשטעם גם מילדים א' וגם בנערים ג' של היהלומים.