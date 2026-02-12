יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:55
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

עילי ביטון עובר מבירת הנגב לבית"ר ירושלים

הקשר משנתון 2008, יחבור לסגל של ציון צמח בליגת העל לנוער. היה לשחקן בית"ר טוברוק העונה, כשביקש שלא להמשיך בקבוצה. עוזב את הדרום לאחר 9 שנים

|
עילי ביטון (פרטי)
עילי ביטון (פרטי)

בית”ר ירושלים מקבלת לידיה את קשרה האחורי של הפועל באר שבע. לקבוצת הנוער של ציון צמח יחבור מעתה והלאה עילי ביטון, שנתון 2008, ויהיה חלק מהקבוצה שעם העפלתה מהליגה הלאומית לנוער הגיעה עד לפלייאוף העליון בליגת העל. חתימתו לשלוש שנים בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

ב-17/09/2025 הושאל ביטון מב”ש לבית”ר טוברוק, מצמרת הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, שם רשם הופעה אחת בלבד. ב-18/01/2026 חזר מההשאלה לבירת הנגב והנה, עתה הוא חובר לקבוצתו החדשה לשנים קדימה, במטרה להיות חלק משמעותי בקבוצת הנוער של בית”ר ירושלים ומי יודע, אולי גם להגיע לבוגרים ולהוכיח כי ראוי לחולצה.

באוקטובר 2017 החל לשחק כדורגל לראשונה במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. לאחר תשע עונות רצופות בהם היה שייך לאדומים מהדרום, מצטרף הוא לקבוצתו השלישית בקריירה הצעירה שלו. 189 הופעות רשם בכל העונות הללו בהן היה לשחקנה של הפועל באר שבע מגיל טרום א’ ועד לנערים א’ בעונה החולפת.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

השבוע תתקיים פגרה בליגת העל לנוער ובפלייאוף העליון, כך שהקבוצה מהבירה במנוחה. את משחק הליגה הבא שלה, במסגרת המחזור ה-22 בפלייאוף, תשחק מול מכבי חיפה, שאולי הודחה מגביע המדינה לנוער, אך עדיין חיה וקיימת בכל הקשור למירוץ האליפות. מה גם שהירוקים מהכרמל עלו שלב בליגת האלופות לנוער, כשחלפו על פני ברצלונה.

