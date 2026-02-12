עילי ביטון עובר מבירת הנגב לבית"ר ירושלים

בית”ר ירושלים מקבלת לידיה את קשרה האחורי של הפועל באר שבע. לקבוצת הנוער של ציון צמח יחבור מעתה והלאה עילי ביטון, שנתון 2008, ויהיה חלק מהקבוצה שעם העפלתה מהליגה הלאומית לנוער הגיעה עד לפלייאוף העליון בליגת העל. חתימתו לשלוש שנים בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

ב-17/09/2025 הושאל ביטון מב”ש לבית”ר טוברוק, מצמרת הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, שם רשם הופעה אחת בלבד. ב-18/01/2026 חזר מההשאלה לבירת הנגב והנה, עתה הוא חובר לקבוצתו החדשה לשנים קדימה, במטרה להיות חלק משמעותי בקבוצת הנוער של בית”ר ירושלים ומי יודע, אולי גם להגיע לבוגרים ולהוכיח כי ראוי לחולצה.

באוקטובר 2017 החל לשחק כדורגל לראשונה במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. לאחר תשע עונות רצופות בהם היה שייך לאדומים מהדרום, מצטרף הוא לקבוצתו השלישית בקריירה הצעירה שלו. 189 הופעות רשם בכל העונות הללו בהן היה לשחקנה של הפועל באר שבע מגיל טרום א’ ועד לנערים א’ בעונה החולפת.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

השבוע תתקיים פגרה בליגת העל לנוער ובפלייאוף העליון, כך שהקבוצה מהבירה במנוחה. את משחק הליגה הבא שלה, במסגרת המחזור ה-22 בפלייאוף, תשחק מול מכבי חיפה, שאולי הודחה מגביע המדינה לנוער, אך עדיין חיה וקיימת בכל הקשור למירוץ האליפות. מה גם שהירוקים מהכרמל עלו שלב בליגת האלופות לנוער, כשחלפו על פני ברצלונה.