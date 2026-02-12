טמרה תנסה להפתיע את טירה שמגיעה חסרה

הנה הגענו לסוף השליש השני בליגה א' צפון. המחזור ה-20 בליגה ייפתח לו כבר הערב (חמישי) עם צמד משחקים ומחר (שישי) שישה משחקים יינעלו את המחזור. במוקד, הפועל אום אל פאחם, במשחקה הביתי מול הפועל בית שאן, תנסה, לראשונה העונה, לצאת מהמקום האחרון. המוליכה, מכבי אחי נצרת, תארח את הפועל מגדל העמק.

מעבר לכך, מ.כ צעירי טמרה תנסה להפתיע את מ.ס טירה שתגיעה להתמודדות בהרכב חסר, אך יחד עם הרכש החדש שלה, אביב יפת, שהגיע ממכבי פתח תקווה. אתא ביאליק תפגוש את מוסמוס ואדהם זועבי, צעירי אום אל פאחם תארח את באקה אל גרבייה, כרמיאל תתמודד מול טירת הכרמל, נשר תפגוש את עראבה ונווה שאנן תנסה להתאושש מול נוג'ידאת.

הפועל אום אל פאחם – הפועל בית שאן (הערב, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:00)

מאז ירידתה מהליגה הלאומית, בחיסרון של 12 נקודות, הפועל אום אל פאחם מחכה לרגע בו תצא לראשונה מהמקום האחרון. מול בית שאן זה יכול לקרות, לפחות זמנית, עד למשחקה של טירת הכרמל. אם לא הפחתת הנקודות, הרי שלאום אל פאחם 22 נקודות. אום אל פאחם מגיעה במומנטום חיובי, כך גם בית שאן, שגברה על כרמיאל, מהצמרת, במחזור הקודם.

שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת – הפועל מגדל העמק (שישי, אצטדיון עילוט נצרת, 12:40)

כבר שני משחקים רצופים שמשהו מקרטע לו בקבוצה של עלאא סאיג. לאחר ההפסד לטירה, עראבה עשתה חיים קשים למוליכה והשיגה ממנה נקודה יקרה. מגדל העמק ועמרי שחם לא פראיירים בכלל, כשבאחרונה ניצחו את צעירי אום אל פאחם והשיגו נקודה מנווה שאנן. מה גם שזו אחת משלוש קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים העונה.

מ.כ צעירי טמרה – מ.ס טירה (שישי, טמרה, 13:15)

משחק בין קבוצה לא הכי יציבה בליגה לבין זו שמנסה להגיע לראשות הטבלה. טמרה, בששת משחקיה האחרונים, השיגה רק ניצחון אחת ותוצאת תיקו אחת. כל יתר המשחקים הסתיימו להם בהפסד. טירה, לעומת זאת, ניצחה את אחי נצרת, אך איבדה נקודות מול נשר וכך גם את הקפטן שלה, גונן עידו. הקבוצה של גל ברשאן תבוא בסגל קצר ומהודק. טמרה תנסה להפתיע.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל טירת הכרמל (שישי, כרמיאל, 13:15)

קרב העולות מליגה ב'. בסיבוב הקודם המשחק בין השתיים הסתיים ב-0:3 חלק לכרמיאל שגם אז, וגם היום יש לומר, הייתה במצב הרבה יותר טוב מהיריבה, טירת הכרמל, שנמצאת לה מתחת לקו האדום. אם לא די ביכולת החלשה של האורחת, הרי שהיא אחת משתי קבוצות ליגה שספגו 40 שערים ויותר בליגה. כרמיאל תנסה להתאושש מההפסדים למוסמוס ואום אל פאחם.

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – הפועל בני מוסמוס (הערב, אצטדיון טוטו עכו, 18:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל ע. באקה אל גרבייה (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:45)

עירוני נשר – הפועל עירוני עראבה (שישי, נשר, 13:45)

מכבי נווה שאנן – מכבי נוג'ידאת (שישי, אגרטק חיפה, 14:00)