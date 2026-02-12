יום חמישי, 12.02.2026 שעה 10:04
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
44%5985-578952מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
75%5958-650855אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
45%6522-641255פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
33%6916-656155יוטה ג'אז
33%6411-622254ממפיס גריזליס
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"אבדיה נותר חסר אונים", "דני למד בדרך הקשה"

בארה"ב התייחסו לרגע הוויראלי של מקדניאלס מול הישראלי: "מועמד לדאנק השנה". בפורטלנד לא מתרגשים מ-11 הנקודות: "משחק גרוע אחד בעונה סנסציונית"

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה הגיע למיניאפוליס עם הרבה ביטחון, אבל יצא ממנה עם שיעור כואב במיוחד. אחרי ההצהרות האופטימיות והניצחון המרשים על פילדלפיה, הפורוורד הישראלי והפורטלנד טרייל בלייזרס חטפו 133:109 ממינסוטה, במשחק שבו גם הרגע הוויראלי וגם המספרים עבדו נגדו.

כבר ברבע הראשון הפך אבדיה לחלק מהיילייט שכבש את הרשת. בתקשורת האמריקאית נכתב כי "כשג'יידן מקדניאלס תופס תאוצה במתפרצת, בדרך כלל עדיף פשוט לזוז הצידה. דני אבדיה למד את זה בדרך הקשה". במהלך שהחל בחטיפה של דונטה דיווינצ’נזו בקו החצי, נשלחה הקפצה מושלמת לעבר הסל, ומקדניאלס "המריא והטביע אלי-אופ רועם מעל אבדיה חסר האונים", במה שהוגדר כמועמד לגיטימי ל"דאנק השנה". הקהל במיניאפוליס "איבד את זה לחלוטין" נכתב, כשהוולבס נתנו את הטון לערב אנרגטי במיוחד.

"אחד המשחקים הגרועים שלו בעונה סנסציונית"

אם זה לא הספיק, ההמשך היה קשה לא פחות. בתקשורת ניתחו כי אחרי ש"הדליק את אחת מהופעות ההתקפה הנפיצות ביותר של פורטלנד העונה" מול פילדלפיה, אבדיה עצמו אמר: "אנחנו מאוד מסוכנים. ככה קבוצות מנצחות עושות, ואני חושב שיש פה פוטנציאל לקבוצה מאוד מאוד טובה". אלא ש"יומיים לאחר מכן, הסכנה היחידה הגיעה מהיריבה".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הוולבס "חבטו בבלייזרס מתחילתו ועד סופו של המשחק" והובילו מהפתיחה ועד הבאזר, כשבשלב מסוים הפער הגיע ל-26 נקודות. מינסוטה קלעה 43 נקודות מהאיבודים של פורטלנד ו-25 נקודות במתפרצות, בעוד הבלייזרס איבדו 26 כדורים, שיא עונתי. אבדיה עצמו איבד חמישה כדורים, וביחד עם ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון היו אחראים ל-16 איבודים.

אבל הביקורת החריפה ביותר הופנתה כלפי היכולת האישית של דני. בתקשורת האמריקאית נכתב כי אבדיה, "שעוד משחק אחד נותר לו לפני הופעת הבכורה באולסטאר, נאבק באחד המשחקים האישיים הגרועים ביותר שלו בעונה שהייתה סנסציונית". הוא סיים עם 11 נקודות ושלושה אסיסטים, השווה את שפל הנקודות שלו העונה, וקלע רק 3 מ-14 מהשדה, כולל 0 מ-7 מחוץ לקשת.

הרגע שסימל את הערב שלו הגיע בתחילת הרבע הרביעי. לאחר שמינסוטה עלתה ל-82:101, אבדיה נותר חופשי לחלוטין לשלשה מהפינה. "הכדור פגע בטבעת ויצא". הכדור חזר אליו מיד, שוב חופשי לגמרי, "והזריקה פגעה בטבעת בפעם השנייה בתוך שבע שניות". בתקשורת סיכמו: "זה היה מסוג הלילות האלה עבור אבדיה, ועבור הבלייזרס".

דני אבדיה מול גדני אבדיה מול ג'יידן מקדניאלס (רויטרס)

מאמן פורטלנד בפועל, טיאגו ספליטר, הודה: "זה לא היה משחק טוב. הם עשו עבודה אדירה בהגנה". הוא הוסיף: "אני חושב שזה היה משחק חלש של כולם. אנחנו צריכים להתאושש". מנגד, מינסוטה נראתה "בדיוק כמו קבוצה ששיחקה פעמיים ברציפות בגמר המערב", עם ג'וליוס רנדל שהתפוצץ ל-41 נקודות וסגר את ההצגה בדאנק ווינדמיל ביד שמאל, "סימן קריאה על ערב מדהים וניצחון דומיננטי".

עבור אבדיה והבלייזרס, שהידרדרו למאזן 29:26, זה היה ערב שבו ההצהרות על פוטנציאל התנגשו במציאות קשוחה. עכשיו, רגע לפני פגרת האולסטאר והמשחק ביוטה, השאלה היא כיצד יגיב הישראלי, והאם יהפוך את השיעור הקשה במיניאפוליס לדלק להמשך העונה.

