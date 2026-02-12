מערכת ONE
|
12/02/2026 22:00
אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)
חצי גמר גביע המלך הספרדי נמשך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל אתלטיקו מדריד, לשחזור המפגש ביניהן מהשלב הזה בשנה שעברה. הקבוצה של דייגו סימאונה רחוקה כ-13 נקודות מבארסה, שמוליכה את הליגה הספרדית, וכשחלום האליפות נראה רחוק, הגביע הוא מטרה אפשרית. מנגד הבלאוגרנה נמצאים בכושר מטורף ולא יוותרו בקלות על חלום הטרבל.
החבורה של האנזי פליק מגיעה למשחק במומנטום אדיר, אחרי 17 ניצחונות מ-18 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, בנוסף למקום הראשון בליגה הספרדית בארסה גם הבטיחה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות, כך שזכייה בכל התארים עדיין נשמעת כמטרה בהישג יד.
מן העבר השני, אתלטיקו מגיעה למטרופוליטנו אחרי ניצחון אחד בלבד מארבעת המשחקים האחרונים, כולל הפסד 1:0 בראשון האחרון לריאל בטיס במסגרת הליגה. המארחת רוצה להשיג נקמה ספורטיבית על הקבוצה שהדיחה אותה בשנה שעברה בחצי גמר הגביע.
כאמור, שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה באותו שלב במפעל השני בחשיבותו בספרד, אז המשחק הראשון במונז’ואיק הסתיים ב-4:4 אדיר, כולל שער של אלכסנדר סורלות’ עמוק בתוך תוספת הזמן, ובגומלין פראן טורס העלה את ברצלונה לגמר עם השער היחיד במשחק. בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בארסה ניצחה בשמונה, כשהניצחון האחרון של הקולצ’ונרוס היה ב-21.12.2024, כשגם אז סורלות’ הכריע רגע לפני שריקת הסיום וקבע 1:2.
מחצית שניה
-
'47
- כדור עומק נהדר של אריק לפראן טורס, החלוץ מצא את פרמין, שלא הצליח להכניע את מוסו הנהדר
מחצית ראשונה
-
'45+3
- משחק כזה לא זכור שנים: הופעת ענק של אתלטיקו מדריד למול מופע אימים של ברצלונה. איך הקטלונים יעלו למחצית השנייה?
-
'45+2
- זה כבר לא נורמלי! שער אדיר נוסף של אתלטיקו, כדור עומק נוסף מצב שוב את סימאונה, שמצא שוב את אלברס, שהפעם לא החטיא, משחק ענק של הקולצ’ונרוס
-
'42
- הזדמנות טובה לברצלונה: כדור גדול של לאמין ימאל לפרמין, שלא הצליח להכניע את חואן מוסו שהגיב נהדר
-
'37
- חילוף התקפי מוקדם של האנזי פליק, רוברט לבנדובסקי החליף את מארק קסאדו המוצהב
-
'33
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:3: עוד התקפת מעבר של אתלטיקו מגיעה אל ג’וליאנו סימאונה שהעביר לאמצע, אלברס עם נגיעה גאונית מסר ללוקמן, שכבש את השלישי. לא ייאמן!
-
'30
- כדור עומק נהדר אל ג’וליאנו סימאונה, הארגנטינאי מצא את גריזמן במרכז הרחבה אך הפעם החמיץ מול גארסיה
-
'26
- התקפת מעבר של אתלטיקו נעצרת בעבירה של מארק קסאדו על ג'וליאנו סימאונה, הספרדי מקבל את הכרטיס הראשון במשחק
-
'23
- עוד הזדמנות לקולצ’ונרוס, כדור נוסף חתך את קו ההגנה והגיע אל נאוהל מולינה, המגן הוציא רוחב נהדר אל חוליאן אלברס, שהכניע את גארסיה אך נבלם על ידי קונדה מקו השער
-
'19
- החמצה אדירה של ברצלונה! כדור קרן של לאמין ימאל הגיע איכשהו לפרמין לופס, הספרדי בעט מ-5 מטרים אל המשקוף ופספס הזדמנות ענק
-
'14
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: כדור ארוך של יאן אובלק לאדמולה לוקמן, הניגרי העביר את הכדור לצד השני אל נהואל מולינה, שמצא בכדור מהיר את גריזמן אשר סיים נהדר מול השער.
-
'7
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: טעות קשה של ז’ואן גארסיה, שלא הצליח להשתלט על כדור קל שמסר לו אריק גארסיה, הכדור התגלגל אל הרשת ונכנס לפני שהשוער הצליח להציל
-
'3
- ג’וליאנו סימאונה קיבל כדור גאוני מאנטואן גריזמן, אך הצלה נהדרת של ז’ואן גארסיה מצילה את בארסה מפיגור מוקדם
-
'1
- השופט חואן מרטינס מונוארה שרק לפתיחה! משחק הגביע יצא לדרך!