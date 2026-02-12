יום חמישי, 12.02.2026 שעה 23:11
יום חמישי, 12/02/2026, 22:00
אצטדיון מטרופוליטנו
גביע המלך הספרדי - חצי גמר
ברצלונה
דקה 50
4 0
שופט: חואן מרטינס
אתלטיקו מדריד
מערכת ONE | 12/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)
אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)

חצי גמר גביע המלך הספרדי נמשך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל אתלטיקו מדריד, לשחזור המפגש ביניהן מהשלב הזה בשנה שעברה. הקבוצה של דייגו סימאונה רחוקה כ-13 נקודות מבארסה, שמוליכה את הליגה הספרדית, וכשחלום האליפות נראה רחוק, הגביע הוא מטרה אפשרית. מנגד הבלאוגרנה נמצאים בכושר מטורף ולא יוותרו בקלות על חלום הטרבל.

החבורה של האנזי פליק מגיעה למשחק במומנטום אדיר, אחרי 17 ניצחונות מ-18 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, בנוסף למקום הראשון בליגה הספרדית בארסה גם הבטיחה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות, כך שזכייה בכל התארים עדיין נשמעת כמטרה בהישג יד.

מן העבר השני, אתלטיקו מגיעה למטרופוליטנו אחרי ניצחון אחד בלבד מארבעת המשחקים האחרונים, כולל הפסד 1:0 בראשון האחרון לריאל בטיס במסגרת הליגה. המארחת רוצה להשיג נקמה ספורטיבית על הקבוצה שהדיחה אותה בשנה שעברה בחצי גמר הגביע.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה באותו שלב במפעל השני בחשיבותו בספרד, אז המשחק הראשון במונז’ואיק הסתיים ב-4:4 אדיר, כולל שער של אלכסנדר סורלות’ עמוק בתוך תוספת הזמן, ובגומלין פראן טורס העלה את ברצלונה לגמר עם השער היחיד במשחק. בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בארסה ניצחה בשמונה, כשהניצחון האחרון של הקולצ’ונרוס היה ב-21.12.2024, כשגם אז סורלות’ הכריע רגע לפני שריקת הסיום וקבע 1:2.

מחצית שניה
  • '47
  • החמצה
  • כדור עומק נהדר של אריק לפראן טורס, החלוץ מצא את פרמין, שלא הצליח להכניע את מוסו הנהדר
מחצית ראשונה
האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק, לא מאמין למה שהוא רואה (IMAGO)
  • '45+3
  • אחר
  • משחק כזה לא זכור שנים: הופעת ענק של אתלטיקו מדריד למול מופע אימים של ברצלונה. איך הקטלונים יעלו למחצית השנייה?
חוליאן אלברס חוגג (רויטרס)חוליאן אלברס חוגג (רויטרס)
חוליאן אלברס כובש (רויטרס)חוליאן אלברס כובש (רויטרס)
  • '45+2
  • שער
  • זה כבר לא נורמלי! שער אדיר נוסף של אתלטיקו, כדור עומק נוסף מצב שוב את סימאונה, שמצא שוב את אלברס, שהפעם לא החטיא, משחק ענק של הקולצ’ונרוס
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לברצלונה: כדור גדול של לאמין ימאל לפרמין, שלא הצליח להכניע את חואן מוסו שהגיב נהדר
לאמין ימאל עם הכדור, היחיד שמנסה (IMAGO)לאמין ימאל עם הכדור, היחיד שמנסה (IMAGO)
  • '37
  • חילוף
  • חילוף התקפי מוקדם של האנזי פליק, רוברט לבנדובסקי החליף את מארק קסאדו המוצהב
חוליאן אלברס ואדמולה לוקמן (רויטרס)חוליאן אלברס ואדמולה לוקמן (רויטרס)
אדמולה לוקמן ברגע הבעיטה (רויטרס)אדמולה לוקמן ברגע הבעיטה (רויטרס)
  • '33
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:3: עוד התקפת מעבר של אתלטיקו מגיעה אל ג’וליאנו סימאונה שהעביר לאמצע, אלברס עם נגיעה גאונית מסר ללוקמן, שכבש את השלישי. לא ייאמן!
  • '30
  • החמצה
  • כדור עומק נהדר אל ג’וליאנו סימאונה, הארגנטינאי מצא את גריזמן במרכז הרחבה אך הפעם החמיץ מול גארסיה
מארק קסאדו עם העבירה על ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)מארק קסאדו עם העבירה על ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • התקפת מעבר של אתלטיקו נעצרת בעבירה של מארק קסאדו על ג'וליאנו סימאונה, הספרדי מקבל את הכרטיס הראשון במשחק
  • '23
  • החמצה
  • עוד הזדמנות לקולצ’ונרוס, כדור נוסף חתך את קו ההגנה והגיע אל נאוהל מולינה, המגן הוציא רוחב נהדר אל חוליאן אלברס, שהכניע את גארסיה אך נבלם על ידי קונדה מקו השער
  • '19
  • החמצה
  • החמצה אדירה של ברצלונה! כדור קרן של לאמין ימאל הגיע איכשהו לפרמין לופס, הספרדי בעט מ-5 מטרים אל המשקוף ופספס הזדמנות ענק
אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)
אנטואן גריזמן ברגע הבעיטה (רויטרס)אנטואן גריזמן ברגע הבעיטה (רויטרס)
  • '14
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: כדור ארוך של יאן אובלק לאדמולה לוקמן, הניגרי העביר את הכדור לצד השני אל נהואל מולינה, שמצא בכדור מהיר את גריזמן אשר סיים נהדר מול השער.
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים את הראשון (רויטרס)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים את הראשון (רויטרס)
ז'ואן גארסיה מנסה להציל את הכדור (רויטרס)ז'ואן גארסיה מנסה להציל את הכדור (רויטרס)
  • '7
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: טעות קשה של ז’ואן גארסיה, שלא הצליח להשתלט על כדור קל שמסר לו אריק גארסיה, הכדור התגלגל אל הרשת ונכנס לפני שהשוער הצליח להציל
  • '3
  • החמצה
  • ג’וליאנו סימאונה קיבל כדור גאוני מאנטואן גריזמן, אך הצלה נהדרת של ז’ואן גארסיה מצילה את בארסה מפיגור מוקדם
שחקני ברצלונה ואתלטיקו מדריד עולים למגרש (רויטרס)שחקני ברצלונה ואתלטיקו מדריד עולים למגרש (רויטרס)
שחקני ברצלונה לפני המשחק (רויטרס)שחקני ברצלונה לפני המשחק (רויטרס)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חואן מרטינס מונוארה שרק לפתיחה! משחק הגביע יצא לדרך!
לאמין ימאל מתחמם, יכבוש גם היום? (IMAGO)לאמין ימאל מתחמם, יכבוש גם היום? (IMAGO)
המטרופוליטנו, הדשא יהיה במצב טוב היום?( IMAGO)המטרופוליטנו, הדשא יהיה במצב טוב היום?( IMAGO)
RSS   Facebook   Twitter   הדפס   הוסף תגובה 



