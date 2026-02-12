הרכבים וציונים



אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO) אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)

חצי גמר גביע המלך הספרדי נמשך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל אתלטיקו מדריד, לשחזור המפגש ביניהן מהשלב הזה בשנה שעברה. הקבוצה של דייגו סימאונה רחוקה כ-13 נקודות מבארסה, שמוליכה את הליגה הספרדית, וכשחלום האליפות נראה רחוק, הגביע הוא מטרה אפשרית. מנגד הבלאוגרנה נמצאים בכושר מטורף ולא יוותרו בקלות על חלום הטרבל.

החבורה של האנזי פליק מגיעה למשחק במומנטום אדיר, אחרי 17 ניצחונות מ-18 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, בנוסף למקום הראשון בליגה הספרדית בארסה גם הבטיחה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות, כך שזכייה בכל התארים עדיין נשמעת כמטרה בהישג יד.

מן העבר השני, אתלטיקו מגיעה למטרופוליטנו אחרי ניצחון אחד בלבד מארבעת המשחקים האחרונים, כולל הפסד 1:0 בראשון האחרון לריאל בטיס במסגרת הליגה. המארחת רוצה להשיג נקמה ספורטיבית על הקבוצה שהדיחה אותה בשנה שעברה בחצי גמר הגביע.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה באותו שלב במפעל השני בחשיבותו בספרד, אז המשחק הראשון במונז’ואיק הסתיים ב-4:4 אדיר, כולל שער של אלכסנדר סורלות’ עמוק בתוך תוספת הזמן, ובגומלין פראן טורס העלה את ברצלונה לגמר עם השער היחיד במשחק. בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בארסה ניצחה בשמונה, כשהניצחון האחרון של הקולצ’ונרוס היה ב-21.12.2024, כשגם אז סורלות’ הכריע רגע לפני שריקת הסיום וקבע 1:2.