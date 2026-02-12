יום חמישי, 12.02.2026 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

מכבי נתניה ביקרה בבית הסוהר 'רימונים-אופק'

אמונה, התמדה והשראה: שחקני קבוצת ליגת העל הרצו בפני נערי המתחם. קסנטיני: "מפגשים מסוג זה הם ביטוי לחזון של מתן הזדמנות אמיתית לפתוח דף חדש"

|
שחקני מכבי נתניה וסגן-גונדר אושרית הדר (באדיבות המועדון)
שחקני מכבי נתניה וסגן-גונדר אושרית הדר (באדיבות המועדון)

בבית הסוהר ׳רימונים־אופק׳ התקיימה השבוע הרצאה מעוררת השראה של שחקני קבוצת הכדורגל מכבי נתניה, אשר הגיעו למתחם ׳אופק׳ ושוחחו עם הנערים על אמונה עצמית, התמדה ולמידה מטעויות. המפגש נערך באווירה פתוחה וכנה, במטרה לחזק את תחושת המסוגלות האישית ולעודד חשיבה חיובית ולקיחת אחריות על העתיד.

במהלך ההרצאה שיתפו השחקנים בסיפוריהם האישיים: על הקשיים שחוו בתחילת דרכם, ההתמודדות עם כישלונות ופציעות, והיכולת לבחור בכל פעם מחדש בדרך של עבודה קשה, משמעת ונחישות. המסר המרכזי שהועבר לנערים היה כי לכל אדם יש את הכוח לשנות את מסלול חייו, וכי גם משברים ואתגרים יכולים להפוך לקרש קפיצה לצמיחה והתפתחות.

המפגש היווה הזדמנות משמעותית עבור הנערים לפגוש דמויות מעוררות השראה מעולם הספורט הישראלי, להבין כי הצלחה אינה תוצאה של כישרון בלבד אלא של התמדה ועקביות, ולחזק את האמונה בכך שהעתיד נמצא בידיהם.

הנערים מקשיבים לדברי השחקנים (באדיבות המועדון)הנערים מקשיבים לדברי השחקנים (באדיבות המועדון)

מתחם ׳אופק׳ הינו מתחם כליאה ייחודי לנוער, והיחיד במדינת ישראל הפועל תחת מסגרת בית הסוהר. המתחם מותאם לאוכלוסיית קטינים וצעירים, ופועל במודל שיקומי המדגיש חינוך, ליווי אישי, רכישת כלים לחיים וחשיפה לדמויות חיוביות מהקהילה מתוך הבנה כי התערבות מותאמת בגיל צעיר עשויה לשנות מסלול חיים שלם.

הפעילות התקיימה בתמיכת פיקוד בית הסוהר ובהובלת מפקדת מתחם אופק, סגן-גונדר אושרית הדר, כחלק מהתפיסה השיקומית הרואה בחינוך לערכים, חשיפה למודלים חיוביים וחיזוק החוסן האישי כאבני יסוד בתהליך השיקום וההכוונה לדרך חדשה.

שחקני נתניה במתחם שחקני נתניה במתחם 'אופק' (באדיבות המועדון)

תת-גונדר רמי קסנטיני, מפקד בית הסוהר ׳רימונים־אופק׳, סיכם ואמר: “ישנה חשיבות רבה למפגשים מסוג זה, כחלק מראיית פני העתיד והחזרת הנערים לחברה. החיבור עם הקהילה משמעותי וחשוב, והחשיפה לחיים נורמטיביים מהווה נדבך מרכזי בדרך לשילוב מיטבי בחברה. השנה אנו מציינים את שנת שיקום האסיר בהובלת נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, המדגישה את מחויבות הארגון להרחבת מענים שיקומיים לחיזוק הקשר עם הקהילה וליצירת הזדמנויות אמיתיות לשינוי. מפגשים מסוג זה הם ביטוי ישיר למדיניות זו ולחזון של מתן הזדמנות אמיתית לפתוח דף חדש”.

