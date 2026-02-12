מכבי נתניה ביקרה בבית הסוהר 'רימונים-אופק'

בבית הסוהר ׳רימונים־אופק׳ התקיימה השבוע הרצאה מעוררת השראה של שחקני קבוצת הכדורגל מכבי נתניה, אשר הגיעו למתחם ׳אופק׳ ושוחחו עם הנערים על אמונה עצמית, התמדה ולמידה מטעויות. המפגש נערך באווירה פתוחה וכנה, במטרה לחזק את תחושת המסוגלות האישית ולעודד חשיבה חיובית ולקיחת אחריות על העתיד.

במהלך ההרצאה שיתפו השחקנים בסיפוריהם האישיים: על הקשיים שחוו בתחילת דרכם, ההתמודדות עם כישלונות ופציעות, והיכולת לבחור בכל פעם מחדש בדרך של עבודה קשה, משמעת ונחישות. המסר המרכזי שהועבר לנערים היה כי לכל אדם יש את הכוח לשנות את מסלול חייו, וכי גם משברים ואתגרים יכולים להפוך לקרש קפיצה לצמיחה והתפתחות.

המפגש היווה הזדמנות משמעותית עבור הנערים לפגוש דמויות מעוררות השראה מעולם הספורט הישראלי, להבין כי הצלחה אינה תוצאה של כישרון בלבד אלא של התמדה ועקביות, ולחזק את האמונה בכך שהעתיד נמצא בידיהם.

הנערים מקשיבים לדברי השחקנים (באדיבות המועדון)

מתחם ׳אופק׳ הינו מתחם כליאה ייחודי לנוער, והיחיד במדינת ישראל הפועל תחת מסגרת בית הסוהר. המתחם מותאם לאוכלוסיית קטינים וצעירים, ופועל במודל שיקומי המדגיש חינוך, ליווי אישי, רכישת כלים לחיים וחשיפה לדמויות חיוביות מהקהילה מתוך הבנה כי התערבות מותאמת בגיל צעיר עשויה לשנות מסלול חיים שלם.

הפעילות התקיימה בתמיכת פיקוד בית הסוהר ובהובלת מפקדת מתחם אופק, סגן-גונדר אושרית הדר, כחלק מהתפיסה השיקומית הרואה בחינוך לערכים, חשיפה למודלים חיוביים וחיזוק החוסן האישי כאבני יסוד בתהליך השיקום וההכוונה לדרך חדשה.

שחקני נתניה במתחם 'אופק' (באדיבות המועדון)

תת-גונדר רמי קסנטיני, מפקד בית הסוהר ׳רימונים־אופק׳, סיכם ואמר: “ישנה חשיבות רבה למפגשים מסוג זה, כחלק מראיית פני העתיד והחזרת הנערים לחברה. החיבור עם הקהילה משמעותי וחשוב, והחשיפה לחיים נורמטיביים מהווה נדבך מרכזי בדרך לשילוב מיטבי בחברה. השנה אנו מציינים את שנת שיקום האסיר בהובלת נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, המדגישה את מחויבות הארגון להרחבת מענים שיקומיים לחיזוק הקשר עם הקהילה וליצירת הזדמנויות אמיתיות לשינוי. מפגשים מסוג זה הם ביטוי ישיר למדיניות זו ולחזון של מתן הזדמנות אמיתית לפתוח דף חדש”.