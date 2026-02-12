"עשינו חיזוק משמעותי, באים לנצח את הפועל ב"ש"

שביעות רצון גדולה מאוד במועדון ספורט אשדוד אחרי סגירת חלון ההעברות של ינואר. במועדון מרגישים שעשו את המקסימום כדי לחזק את הקבוצה ברגע האמת של העונה.

כמו בשנים קודמות, גם הפעם הבעלים ג’קי בן זקן העמיד תקציב מיוחד לטובת חיזוק משמעותי בינואר, מתוך הבנה שצריך רענון אמיתי כדי לשנות מומנטום. באשדוד מאמינים שהמהלכים שנעשו יספיקו כדי לייצב את הקבוצה ולהבטיח את ההישארות בליגה בלי להיגרר למאבקים מיותרים עד הרגע האחרון.

במהלך החלון צירפה אשדוד שורה ארוכה של שחקנים: הייפורד בוהאן, ויקטור אוצ’איי, אבישי כהן, עילאי חג’ג’, איילון אלמוג ואריאל מנדי. מדובר בחיזוק כמעט בכל חוליה במגרש מההגנה ועד ההתקפה. חלק משמעותי מהשחקנים שכבר הצטרפו צפוי לפתוח במשחק הקרוב מול הפועל באר שבע, מה שמעיד על האמון הגדול שיש בצוות המקצועי ברכש החדש ועל הרצון לראות תוצאות כבר נגד באר שבע.

איילון אלמוג (מרטין גוטדאמק)

“יש את הכלים להפתיע כל קבוצה חזקה”

במועדון תולים הרבה תקוות באיילון אלמוג, שמוגדר כאחד השחקנים שיכולים להביא שינוי בחלק הקדמי עם מהירות, יצירתיות ואיום על השער. גם מהזרים החדשים, ויקטור אוצ’איי ואריאל מנדי, מצפים לתרומה מיידית גם מבחינת יכולת מקצועית וגם מבחינת אנרגיות חדשות בקבוצה.

"עשינו חיזוק משמעותי. באים לנצח את באר שבע. עם הסגל הזה יש לנו את הכלים כדי להפתיע כל קבוצה חזקה בליגה. אם נעשה את הדברים כמו שצריך וכמו בסיבוב הקודם, נשאיר את הנקודות אצלנו", אמרו שחקנים בעיר הנמל. בשורות אשדוד ייעדרו חמודי עאמר (מורחק) והפצועים רועי גורדנה ואבישי כהן.