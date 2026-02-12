קנטור: ממש רציתי לחזור, מרגישה שהכל מאחוריי

גולשת הרוח שרון קנטור חוזרת לעצמה אחרי תקופה ארוכה בה לא התחרתה בגלל פציעה ממנה היא סבלה. אתמול (רביעי) סגנית האלופה האולימפית בגלישת רוח חזרה להשלים תחרות מלאה וגם חזרה לפודיום כאשר זכתה במדליית הכסף בתחרות מהסבב העולמי בלנזרוטה.

את הפודיום בלנזרוטה השלימו כל המדליסטיות האולימפיות מפאריס 2024, כאשר במדליית הארד זכתה האלופה האולימפית מרטה מאגטי האיטלקיה. מדליסטית הארד האולימפית, אמה ווילסון, זכתה בזהב הפעם, אבל הבשורות הטובות הן שגם שרון קנטור חזרה להתחרות איתן ולעמוד לצידן על דוכן המנצחות.

לאחר שקיבלה את המדליה באיים הקנריים, שרון קנטור סיפרה בראיון ל-ONE על הקאמבק, המדליה, הפציעה שפגעה בה וזעזועי המוח מהם סבלה בתקופה האחרונה: “זה היה לי חסר, מאוד רציתי כבר לחזור ולהתחרות. היום אני כבר יכולה לומר שהפציעה הזו מאחוריי לחלוטין”.

שרון קנטור בתחרות (sailing energy)

שרון, איך הייתה התחרות בלנזרוטה?

“המון זמן לא התחריתי, מאז אליפות העולם ביולי, והרגשתי שאני ממש רוצה לחזור לזה. טסנו לתחרות הזאת בעיקר כדי לחזור ולהתחרות. היו מתחרות ברמה ממש גבוהה בלנזרוטה, כך שאני מרוצה מהיכולות שלי ומזה שהתחרות הסתיימה במדליה, על אף שלא היו שיוטי מדליות בגלל הרוח והכל נקבע לפי המיקומים של שיוטי המוקדמות. היו ימים איכותיים בים ואני מחכה להמשך”.

ניכר שהתאוששת מהפציעה בראש וחזרת לעניינים, אפשר לומר שזה מאחורייך?

“הכל בסדר, נראה שהכל מאחוריי. המבחן האחרון היה בתחרות הזו ואני שמחה לדעת שעברתי אותו. עברתי תקופה מאתגרת, החלמה מפציעה בראש זה בעיקר לפי תחושה ואין דרך לבדוק אם החלמתי לגמרי חוץ מההרגשה שלי”.

כמה זה הקשה עלייך?

“זה היה ממש מאתגר להבין איך בכלל אני צריכה להתנהל עם הפציעה, מה אני יכולה לעשות ומה לא, להבין איפה הגבולות שלי. למדתי קצת איך להתנהל עם זה, זה היה ניסוי וטעייה. לפעמים חציתי קצת את הגבולות, לפעמים נתתי יותר מקום להקשיב לגוף שלי והבנתי שיש תהליך של למידה וסבלנות, שעדיף לחכות שזה יעבור ואז אמשיך להתאמן”.

שרון קנטור, אמה ווילסון ומרטה מאגטי)sailing energy( (אחר)

איך נפצעת?

“זה היה מחנה אימון בלוס אנג’לס. הייתה לי נפילה חזקה על הציוד. עניין של חוסר ריכוז ונפילה לא נכונה. במהירות של גלשני ה-IQ נופלים חזק. לרוב אנחנו נופלים על המים והכל בסדר, אבל הפעם ממש התרסקתי על הציוד שלי. כשזה על ציוד זה מאוד כואב. בהתחלה לא הבנתי בכלל שחטפתי מכה בראש. למזלי הייתי עם קסדה, אבל עדיין חטפתי מכה חזקה שגרמה לי לפציעה ממושכת”.

מה הלאה?

“אנחנו רוצים לעשות הרבה תחרויות השנה. נחזור לארץ, נעשה מחנה אימון באילת עם תחרות קטנה שם, ואז שוב נטוס לכמה תחרויות - הגדולה שבהן תהיה אליפות אירופה. התגעגעתי לזה ממש, לכל החוויה של הטיסה, ההתרגשות והתחרויות. יהיה מעניין”.

מאמן נבחרת הנשים בגלישת רוח, שחר צוברי, סיכם את ההופעה בלנזרוטה: "‏הייתה תחרות טובה. מבחינת התנאים - היו את כל התנאים, גם רוחות קלות וגם חזקות, וכל סוגי המסלולים. זה שלב די מוקדם בעונה, אבל היו שתי מטרות עיקריות - האחת היא לייצר שבוע איכותי ‏וזה באמת קרה, והמטרה השנייה הייתה בעצם להבין איפה עומדות שרון קנטור ותמר שטיינברג כדי שנוכל לראות על מה צריך לעבוד עד התחרות הבאה. המטרה השנה היא לעשות יותר תחרויות. ‏עכשיו נחזור ויהיה לנו חודש וחצי של עבודה בארץ, ואז לאחר מכן נוכל להיות יותר מדויקים להמשך".