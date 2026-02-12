ליברפול שוקלת להציע 80 מיליון אירו עבור קונדה

ליברפול שוב מפנה זרקור לעבר ז’ול קונדה, והפעם עם מספרים ברורים על השולחן. על פי ‘דיילי מייל’, המועדון האנגלי שוקל להגיש הצעה בגובה 80 מיליון אירו על המגן הצרפתי בחלון ההעברות הקרוב, סכום שמתקרב מאוד לדרישות של ברצלונה.

קונדה, שהגיע לברצלונה מסביליה ב-2022 תמורת 50 מיליון אירו ועוד 10 מיליון בבונוסים, הפך עם השנים לבורג מרכזי במערך של האנזי פליק. למרות שגדל והתפתח כבלם, הוא ביסס את עצמו כמגן ימני פותח הן במועדון והן בנבחרת צרפת. כיום הוא מוערך בכ-65 מיליון אירו על פי טרנספרמרקט, אך סעיף השחרור שלו, שאינו פומבי, עומד על לא פחות מ-1 מיליארד אירו מאז חידוש חוזהו האחרון, כשהוא חתום עד 2030.

זו אינה הפעם הראשונה ששמו של הצרפתי בן ה-27 נקשר לליברפול. מאז 2023 צף שמו כמעט בכל קיץ כמועמד לחיזוק ההגנה באנפילד, אך לראשונה מוצמד לספקולציות גם תג מחיר ממשי של 80 מיליון אירו. לפי הדיווחים, ליברפול, שלה היסטוריה של עניין בקונדה, רואה בו יעד מרכזי, במיוחד על רקע פציעה "חמורה" שספג ג’רמי ז’אקה, בלם שאמור להצטרף לאנפילד בקיץ הבא.

ז'ול קונדה (IMAGO)

דילמה בקאמפ נואו

ברצלונה צפויה לקיץ עמוס במיוחד. במועדון מקווים לפעול בשוק לאחר שחזרו לכלל ה-1:1 בליגה הספרדית, אך ברור שגם מכירה משמעותית אחת או שתיים עשויות להישקל כדי לאפשר רכש יקר. התכנון כולל צירוף בלם חדש וחלוץ, ובמקביל תתקבל החלטה לגבי מרקוס רשפורד, שעליו מחזיקה ברצלונה באופציית רכישה בגובה 30 מיליון אירו.

בתוך כל זה, עתידו של קונדה אינו סגור לחלוטין. העונה הנוכחית הייתה מורכבת עבורו, ורמתו ירדה משמעותית ביחס לציפיות. עם זאת, הוא עדיין שחקן חשוב מאוד בסגל של פליק, במיוחד לאור המחסור באופציות טבעיות בעמדת המגן הימני.

בברצלונה לא ממהרים לוותר. ההערכה היא שרק הצעה שתתקרב ל-80 מיליון אירו תוביל לשקילת מכירה. אם קונדה יחזור ליכולתו הגבוהה בחודשים הקרובים, הסבירות שיעזוב תפחת משמעותית. מנגד, אם הירידה ביכולת תימשך ותגיע הזדמנות שוק אטרקטיבית, ייתכן שבקטלוניה יפתחו את הדלת.

כך או כך, ליברפול מאותתת שהיא מוכנה להשקיע סכום עתק כדי לצרף את אחד משחקני ההגנה הבולטים באירופה, וברצלונה ניצבת בפני קיץ שבו תצטרך לאזן בין הצורך הכלכלי לבין הרצון לשמור על עמודי התווך של הקבוצה.