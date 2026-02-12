יום חמישי, 12.02.2026 שעה 09:04
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

ליברפול שוקלת להציע 80 מיליון אירו עבור קונדה

דיווח באנגליה: שחקן ההגנה של ברצלונה מבוקש באנפילד, שם מוכנים לפתוח את הכיס כדי להחתימו. אלופת ספרד לא ממהרת לוותר, אך עשויה לפתוח את הדלת

|
ז'ול קונדה (IMAGO)
ז'ול קונדה (IMAGO)

ליברפול שוב מפנה זרקור לעבר ז’ול קונדה, והפעם עם מספרים ברורים על השולחן. על פי ‘דיילי מייל’, המועדון האנגלי שוקל להגיש הצעה בגובה 80 מיליון אירו על המגן הצרפתי בחלון ההעברות הקרוב, סכום שמתקרב מאוד לדרישות של ברצלונה.

קונדה, שהגיע לברצלונה מסביליה ב-2022 תמורת 50 מיליון אירו ועוד 10 מיליון בבונוסים, הפך עם השנים לבורג מרכזי במערך של האנזי פליק. למרות שגדל והתפתח כבלם, הוא ביסס את עצמו כמגן ימני פותח הן במועדון והן בנבחרת צרפת. כיום הוא מוערך בכ-65 מיליון אירו על פי טרנספרמרקט, אך סעיף השחרור שלו, שאינו פומבי, עומד על לא פחות מ-1 מיליארד אירו מאז חידוש חוזהו האחרון, כשהוא חתום עד 2030.

זו אינה הפעם הראשונה ששמו של הצרפתי בן ה-27 נקשר לליברפול. מאז 2023 צף שמו כמעט בכל קיץ כמועמד לחיזוק ההגנה באנפילד, אך לראשונה מוצמד לספקולציות גם תג מחיר ממשי של 80 מיליון אירו. לפי הדיווחים, ליברפול, שלה היסטוריה של עניין בקונדה, רואה בו יעד מרכזי, במיוחד על רקע פציעה "חמורה" שספג ג’רמי ז’אקה, בלם שאמור להצטרף לאנפילד בקיץ הבא.

זז'ול קונדה (IMAGO)

דילמה בקאמפ נואו

ברצלונה צפויה לקיץ עמוס במיוחד. במועדון מקווים לפעול בשוק לאחר שחזרו לכלל ה-1:1 בליגה הספרדית, אך ברור שגם מכירה משמעותית אחת או שתיים עשויות להישקל כדי לאפשר רכש יקר. התכנון כולל צירוף בלם חדש וחלוץ, ובמקביל תתקבל החלטה לגבי מרקוס רשפורד, שעליו מחזיקה ברצלונה באופציית רכישה בגובה 30 מיליון אירו.

בתוך כל זה, עתידו של קונדה אינו סגור לחלוטין. העונה הנוכחית הייתה מורכבת עבורו, ורמתו ירדה משמעותית ביחס לציפיות. עם זאת, הוא עדיין שחקן חשוב מאוד בסגל של פליק, במיוחד לאור המחסור באופציות טבעיות בעמדת המגן הימני.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

בברצלונה לא ממהרים לוותר. ההערכה היא שרק הצעה שתתקרב ל-80 מיליון אירו תוביל לשקילת מכירה. אם קונדה יחזור ליכולתו הגבוהה בחודשים הקרובים, הסבירות שיעזוב תפחת משמעותית. מנגד, אם הירידה ביכולת תימשך ותגיע הזדמנות שוק אטרקטיבית, ייתכן שבקטלוניה יפתחו את הדלת.

כך או כך, ליברפול מאותתת שהיא מוכנה להשקיע סכום עתק כדי לצרף את אחד משחקני ההגנה הבולטים באירופה, וברצלונה ניצבת בפני קיץ שבו תצטרך לאזן בין הצורך הכלכלי לבין הרצון לשמור על עמודי התווך של הקבוצה.

