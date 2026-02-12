שחקן הבית של פ.ס.ז' שמציע את עצמו לברצלונה

מקרה דרו עשוי לקבל המשך בדמות פרק חדש ובלתי צפוי לחלוטין. בדיוק כפי שלפני שבועות ספורים הקשר לשעבר של ברצלונה הודיע למועדון על כוונתו לעזוב כבר בחלון ההעברות של החורף, וכעבור ימים אחדים אישר את חתימתו בפ.ס.ז', כעת שחקן בית מוערך של המועדון הצרפתי מסתובב ברחבי אירופה ובוחן הצעות אפשריות מהמועדונים הגדולים של היבשת.

כמובן, ברצלונה היא אחת הקבוצות שהונחה בפניה האפשרות לצרף את עמנואל מבמבה. מדובר במגן צעיר בן 17 שמסיים את חוזהו בפ.ס.ז' בתום העונה, ובשבועות האחרונים הוא דוחה את המגעים בנוגע לחידוש חוזהו. מבמבה הוא מגן שמאלי, אם כי לעיתים שיחק גם כבלם. הוא בולט בזכות המהירות והחדות שלו, וכן מציג שליטה טובה למדי בכדור. מאפיינים אלו הפכו אותו לפני חודשים אחדים לאחד משחקני העתיד המסומנים של פ.ס.ז'.

עם זאת, ההתפתחות לא הייתה כפי שציפו. תחת פיקוחו של לואיס אנריקה, ישנם מספר שחקני נוער שמשתלבים מעת לעת באימוני הקבוצה הראשונה. מדובר באותם נבחרים שהמאמן נוהג לזמן לסגל ואף להעניק להם דקות משחק. ובכל זאת, עמנואל מבמבה אינו נמנה עם אותה רשימה מצומצמת.

לואיס אנריקה (IMAGO)

יגיע בחינם?

המגן ממוצא קונגולזי מסיים את חוזהו בסוף העונה הנוכחית, והמצב הנוכחי הוביל לכך שסוכנו מעכב את הצעת החידוש שהוגשה לו, מתוך רצון לראות כיצד יגיב השוק והאם יגיעו הצעות אטרקטיביות מעבר לפ.ס.ז'. אין זה מפתיע שבימים האחרונים שמו של עמנואל מבמבה נקשר למועדונים כמו באיירן מינכן.

אין כל סימן למלחמה בין ברצלונה לפ.ס.ז', ואין רמז לנקמה מצידה של ברצלונה לאחר שדרו פרננדס בחר לכפות את עזיבתו לפאריס. מצבו של מבמבה דומה, אך לא זהה, לזה של דרו.

למבמבה יש הצעה לחידוש החוזה. למעשה, על פי ‘לאקיפ’, המגעים מתנהלים ובמועדון משוכנעים כי יושג הסכם סופי שיבטיח את המשך דרכו של שחקן הנוער. שאלה אחרת לחלוטין היא האם, בהיעדר הסכם חתום, סביבתו של מבמבה בוחנת ברצינות את האפשרות לשחק במועדון אחר מעבר לפ.ס.ז', או שמא מנצלת את המצב הנוכחי כדי לדרוש תמורות כלכליות גבוהות יותר.