ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מסי נפצע, המשחק של מיאמי בפוארטו ריקו נדחה

הפרעוש סובל מאי נוחות ברגל שמאל, מה שהוביל לביטול משחק ההכנה של הקבוצה מפלורידה, שעשוי להיות משוחק לאחר תחילת עונת ה-MLS. הכוכב פרסם התנצלות

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי נפצע במהלך קדם העונה של אינטר מיאמי, והקבוצה האמריקאית נאלצה לבטל את משחקה המתוכנן בפוארטו ריקו בעקבות הפציעה. הכוכב הארגנטינאי סובל מ"מתיחה בשריר ההמסטרינג השמאלי", כך נמסר בהודעה רפואית רשמית של המועדון.

אינטר מיאמי, שנמצאת בימים אלה במסע משחקים ברחבי אמריקה, עדכנה כי מסי נפגע במהלך המשחק מול ברצלונה SC באקוודור, פציעה ש"נמשכת מאז". על פי הודעת האלופה, מסי לא השתתף באימון שנערך ביום רביעי בשל אותה מתיחה, ועבר בדיקות נוספות שאישרו את האבחנה.

במועדון הוסיפו כי "חזרתו ההדרגתית לאימונים תהיה תלויה בהתפתחות הקלינית והתפקודית שלו בימים הקרובים".

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

המשחק בפוארטו ריקו נדחה

על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים בפוארטו ריקו, הפציעה הובילה להשעיה זמנית של המשחק מול אינדפנדיינטה דל ואייה מאקוודור, שהיה אמור להתקיים ביום שישי באצטדיון חואן רמון לובריאל בבאיאמון. לפי העיתון "אל נואבו דיה", המועד החדש המיועד לקיום המשחק הוא 26 בפברואר, שבוע לאחר פתיחת עונת ה-MLS 2026.

חברת VRDG Entertainment, המארגנת את המשחק יחד עם המועדון מפלורידה, פרסמה הודעה ובה נכתב: "נוכח הבשורה המצערת והבלתי צפויה הזו, כל הצדדים הסכימו שהאירוע חייב להתקיים, אך עם השתתפותו של ליאו מסי, שהוא הדמות המרכזית. אינטר מיאמי, אינדפנדיינטה דל ואייה, המארגנים ונציגי ממשלת פוארטו ריקו פעלו יחד כדי למצוא פתרון שלא יבטל את האירוע ויאפשר לאוהדים לראות את מסי, לנוכח המצב הבלתי צפוי".

עוד נמסר: "אנו מודים על התמיכה וההבנה. בשבועות הקרובים נשמור על פעילות תקשורתית כדי לשמר את המומנטום החיובי, את ציפיית הקהל ואת ערך נוכחותו כספונסר. בשעות הקרובות נקיים שיחות אישיות כדי להשיב על כל שאלה ולוודא שהכל מתקדם בצורה מסודרת לקראת המועד החדש".

המשחק נדחה. ליאו מסי (IMAGO)המשחק נדחה. ליאו מסי (IMAGO)

מסי עצמו פרסם סרטון ברשתות החברתיות ופנה לאוהדים בפוארטו ריקו: "רציתי לשלוח הודעה לאנשים בפוארטו ריקו, גם לאלו שתכננו להגיע לאימון וגם למשחק. את המשחק האחרון באקוודור סיימתי עם אי נוחות מסוימת ולכן יצאתי מוקדם. יחד עם אנשי המועדון והארגון הוחלט להשעות את המשחק. אני מקווה שנוכל לקבוע מועד חדש, לבקר אתכם בקרוב ולשלוח לכם הרבה אהבה. ידענו שכל הכרטיסים נמכרו, ואנחנו מקווים שנוכל לקיים זאת בהמשך".

כל הכרטיסים למשחק נמכרו בתוך 17 דקות בלבד מרגע פתיחת המכירה ב-30 בינואר, נתון שמעיד על הביקוש האדיר לראות את מסי מקרוב. בקיץ הקרוב שואף מסי להשתתף בגביע העולם שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, שם תגן ארגנטינה על התואר בו זכתה בקטאר 2022.

