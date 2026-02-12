מסי נפצע, המשחק של מיאמי בפוארטו ריקו נדחה

ליאו מסי נפצע במהלך קדם העונה של אינטר מיאמי, והקבוצה האמריקאית נאלצה לבטל את משחקה המתוכנן בפוארטו ריקו בעקבות הפציעה. הכוכב הארגנטינאי סובל מ"מתיחה בשריר ההמסטרינג השמאלי", כך נמסר בהודעה רפואית רשמית של המועדון.

אינטר מיאמי, שנמצאת בימים אלה במסע משחקים ברחבי אמריקה, עדכנה כי מסי נפגע במהלך המשחק מול ברצלונה SC באקוודור, פציעה ש"נמשכת מאז". על פי הודעת האלופה, מסי לא השתתף באימון שנערך ביום רביעי בשל אותה מתיחה, ועבר בדיקות נוספות שאישרו את האבחנה.

במועדון הוסיפו כי "חזרתו ההדרגתית לאימונים תהיה תלויה בהתפתחות הקלינית והתפקודית שלו בימים הקרובים".

ליאו מסי (IMAGO)

המשחק בפוארטו ריקו נדחה

על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים בפוארטו ריקו, הפציעה הובילה להשעיה זמנית של המשחק מול אינדפנדיינטה דל ואייה מאקוודור, שהיה אמור להתקיים ביום שישי באצטדיון חואן רמון לובריאל בבאיאמון. לפי העיתון "אל נואבו דיה", המועד החדש המיועד לקיום המשחק הוא 26 בפברואר, שבוע לאחר פתיחת עונת ה-MLS 2026.

חברת VRDG Entertainment, המארגנת את המשחק יחד עם המועדון מפלורידה, פרסמה הודעה ובה נכתב: "נוכח הבשורה המצערת והבלתי צפויה הזו, כל הצדדים הסכימו שהאירוע חייב להתקיים, אך עם השתתפותו של ליאו מסי, שהוא הדמות המרכזית. אינטר מיאמי, אינדפנדיינטה דל ואייה, המארגנים ונציגי ממשלת פוארטו ריקו פעלו יחד כדי למצוא פתרון שלא יבטל את האירוע ויאפשר לאוהדים לראות את מסי, לנוכח המצב הבלתי צפוי".

עוד נמסר: "אנו מודים על התמיכה וההבנה. בשבועות הקרובים נשמור על פעילות תקשורתית כדי לשמר את המומנטום החיובי, את ציפיית הקהל ואת ערך נוכחותו כספונסר. בשעות הקרובות נקיים שיחות אישיות כדי להשיב על כל שאלה ולוודא שהכל מתקדם בצורה מסודרת לקראת המועד החדש".

המשחק נדחה. ליאו מסי (IMAGO)

מסי עצמו פרסם סרטון ברשתות החברתיות ופנה לאוהדים בפוארטו ריקו: "רציתי לשלוח הודעה לאנשים בפוארטו ריקו, גם לאלו שתכננו להגיע לאימון וגם למשחק. את המשחק האחרון באקוודור סיימתי עם אי נוחות מסוימת ולכן יצאתי מוקדם. יחד עם אנשי המועדון והארגון הוחלט להשעות את המשחק. אני מקווה שנוכל לקבוע מועד חדש, לבקר אתכם בקרוב ולשלוח לכם הרבה אהבה. ידענו שכל הכרטיסים נמכרו, ואנחנו מקווים שנוכל לקיים זאת בהמשך".

כל הכרטיסים למשחק נמכרו בתוך 17 דקות בלבד מרגע פתיחת המכירה ב-30 בינואר, נתון שמעיד על הביקוש האדיר לראות את מסי מקרוב. בקיץ הקרוב שואף מסי להשתתף בגביע העולם שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, שם תגן ארגנטינה על התואר בו זכתה בקטאר 2022.