"לא יפתיע אם סיטי תצא לרצף ניצחונות ותזכה"

פפ גווארדיולה הבטיח כי מנצ'סטר סיטי "תנשוף בעורפה של ארסנל", וכרגע נראה שהוא גם מקיים. המאבק על תואר הפרמייר ליג נכנס לישורת מרתקת, והתכולים עושים כל שביכולתם כדי לצמצם פערים מהמוליכה.

סיטי גיבתה את הקאמבק המדהים מול ליברפול באנפילד ביום ראשון עם תצוגה מוחצת במחצית הראשונה מול פולהאם אמש (רביעי), בדרך לניצחון 0:3. הקבוצה של גווארדיולה צוברת תאוצה ומפגרת כעת רק ב-3 נקודות אחרי ארסנל, כשהקרב הדו ראשי בצמרת הולך ומתחמם.

ארסנל של מיקל ארטטה תתארח אצל ברנטפורד הקשוחה בתקווה להחזיר לעצמה יתרון של 6 נקודות, אך תגיע תחת לחץ, בידיעה שסיטי עשתה את שלה ובסטייל. למרות זאת, גווארדיולה סירב להיסחף לשיח על אליפות בשלב הזה של העונה.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

"לא היינו בפיגור 9 נקודות לפני אנפילד, ואנחנו לא בפיגור 3 נקודות לפני ברנטפורד נגד ארסנל, אחרי זה נראה", אמר המאמן הספרדי. "אני תמיד אומר שהמיקוד הוא לגדול, לגדול, לגדול. איך אנחנו יכולים להיות עקביים יותר לאורך 90 דקות, איך להשתפר, והשחקנים מרגישים שהם עושים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לעשות זאת מבחינת מנטליות ודפוסים הגנתיים והתקפיים, ואנחנו עושים את זה".

האמונה חזרה לאיתיחאד

חגיגות השחקנים בסיום, לאחר ששמרו על שער נקי, המחישו את הלכידות והאופי שנבנו מחדש. נראה כי הניצחון באנפילד החזיר לסיטי ולאנשיה את האמונה שהם מסוגלים להדביק את ארסנל, גם אם העונה לא תמיד הייתה דורסנית כפי שהתרגלו.

לסיטי יש את הידע והניסיון, אחרי שזכתה באליפות ב-6 מתוך 8 העונות האחרונות. בארסנל, מנגד, מקווים שלא יחזרו על תסריט של 3 השנים האחרונות, בהן סיימו כסגנית.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים בטירוף (רויטרס)

שיי גיבן, שוער העבר של סיטי, אמר: "יש עדיין שבריריות שלא ראינו בעבר, אבל יש להם את הארסנל לצאת עכשיו לריצה מטורפת ולהישאר בלתי מנוצחים. זה לא משפט גדול להגיד את זה. הדרך שבה ניצחו ביום ראשון, הפן הפסיכולוגי, הם אמרו לעצמם, 'זה שלנו לקחת'. האמונה עוברת בכל המועדון וגם אצל האוהדים, שחושבים שיש להם עדיין סיכוי גדול".

אלן שירר הוסיף: "לא יפתיע רבים אם הם ייצאו לרצף ניצחונות. במיוחד אחרי המשחק בסוף השבוע, ראו שהם מלאים ביטחון, אמונה ואנרגיה. הם עשו את העבודה והחזירו את הלחץ לארסנל עם פער של 3 נקודות בלבד".

הלחץ כעת עובר לארסנל, שתפגוש את ברנטפורד באצטדיון G Tech. ניצחון שם, ובהמשך מול וולבס מהמקום האחרון בשבוע הבא, עשוי להעניק לה שוב יתרון של 9 נקודות ולשנות את התמונה.

שחקני ארסנל (IMAGO)

ב-22 במרץ ייפגשו שתי הקבוצות בגמר גביע הליגה בוומבלי, עם הזדמנות להנחית מהלומה פסיכולוגית ראשונה וישירה. נתון מעניין מראה כי 7 מ-12 הזוכות האחרונות בגביע הליגה המשיכו לזכות לפחות בתואר נוסף באותה עונה, מה שמדגיש את חשיבות המעמד. השתיים אמורות להיפגש גם באפריל במסגרת הליגה באיתיחאד, אך ייתכן שייפגשו עד 3 פעמים נוספות אם יתקדמו בליגת האלופות ובגביע האנגלי.

בינואר ארסנל לא צירפה שחקנים, בעוד סיטי התחזקה באנטואן סמניו, שכבר כבש 5 שערים, ובמרק גואהי האנגלי, שתרם לשער נקי. "אנחנו גדלים", אמר גווארדיולה. "היינו יחד, רגועים יותר עם הכדור, עשינו תנועות פנימה והחוצה. אולי העמדה של ניקו אוריילי ופיל לא הייתה מושלמת, אבל לפעמים זה קורה. באופן כללי אני מאוד מרוצה. סבלנו בפולהאם והיום, אחרי מאמץ פיזי ורגשי באנפילד, זה היה מסובך, אבל דיברנו הרבה ואמרתי להם 'חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות את זה שוב', ועשינו את זה".

גם ארלינג הולאנד ממשיך לספק מספרים. הנורבגי כבש מול פולהאם והגיע ל-42 שערים העונה במדי המועדון והנבחרת ב-42 משחקים. עם זאת, זה היה שער הליגה הראשון שלו לא מהנקודה הלבנה מאז 20 בדצמבר מול ווסטהאם, אחרי רצף של 24 בעיטות ממשחק פתוח ללא שער.

ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)

החלוץ בן ה-25 שיחק רק מחצית אחת והוחלף על ידי עומאר מרמוש. גווארדיולה הסביר כי השחקן חש "אי נוחות קלה". "הוא אמר לי שהוא לא מרגיש בנוח, ובמצב של 0:3 ועם הרבה משחקים לפנינו, ובהתחשב בכך שיש לנו את עומאר, זה היה הגיוני להחליף אותו. הסיבה? הרבה משחקים".