הוגדר כילד פלא ללא הצדקה: הכירו את רדולוביץ'

לו מישהו היה מספר לפני 5 שנים לאנדריה רדולוביץ' שהוא ימצא את עצמו בהפועל חיפה בגיל 23, הוא לא היה מאמין. לא רק כי סביר שכלל לא שמע אז על המועדון הישראלי, אלא מפני ששמו קושר לקבוצות גדולות פי כמה. הוא פרץ אז לתודעה במדי הכוכב האדום בלגרד, ובתקשורת שלחו אותו ליעדים מפוארים בהחלט.

באיטליה דיווחו כי אינטר ומילאן הציעו תמורתו סכומים נאים. בגרמניה נטען כי לברקוזן עוקבת אחריו. הצהובון הבריטי ‘סאן’ פרסם כי מנצ'סטר סיטי מעוניינת לראות אותו בשורותיה. אפילו ברצלונה הוזכרה איפשהו, והיה גם ציטוט לפיו "רדולוביץ' הוא אחד השחקנים הצעירים הטובים בעולם". יש רק בעיה גדולה אחת עם האמירה המופרכת הזו – היא שייכת לאיגור קואיץ', סוכנו של השחקן.

מה עשה רדולוביץ' כדי לככב בכותרות כה רבות? למען האמת, לא יותר מדי. היו לו מספר הופעות טובות בליגת הנוער של אופ"א במדי הכוכב האדום, אז הבקיע שני שערים כמעט זהים מול טוטנהאם ואולימפיאקוס – כניסה לרחבה משמאל ובעיטה שטוחה לפינה הרחוקה. כך הוא השתדל לבוא לידי ביטוי כאשר הוצב באגף השמאלי, אך פעמים רבות העדיפו המאמנים לשלב אותו דווקא מימין. רדולוביץ' ניחן במהירות ובזריזות, אהב לחתוך למרכז כדי לנצל את רגלו השמאלית החזקה ולאיים על השער מכל הטווחים. התכונה הזו גרמה למישהו לכנות אותו "שרדאן שאקירי הסרבי", וזה תפס למשך תקופה מסוימת.

שרדאן שאקירי. ההשוואה לה זכה רדולוביץ' (רויטרס)

את הופעת הבכורה בקבוצה הבכירה של הכוכב האדום ערך רדולוביץ' עוד לפני יום הולדתו ה-18. המאמן דיאן סטנקוביץ' שילב אותו ביוני 2020 כמחליף בהפסקה מול ראדניק החלשה, וכאשר נשרק פנדל מאוחר לטובת האדומים-לבנים החליטו כולם שזו הזדמנות מצוינת להעניק לנער הזדמנות להבקיע במשחקו הראשון. השוער מילאן בוריאן הגיש לו את הכדור ואיחל לו הצלחה, וראדולוביץ' אכן דייק. "זו חוויה מדהימה. זה היום הכי גדול בחיי", הוא התלהב.

במשחקו השני, הצטיין רדולוביץ' עם בישול, והעיתונות הסרבית החלה לאבד את הקשר עם המציאות. זה כלל לא חדש, כי כך היא נוטה לעשות בדרך כלל. בצהובונים הסרבים לא יכול להיות אמצע – הכל שחור או לבן. כל הפסד של הכוכב האדום מוגדר כקטסטרופה, בעוד כל פעולה טובה של צעיר מוכשר גורמת להכתרתו כעילוי חריג. שחקנים רבים מהאקדמיה של הכוכב האדום ופרטיזן לא ידעו לעמוד בעומס ציפיות נטולות כל הגיון, וכך היה עם רדולוביץ'. סוכנו ניסה למנף את ההמולה לטובתו באופן מוגזם, וזה רק הוסיף לחץ. עבור שחקן שבסך הכל הבקיע בפנדל וחילק כמה מסירות טובות, ומיד קושר למנצ'סטר סיטי ולאינטר, זה בהחלט היה יותר מדי.

אנדריה רדולוביץ' (IMAGO)

"אולי אנדריה חשב שהוא טוב יותר ממה שהוא באמת. היה המון הייפ סביבו כשהוא עלה לבוגרים בכוכב האדום. הייתה תקווה שהוא יתפתח לכוכב. יש לו צעד ראשון טוב אחרי שהוא מקבל את הכדור, והוא מסוגל לייצר מצב בעיטה מכלום. זה משך אליו תשומת לב, אבל הוא אף פעם לא היה יציב מספיק ברמה הנאותה. יש כאלה שעדיין מחכים שהוא יתפוצץ, וזה ממש לא קרה בינתיים", מספר העיתונאי הסרבי דיאן סטנקוביץ'

למעשה, בכוכב האדום לא הותיר רדולוביץ' חותם כלשהו בסופו של דבר. 2021 הייתה שנה עגומה עבורו – תחילה הוא סבל מפציעה, ואז נדבק במחלת הנשיקה שהשביתה אותו לתקופה ממשוכת. עם שובו לכשירות, הוחלט במועדון שהוא חייב לצבור ניסיון בהשאלות, והקשר נדד לגרפיצ'אר בליגה השנייה, למלאדוסט, ולבסוף לראדניק – הקבוצה מולה הבקיע את הפנדל המרגש ההוא. ביצועיו לא שכנעו את הגורמים שעקבו אחרי התפתחותו, וב-2023 העדיפה הכוכב האדום למכור אותו לווייבודינה תמורת כחצי מיליון יורו. אחרי שמועות על מנצ'סטר סיטי ולברקוזן, זה הרגיש מאכזב למדי.

עונתו הראשונה בווייבודינה הייתה טובה יחסית, עם 6 שערים ו-7 בישולים ב-26 משחקי ליגה באגף הימני. את ההופעה הטובה ביותר סיפק מול באצ'קה טופולה של ז'רקו לאזטיץ' ונמניה סטואיץ' כאשר הבקיע צמד והוביל את קבוצתו לניצחון. זה גרם לסוכנו לחדש את הניסיונות לאתר מעבר לליגה בכירה יותר, ולפני שנה הוכתרו המאמצים בהצלחה. ראפיד וינה החתימה את רדולוביץ' בהשאלה, והוא יצא לראשונה מחוץ לגבולות סרביה.

ז'רקו לאזטיץ'. ספג צמד מרדולוביץ' (רדאד ג'בארה)

הבחירה בווינה הייתה מצוינת עבורו, כי אחותו עובדת בבירת אוסטריה כזמרת אופרה, וגם דודו מתגורר בעיר. ההתאקלמות הייתה קלה יותר בזכות כך, וכבר בהופעת הבכורה הבקיע רדולוביץ' שער נאה בתנועה האופיינית שלו. "שחקן ההגנה לא הכיר אותי ואיפשר לי לעשות את המהלך הכי טוב שלי", הוא סיפר אחרי החגיגה. חוסר המודעות לתכונותיו החזקות באמת עזרה לו, וגם במשחק השני במדי ראפיד הוא הבקיע שער דומה, אך אחרי שהאוסטרים למדו אותו קצת יותר, התפוקה נעלמה.

החודשים הראשונים בכל זאת הספיקו על מנת לגרום לראפיד לממש את האופציה ולהחתימו תמורת כמיליון אירו בקיץ האחרון. ואולם, בתחילת העונה הנוכחית תרומתו הייתה דלה יחסית, כשירותו לא הייתה סדירה, והוא איבד את המקום בהרכב. "ברור שיש לראדולוביץ' פוטנציאל, אך הוא לא ממצה אותו על המגרש ולא מספק 100 אחוזים מיכולתו. האוהדים אהבו את הסגנון היצירתי שלו, אבל הוא סבל מחוסר יציבות, והקדנציה הזו בינתיים לא מוצלחת. אולי הוא יוכל להיות מרוצה יותר בקבוצתו החדשה", מספר העיתונאי האוסטרי אלכסנדר הובר.

את הבעיות של רדולוביץ' ניתן לראות גם בנבחרותיו. הוא נולד בקוטור, עיר החוף הציורית כאשר היא עדיין הייתה חלק מהאיחוד עם סרביה, ולפיכך שתי האופציות היו פתוחות בפניו. כאוהד שרוף של הכוכב האדום, טען השחקן שהוא מעדיף לשחק במדי סרביה, ובחירתו התקבלה בהתלהבות כאשר זומן לנבחרת עד גיל 17. כאשר פרץ לסגל הראשון של הכוכב האדום, הוא פנטז גם על זימון לנבחרת הבוגרת, אך זה ממש לא קרה, ובשלב מסוים חזרה מונטנגרו להיות רלוונטית מבחינתו. ב-2022, אחרי שמאס בהמתנה לסרבים, הוא קיבל הצעה לייצג את נבחרת מונטנגרו עד גיל 21, ובחלוף שנה גם את הנבחרת הבוגרת.

אנדריה רדולוביץ' (IMAGO)

רוברט פרוסינצ'קי, שאימן את נבחרת מונטנגרו, אמר בשלהי 2024: "אנדריה מוסיף לנו מרץ ואנרגיה. הוא יודע לשחק באחד על אחד, יש לו כדרור טוב, וזה משהו שחסר לנו. ברור שמגיע לו לקבל הזדמנות". היחסים ביניהם היו טובים בשלב זה, אך בסתיו האחרון הגיע הפיצוץ. רדולוביץ' לא הגיע לנבחרת מסיבות בריאותיות, אך השתתף במשחקה של ראפיד זמן קצר לאחר מכן, וגרר תגובה צינית מפרוסינצ'קי, שהטיל ספק במחויבותו ובמחויבותו למונטנגרו.

תגובתו של השחקן הייתה חריפה. במכתב פתוח ליו"ר ההתאחדות דיאן סאביצ'ביץ' הוא הכריז: "הסברתי למאמן שאני סובל מסחרחורות, הקאות ואפילו מאבד הכרה. הצוות הרפואי באוסטריה ערך לי בדיקות במהלך פגרת הנבחרות. המאמן אפילו לא התעניין במצבי. כאשר שיחקתי בראפיד במשחק ידידות כדי לבחון את כשירותי, הוא בחר לבקר אותי. הוא הטיל ספק באהבתי למונטנגרו, וזה לא אנושי מצידו".

פרוסינצ'קי עזב את תפקידו זמן קצר לאחר מכן, והמאמן הלאומי החדש מירקו ווצ'יניץ' בינתיים לא זימן אותו. אולי התקופה בהפועל חיפה תסייע לחזור לכושר, ובסרביה מניחים שהסיכוי לכך גבוה. "הפועל חיפה והליגה הישראלית בהחלט יכולות להתאים לראדולוביץ'", אומר סטנקוביץ'. אם זה יקרה, קבוצתו של חיים סילבס תקבל שחקן יצירתי ורב גוני יחסית, אבל לא כדאי לצפות לסקאוטים של מנצ'סטר סיטי וברצלונה ביציעי האצטדיון החיפאי.