סל ניצחון ללנארד מול דוראנט, 49 הפרש לניו יורק

יוסטון (20:33) - קליפרס (28:26) 105:102

רגע לפני אירוח האולסטאר, קוואי לנארד סיפק סיומת הוליוודית בטויוטה סנטר עם סל ניצחון כשתי שניות לבאזר, שהעניק לקליפרס ניצחון דרמטי על יוסטון. הכוכב סיים עם 27 נקודות ו-12 ריבאונדים, כש-19 מהן הגיעו ברבע האחרון, כולל ג’אמפ אופייני מחצי מרחק עם עבירה שקבע את התוצאה. טארי איסון החטיא ניסיון להשוות בצד השני. הקליפרס מחקו פיגור 13 מסוף הרבע השלישי עם ריצת 0:12, ולנארד המשיך את הרצף המרשים שלו עם משחק 33 ברציפות של 20+ נקודות. בנדיקט מת’ורין וקריס דאן תרמו 16 נקודות כל אחד, ברוק לופז הוסיף 15. מנגד קווין דוראנט רשם 21 נקודות, 8 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-8 איבודים, ריד שפרד קלע 17, ג’בארי סמית’ ג’וניור 16 עם 12 ריבאונדים ואלפרן שנגון 16 עם 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים.

דנבר (20:35) - ממפיס (33:20) 116:122

ניקולה יוקיץ’ וג’מאל מארי חיממו מנועים לקראת אירועי האולסטאר והובילו את דנבר לניצחון על ממפיס, ניצחון שממקם את הנאגטס על 35:20 למרות עונה רוויית פציעות שבה כל חמשת שחקני החמישייה החמיצו משחקים. יוקיץ’ רשם טריפל דאבל מספר 184 בקריירה עם 26 נקודות, 15 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, כולל המסירה לשלשה של טים הארדוויי ג’וניור 5 שניות לסיום הרבע השלישי שקבעה 81:93. מארי תרם 22 נקודות ודייק ב-4 מ-4 מהקו ב-11.7 השניות האחרונות, הארדוויי הוסיף 21. הגריזליס, שהפסידו 10 מ-12 האחרונים, מחקו פיגור 15 ברבע הרביעי כשמרבית הקאמבק הגיע בזמן שיוקיץ’ נח, ואף השוו ל-68 אחרי שלשה של ג’י ג’י ג’קסון השני שסיים עם 21 נקודות, אך לא הצליחו לעלות ליתרון. דנבר ברחה ברבע השני עם 4 שלשות רצופות ל-33:44, ממפיס סגרה את המחצית בריצת 0:7 ל-60:54, אך לא הצליחה להשלים מהפך.

פיניקס (23:32) - אוקלהומה (13:42) 136:109

אוקלהומה סיטי המשיכה להיראות כמו קבוצה בלתי עצירה כשהביסה את פיניקס, במשחק שבו הובילה בלפחות 20 נקודות לאורך כל המחצית השנייה ואף פתחה פער שיא של 37 ברבע השלישי. ג’יילן וויליאמס הצטיין עם 28 נקודות ב-11 מ-12 מהשדה, לצד 5 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, אייזיאה ג’ו הוסיף 21 עם 6 מ-8 לשלוש, וקנריץ’ וויליאמס תרם 15 בעוד צ’ט הולמגרן סיים עם 13. האלופה המכהנת, שניצחה 4 מ-6 האחרונים, קלעה ב-58.4% מהשדה וקיבלה 74 נקודות משחקני הספסל, כשהיא מוליכה 52:75 כבר בהפסקה אחרי 11 מ-18 לשלוש במחצית הראשונה. מנגד דילון ברוקס קלע 23 לפיניקס, רויס אוניל וג’ורדן גודווין הוסיפו 12 כל אחד. שתי הקבוצות חסרו שחקנים משמעותיים: הסאנס ללא דווין בוקר, ג’יילן גרין וגרייסון אלן, בעוד הת’אנדר הסתדרו בלי שיי גילג’ס אלכסנדר, שנעדר משחק רביעי ברציפות ומדורג שני בליגה עם 31.8 נקודות בממוצע, ובלי אייג’יי מיטשל.

פילדלפיה (24:30) - ניו יורק (20:35) 138:89

הניקס התפוצצו בפילדלפיה עם ניצחון מוחץ, כשחוזה אלברדו גנב את ההצגה מהספסל והקהל הכתום כבר שר לו "חוזה" ביציעים. הרכז התפוצץ ל-26 נקודות, כולל 8 מ-13 לשלוש, לצד 4 אסיסטים, 5 חטיפות ומדד פלוס מינוס 35+ ב-19 דקות בלבד. דווקא ביום שבו ג’יילן ברונסון הסתפק ב-8 נקודות ו-6 זריקות ב-30 דקות, אלברדו דאג להשכיח את ההפסד לאינדיאנה בהארכה. מיקל ברידג’ס תרם 22 וקארל אנתוני טאונס הוסיף 21 עם 11 ריבאונדים. מנגד טייריס מקסי קלע 32 לפילי, ששיחקה ללא ג’ואל אמביד, פיגרה 36:23 כבר אחרי רבע ראשון והתרסקה עם 36:19 ברבע השני.

טורונטו (23:32) - דטרויט (13:40) 113:95

דטרויט יצאה לפגרת האולסטאר עם הצהרת כוונות נוספת, כשגברה על טורונטו והשיגה ניצחון שישי ב-7 המשחקים האחרונים, זאת למרות שחסרה את אייזיאה סטיוארט וג’יילן דורן שהחלו לרצות השעיה בעקבות אירוע בשארלוט. קייד קנינגהאם הוביל עם 28 נקודות, 7 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, כולל 6 מ-11 לשלוש שהשוו שיא עונתי, בעוד פול ריד התפוצץ עם 22 נקודות, 16 מהן כבר ברבע הראשון, כשהוא קולע 7 מ-7 מהשדה ופותח את המשחק בשלשה. דאנקן רובינסון תרם 13 וטוביאס האריס הוסיף 12 נקודות ו-11 ריבאונדים, בדרך למאזן חוץ מצוין של 18:7 וניצחון שביעי רצוף על הראפטורס, כשדטרויט לא פיגרה לאורך כל המשחק. מנגד עמנואל קוויקלי קלע 18 לטורונטו, סקוטי בארנס הוסיף 17, אר ג’יי בארט 16 וברנדון אינגרם 13. הפיסטונס שלטו בצבע עם 34:50 בנקודות ו-35:46 בריבאונדים, בעוד יאקוב פלטל חזר אחרי היעדרות של 24 משחקים וסיים עם 9 נקודות ו-6 ריבאונדים ב-20 דקות.

קליבלנד (21:34) - וושינגטון (39:14) 113:138

קליבלנד המשיכה במומנטום הנהדר עם ניצחון חמישי ברציפות ו-10 ב-11 המשחקים האחרונים, כשהפעם לא השאירה סיכוי לוושינגטון בדרך למפגש חד צדדי. כבר אחרי רבע ראשון של 24:40 היה ברור שהקאבס בשליטה. ג’יימס הארדן שמר על מאזן מושלם בעיר ורשם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-11 אסיסטים בבכורה הביתית שלו, דונובן מיטשל הוביל עם 30, אך מי שגנב את ההצגה היה סאם מריל עם שיא קריירה של 32 נקודות, כולל 9 מ-10 משלוש ו-26 במחצית הראשונה. ג’רט אלן הוסיף 21 ב-8 מ-8 מהשדה יחד עם 9 ריבאונדים. קישון ג’ורג’ קלע 17 לוויזארדס.

אורלנדו (25:28) - מילווקי (30:22) 116:108

אחרי הופעה פושרת במשחק הראשון, קאם תומאס התפוצץ במדי מילווקי והוביל את הבאקס לניצחון בחוץ מול אורלנדו עם 34 נקודות ב-25 דקות מהספסל, כולל שלשה רחוקה שסגרה עניין. קווין פורטר ג’וניור תרם טריפל דאבל של 18 נקודות, 10 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, ג’ריקו סימס היה מושלם עם 17 נקודות ב-100% מהשדה ו-11 ריבאונדים, ועוסמאן דיינג הוסיף 17 משלו. אצל המג’יק דזמונד ביין בלט עם 31 נקודות ו-8 מ-11 משלוש, פאולו באנקרו סיים עם 17 ב-5 מ-16 מהשדה וג’יילן סאגס רשם 16 נקודות, 10 אסיסטים ו-4 חטיפות.

יוטה (37:18) - סקרמנטו (44:12) 93:121

יוטה המשיכה במומנטום עם ניצחון שני ברציפות, הופעה משכנעת מול סקרמנטו, כשג’ארן ג’קסון ג’וניור חגג הופעת בית ראשונה עם 23 נקודות. לאורי מרקאנן הוסיף 19, אייזיאה קולייר ניהל את המשחק עם 12 נקודות ו-14 אסיסטים, וברייס סנסאבו תרם 19 מהספסל. הג’אז קלעו ב-54.7% מהשדה ודייקו ב-15 שלשות, כאשר ג’קסון ומרקאנן חיברו 15 סלים בשלושה רבעים. ריצת 3:24 ברבע הראשון, בהובלת מרקאנן וסנסאבו שקלעו 5 סלים רצופים, פתחה פער 15:39 והשאירה את הקינגס כמעט 6 דקות ללא סל שדה, בדרך ל-44:71 בהפסקה ויתרון שצמח ל-66:100 בסיום הרבע השלישי לאחר סל עם הבאזר של סנסאבו. דמאר דרוזן קלע 20 לסקרמנטו, דווין קרטר הוסיף 19, אך הקבוצה רשמה הפסד 14 ברציפות כשהיא בפיגור דו ספרתי לאורך 40 הדקות האחרונות. יוטה שלטה גם במתפרצות 6:25 ובצבע 42:58.

שארלוט (29:26) - אטלנטה (30:26) 107:110

למרות שחסרה את מיילס ברידג'ס ומוסא דיאבטה שהושעו ל-4 משחקים בעקבות הקטטה מול דטרויט, שארלוט המשיכה במומנטום עם ניצחון 10 ב-11 משחקיה האחרונים, 107:110 דרמטי על אטלנטה. ברנדון מילר הוביל עם 31 נקודות ו-9 ריבאונדים, לאמלו בול צלף 7 שלשות בדרך ל-24 נקודות, וקון קנופל הוסיף 18 עם 4 שלשות, כששארלוט קלעה 19 מ-51 מחוץ לקשת ופתחה יתרון 17 כבר במחצית הראשונה בזכות 10 שלשות משולבות של מילר, בול וקנופל. פ.ג’יי הול, שהוקפץ מה-G League, תרם 11 נקודות ו-10 ריבאונדים. אטלנטה חזרה מפיגור 19 וצימקה לנקודה עם 1:05 לסיום מסל של ג’יילן ג’ונסון, שסיים עם 19 נקודות, 13 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, בעוד דייסון דניאלס קלע 21. אונייקה אוקונגוו איבד כדור במתפרצת קריטית והחטיא שלשה בניסיון להשוות, וקנופל דייק פעמיים מהקו 19.4 שניות לסיום כדי לקבוע 107:110, לפני שסי ג’יי מקולום לא הספיק לזרוק אחרי ריבאונד התקפה בשניות האחרונות.

בוסטון (19:35) - שיקגו (31:24) 105:124

בוסטון יצאה לפגרת האולסטאר עם הרבה רוח גבית אחרי ניצחון משכנע 105:124 על שיקגו ב-TD גארדן, שהעלה אותה למאזן 35:19 ולמקום השני הבלעדי במזרח, עם 8 ניצחונות ב-11 המשחקים האחרונים. הסלטיקס התפוצצו עם 72 נקודות כבר במחצית הראשונה וקלעו ב-52% מהשדה, 49 מ-95, וב-40% לשלוש, 18 מ-45. פייטון פריצ’רד הוביל עם 26 נקודות מהספסל ב-11 מ-18 מהשדה, בעוד ג’יילן בראון תרם 24 נקודות ויגיע לאולסטאר כשהוא המדורג רביעי בליגה עם 29.4 נקודות בממוצע. בסך הכול 6 שחקנים בירוק קלעו בספרות כפולות בדרך לניצחון חד צדדי נוסף.

ניו אורלינס (41:15) - מיאמי (27:29) 123:111

מיאמי התגברה על סגל חסר במיוחד וסגרה את המחצית הראשונה של העונה עם 111:123 על ניו אורלינס, ניצחון 11 ב-12 המפגשים האחרונים בין הקבוצות. באם אדבאיו הוביל עם 27 נקודות, 14 ריבאונדים ו-4 חסימות, כולל 15 נקודות כבר במחצית שבה ההיט ירדו ביתרון 55:58. חיימה חאקז ג’וניור הוסיף 23, קל’אל וור רשם 16 נקודות ו-12 ריבאונדים, וסימונה פונטקיו תרם 15, כולל שלשה מכריעה 54 שניות לסיום שקבעה 111:118 אחרי שניו אורלינס צימקה ל-115:111. מיאמי, ששיתפה רק 9 שחקנים וללא טיילר הירו שנעדר משחק 15 ברציפות לצד נורמן פאוול, פלה לארסון ואנדרו וויגינס, ברחה ברבע השלישי עם ריצת 10:23 ועלתה ל-76:92 אחרי שלשה של וור, במהלך שבו קלעה 4 שלשות. זאיון וויליאמסון בלט אצל הפליקנס עם 26 נקודות והמשיך רצף של 30 משחקים, טריי מרפי השלישי קלע 19 לפני שיצא בשל כאבים בכתף, והקבוצה נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים.